USR pare să aibă din nou încredere în Justiție atunci când aceasta lovește într-un adversar politic. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, salută decizia instanței într-un proces în care Administrația Națională „Apele Române” a câștigat în primă instanță împotriva fostei directoare a Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, despre care susține că invoca în timpul crizei de la Paltinu sprijinul politic al PSD.

Diana Buzoianu salută acum decizia instanței

În cazul fostei directoare de la Administrația Bazinală Buzău-Ialomița, ministra Mediului prezintă decizia instanței drept o confirmare a demersurilor făcute după criza de la Paltinu.

”ANAR a câștigat în primă instanță împotriva directoarei din Administrația Bazinală Buzău-Ialomița care a fost dată afară din funcție după criza de la Paltinu, în urma raportului corpului de control de la Ministerul Mediului! Este doamna directoare care ne explica că a fost normal să nu transmită nicio informație, la nicio autoritate, că ar exista un risc ca oamenii să rămână fără apă. Doamna care, în plină criză, ne avertiza că ea are mare susținere politică în Buzău de la PSD.