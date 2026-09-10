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Justiția a devenit din nou bună pentru USR după o decizie împotriva unei persoane „de la PSD”, anunțată ca o mare victorie de Diana Buzoianu

Justiția a devenit din nou bună pentru USR după o decizie împotriva unei persoane „de la PSD”, anunțată ca o mare victorie de Diana Buzoianu
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USR pare să aibă din nou încredere în Justiție atunci când aceasta lovește într-un adversar politic. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, salută decizia instanței într-un proces în care Administrația Națională „Apele Române” a câștigat în primă instanță împotriva fostei directoare a Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, despre care susține că invoca în timpul crizei de la Paltinu sprijinul politic al PSD.

Diana Buzoianu salută acum decizia instanței

În cazul fostei directoare de la Administrația Bazinală Buzău-Ialomița, ministra Mediului prezintă decizia instanței drept o confirmare a demersurilor făcute după criza de la Paltinu.

”ANAR a câștigat în primă instanță împotriva directoarei din Administrația Bazinală Buzău-Ialomița care a fost dată afară din funcție după criza de la Paltinu, în urma raportului corpului de control de la Ministerul Mediului! Este doamna directoare care ne explica că a fost normal să nu transmită nicio informație, la nicio autoritate, că ar exista un risc ca oamenii să rămână fără apă. Doamna care, în plină criză, ne avertiza că ea are mare susținere politică în Buzău de la PSD.
Doamna care crede că e dreptul ei să fie pe viață directoare la Administrația Bazinală, chiar dacă nu a livrat rezultate. Eh, iată, că funcția respectivă nu era moștenire lăsată ei, de la PSD, pentru eternitate. Evident, deja a făcut recurs. Vom prezenta toate argumentele juridice și în recurs, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Reacția Dianei Buzoianu readuce în atenție dublul standard pe care USR pare să îl aplice atunci când vorbește despre Justiție. De-a lungul anilor, USR și-a construit imaginea politică în jurul luptei anticorupție și a mesajului „fără penali în funcții publice”. Atunci când adversarii politici au ajuns în atenția procurorilor sau în fața instanțelor, reprezentanții partidului au vorbit despre necesitatea ca Justiția să își facă treaba.

Când procurorii ajung la USR, Justiția devine „politică”

Discursul se schimbă însă atunci când anchetele ajung la membrii USR sau la persoane apropiate partidului. În astfel de situații, reprezentanții formațiunii au denunțat dosare cu miză politică și au acuzat presiuni sau hărțuiri.

Dacă este vorba despre un adversar politic, ancheta sau decizia instanței poate fi prezentată de USR drept dovada că „Justiția își face treaba”. Când însă numele unui membru USR apare într-un dosar sau acesta este vizat de procurori, aceeași Justiție este descrisă drept „politizată”, iar dosarul este prezentat ca o posibilă formă de presiune politică.

Ipocrizia USR este atât de mare, încât „apărarea Justiției” s-a transfomat într-o stradă cu sens unic. Când procurorii au „aprins lumina” și în cămara USR, discursul apărătorilor justiției s-a schimbat radical și acum nu mai luptă pentru corupție, ci denunță dosare politice. Gândul a scris în repetate rânduri despre duplicitatea USR în justiție.

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