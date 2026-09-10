USR pare să aibă din nou încredere în Justiție atunci când aceasta lovește într-un adversar politic. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, salută decizia instanței într-un proces în care Administrația Națională „Apele Române” a câștigat în primă instanță împotriva fostei directoare a Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, despre care susține că invoca în timpul crizei de la Paltinu sprijinul politic al PSD.
În cazul fostei directoare de la Administrația Bazinală Buzău-Ialomița, ministra Mediului prezintă decizia instanței drept o confirmare a demersurilor făcute după criza de la Paltinu.
Reacția Dianei Buzoianu readuce în atenție dublul standard pe care USR pare să îl aplice atunci când vorbește despre Justiție. De-a lungul anilor, USR și-a construit imaginea politică în jurul luptei anticorupție și a mesajului „fără penali în funcții publice”. Atunci când adversarii politici au ajuns în atenția procurorilor sau în fața instanțelor, reprezentanții partidului au vorbit despre necesitatea ca Justiția să își facă treaba.
Discursul se schimbă însă atunci când anchetele ajung la membrii USR sau la persoane apropiate partidului. În astfel de situații, reprezentanții formațiunii au denunțat dosare cu miză politică și au acuzat presiuni sau hărțuiri.
Dacă este vorba despre un adversar politic, ancheta sau decizia instanței poate fi prezentată de USR drept dovada că „Justiția își face treaba”. Când însă numele unui membru USR apare într-un dosar sau acesta este vizat de procurori, aceeași Justiție este descrisă drept „politizată”, iar dosarul este prezentat ca o posibilă formă de presiune politică.
Ipocrizia USR este atât de mare, încât „apărarea Justiției” s-a transfomat într-o stradă cu sens unic. Când procurorii au „aprins lumina” și în cămara USR, discursul apărătorilor justiției s-a schimbat radical și acum nu mai luptă pentru corupție, ci denunță dosare politice. Gândul a scris în repetate rânduri despre duplicitatea USR în justiție.