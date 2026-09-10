Prima pagină » Economic » BCE majorează dobânda de politică monetară. Ce se întâmplă cu ratele românilor care au credite în euro

BCE majorează dobânda de politică monetară. Ce se întâmplă cu ratele românilor care au credite în euro

Gilda Popa
BCE majorează dobânda de politică monetară. Ce se întâmplă cu ratele românilor care au credite în euro
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Banca Centrală Europeană (BCE) a majorat joi dobânda de referință la 2,5%, pentru a doua oară în acest an, și lasă de înțeles că ar putea urma și alte majorări. Decizia vine în contextul în care situația din Orientul Mijlociu și prețurile ridicate la energie au împins inflația din zona euro la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape trei ani.

Astfel, rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor creşte la 2,50%, 2,65% şi, respectiv, 2,90% începând cu data de 16 septembrie 2026, potrivit comunicatului BCE.

Sondaj Gândul

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Decizia BCE pune presiune pe Euribor

Decizia este de natură să pună presiune pe Euribor și, implicit, pe ratele plătite de populație și companii la creditele în euro cu dobândă variabilă. Teoretic, Euribor nu este stabilit direct de BCE, însă evoluția sa este strâns legată de condițiile de finanțare de pe piața monetară și de așteptările privind politica monetară. Impactul exact va depinde de indicele prevăzut în contract – de exemplu, Euribor la 3, 6 sau 12 luni, respectiv de momentul la care banca actualizează dobânda și de marja fixă aplicată creditului.

Inflația în zona euro a ieșit din grafic

Creșterea puternică a prețurilor petrolului și gazelor naturale a împins inflația cu mult peste 3% în zona euro, formată din 21 de țări, luna trecută, depășind semnificativ ținta BCE de 2%. Escaladarea recentă a conflictului indică noi presiuni asupra prețurilor, care s-ar putea transmite în cele din urmă și în procesul de stabilire a salariilor.

„Perspectivele rămân extrem de incerte, cu riscuri în sensul creșterii inflației și riscuri în sensul scăderii creșterii economice”, a transmis BCE într-un comunicat după reuniunea de la Berlin, continuând tradiția de a organiza o reuniune de politică monetară pe an într-un alt oraș din zona euro.

BCE și-a majorat, de asemenea, prognoza privind creșterea economică în 2026 la 0,9%, de la 0,8%, cât estima în iunie, și anticipează în prezent o inflație medie de 3,0% în acest an și de 2,5% în 2027.

Dobânda de referință a BCE, la limita intervalului considerat „neutru”

Majorarea de joi duce dobânda de referință a BCE pentru facilitatea de depozit la 2,5%, la limita superioară a intervalului considerat „neutru” de factorii de decizie, adică acel nivel al dobânzilor care, în principiu, nici nu frânează, nici nu stimulează creșterea economică, notează Reuters.

Deși investitorii financiari mizează pe noi majorări ale dobânzilor în a doua parte a acestui an și în 2027, BCE nu dă semne că s-ar grăbi în privința unei noi creșteri, având în vedere perspectivele economice mixte.

De altfel, președinta BCE, Christine Lagarde, a subliniat că banca centrală europeană nu s-a angajat în niciun fel cu privire la viitoarele decizii de politică monetară.

„Nu am discutat deloc despre vreo traiectorie viitoare”, a declarat ea în cadrul unei conferințe de presă. „Piețele fac ceea ce trebuie să facă, iar noi facem ceea ce trebuie să facem – și anume să asigurăm stabilitatea prețurilor”, a precizat Lagarde.

Banca Centrală Europeană ia în calcul o temperare a presiunilor inflaționiste

Presiunile inflaționiste în zona euro vin din creșterea prețurilor energiei, un trend care se va menține, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Prețurile ridicate ale gazelor naturale reprezintă, de asemenea, un motiv tot mai mare de îngrijorare, în condițiile în care nivelurile de înmagazinare a gazelor sunt sub mediile istorice, iar sezonul rece se apropie.

În același timp, economia se menține mult mai bine decât se anticipa, indicând o reziliență care ar putea exercita, la rândul său, presiuni în creștere asupra prețurilor.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile ale alimentelor și combustibililor, a încetinit în august, pe fondul temperării inflației din sectorul serviciilor. În același timp, creșterea salariilor, un indicator esențial pentru evaluarea presiunilor asupra prețurilor, continuă să încetinească.

