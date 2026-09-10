Ministerul Dezvoltării suspendă cererile de finanţare pentru “Anghel Saligny” din 11 septembrie. Banii pentru programul din acest an s-au terminat

Fondurile alocate Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” s-au epuizat, iar autorităţile nu mai pot depune noi cereri de finanţare. Ministerul Dezvoltării suspendă solicitările de transfer începând de mâine, 11 septembrie 2026. Reprezentanții Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei au anunţat deja suspendarea depunerii solicitărilor de transfer, prin platforma digitală dedicată programului. Măsura vine după epuizarea sumelor disponibile pentru Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. Anunțul a fost făcut de Cseke Attila, într-un comunicat transmis de minister.

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Fondurile alocate Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” s-au epuizat, iar autorităţile nu mai pot depune noi cereri de finanţare până când creditele bugetare alocate programului nu vor fi suplimentate. Reprezentanții ministerului spun că vor informa beneficiarii şi vor relua transferurile dacă bugetul programului va fi majorat în cursul acestui an.

Cine mai primeşte bani

Suspendarea nu îi vizează pe beneficiarii care au încărcat deja în platformă hotărârile consiliilor locale sau judeţene prin care au aprobat finanţarea din bugetele proprii a unei contribuţii de 20% din suma estimată a proiectelor. Aceştia intră sub prevederile OUG nr. 87/2025, iar fondurile necesare pentru proiectele respective au fost rezervate. Prin urmare, procedurile de transfer pentru aceste investiţii pot continua.

Ce se întâmplă cu proiectele aflate în execuţie

În cazul lucrărilor deja începute, autorităţile locale pot utiliza temporar fonduri proprii sau alte surse legal constituite. O altă variantă este sistarea lucrărilor, pentru evitarea acumulării de arierate. Sumele reprezentând contribuţia de la bugetul de stat, achitate temporar din fondurile proprii ale beneficiarilor, vor putea fi solicitate ulterior de la Ministerul Dezvoltării, atât timp cât contractele de finanţare sunt valabile. Programul „Anghel Saligny” finanţează proiecte de infrastructură locală aflate în diferite stadii de implementare, iar continuarea acestora depinde de asigurarea resurselor bugetare, se mai arată în comunicatul Ministerului Dezvoltării.