Randamentele obligațiunilor au crescut, de asemenea, puternic, în principal ca urmare a unor evoluții similare ale titlurilor de stat americane, ceea ce înăsprește condițiile de finanțare și preia o parte din efortul pe care, în mod normal, l-ar face banca centrală. Acești factori sugerează că, chiar dacă presiunile asupra prețurilor persistă, acestea sunt cu mult mai reduse decât în 2022, când inflația a depășit 10%, pe fondul exploziei prețurilor energiei după invazia Rusiei în Ucraina.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ România salvează industria de armament a Germaniei, cu prețul distrugerii uzinelor Romarm. În timp ce Rheinmetall angajează zeci de mii de oameni cu banii SAFE, românii ies în stradă pentru că nu și-au primit salariile din cauza lipsei de comenzi
06:00
România salvează industria de armament a Germaniei, cu prețul distrugerii uzinelor Romarm. În timp ce Rheinmetall angajează zeci de mii de oameni cu banii SAFE, românii ies în stradă pentru că nu și-au primit salariile din cauza lipsei de comenzi
FLASH NEWS Ungaria se pregătește să reducă ținta de inflație, pentru aderarea la zona euro în 2030. România, mai departe de acest obiectiv decât acum 10 ani
22:57
Ungaria se pregătește să reducă ținta de inflație, pentru aderarea la zona euro în 2030. România, mai departe de acest obiectiv decât acum 10 ani
FLASH NEWS Premieră pentru TAROM. Un avion Boeing 737 MAX a intrat în flota companiei. Aeronava, denumită în memoria regretatului Mircea Lucescu
19:06
Premieră pentru TAROM. Un avion Boeing 737 MAX a intrat în flota companiei. Aeronava, denumită în memoria regretatului Mircea Lucescu
ACUZAȚII Fost oficial al Guvernului și coordonator al strategiei IT, investigat pentru potențiale infracțiuni fiscale de zeci de milioane de lei. Cine este Marian Murguleț, omul care, în urmă cu doar o săptămână, a plecat de tot din firma în care era acționar majoritar
13:06, 08 Sep 2026
Fost oficial al Guvernului și coordonator al strategiei IT, investigat pentru potențiale infracțiuni fiscale de zeci de milioane de lei. Cine este Marian Murguleț, omul care, în urmă cu doar o săptămână, a plecat de tot din firma în care era acționar majoritar
CONTROVERSĂ Europenii își iau aurul din SUA. Unde este aurul României și cum a fost folosit ca monedă de schimb în războaiele politice interne
11:23, 08 Sep 2026
Europenii își iau aurul din SUA. Unde este aurul României și cum a fost folosit ca monedă de schimb în războaiele politice interne
ENERGIE Companiile de consultanță energetică atrag atenția că războaiele din Iran și Ucraina duc la scumpirea transporturilor maritime
20:49, 07 Sep 2026
Companiile de consultanță energetică atrag atenția că războaiele din Iran și Ucraina duc la scumpirea transporturilor maritime
Mediafax
TENSIUNI în Marea Neagră! Remorcher spre Constanța, atacat de ruși
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
Bianca a refuzat inelul de la Marian Grozavu pentru ispita pilot! După aventura cu Claudia, Eduard a schimbat 'destinația'
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
PSD a vrut continuarea coaliției cu PNL, dar fără Bolojan. Claudiu Manda: „Scenariul în care rămâne ca premier o perioadă lungă nu este de dat la o parte”
Mediafax
LOVITURĂ în cazul lui Mohamed Amra! Complicele traficantului capturat în România, achitat pentru ucidere
Click
Ioan Andone, oprit înainte să urce în avionul spre Madrid. Care a fost motivul: „Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu!”
Digi24
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
Cancan.ro
O mai ții minte pe Deea? Ce s-a ales de prima femeie care a căzut în ispită la Insula Iubirii. S-a tatuat din cap până-n picioare și a ajuns de nerecunoscut
Ce se întâmplă doctore
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Un dinozaur uriaș a fost descoperit sub un șantier din Brazilia
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
NEWS ALERT SURSE| Una caldă, una rece pentru ex-consilierul lui Băsescu, Cătălin Avramescu. Scapă de acuzațiile de pornografie infantilă, dar va fi cercetat pentru corupere sexuală de minori
21:25
SURSE| Una caldă, una rece pentru ex-consilierul lui Băsescu, Cătălin Avramescu. Scapă de acuzațiile de pornografie infantilă, dar va fi cercetat pentru corupere sexuală de minori
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan anunță că și-a golit biroul de premier și și-a luat rămas bun de la doamnele de serviciu
21:08
Ilie Bolojan anunță că și-a golit biroul de premier și și-a luat rămas bun de la doamnele de serviciu
DEZVĂLUIRI Anthropic a blocat conturile unor oameni de știință care se foloseau de asistentul virtual Claude pentru dezvoltarea armelor biologice
20:51
Anthropic a blocat conturile unor oameni de știință care se foloseau de asistentul virtual Claude pentru dezvoltarea armelor biologice
CONTROVERSĂ Justiția a devenit din nou bună pentru USR după o decizie împotriva unei persoane „de la PSD”, anunțată ca o mare victorie de Diana Buzoianu
20:45
Justiția a devenit din nou bună pentru USR după o decizie împotriva unei persoane „de la PSD”, anunțată ca o mare victorie de Diana Buzoianu
INEDIT Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație pentru prima dată în aproape 30 de ani
19:57
Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație pentru prima dată în aproape 30 de ani
ULTIMA ORĂ Peter Magyar critică UE la Summitul V4 de la Bratislava: „Nu este drept ca Ungaria să plătească amendă zilnic pentru că își protejează frontiera”
19:34
Peter Magyar critică UE la Summitul V4 de la Bratislava: „Nu este drept ca Ungaria să plătească amendă zilnic pentru că își protejează frontiera”

Cele mai noi

Trimite acest link pe