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Simina Tănăsescu pleacă din țară cu o săptămână înaintea audierilor privind întâlnirea cu Bolojan din biroul Senatului. Unde va fi șefa CCR

Simina Tănăsescu pleacă din țară cu o săptămână înaintea audierilor privind întâlnirea cu Bolojan din biroul Senatului. Unde va fi șefa CCR
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Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, se află în această perioadă în Franța, unde participă la o reuniune internațională dedicată justiției constituționale. Cu mai puțin de o săptămână înainte de audierea la care a fost convocată în Parlament pentru a da explicații despre întâlnirea neanunțată din luna august cu premierul Ilie Bolojan, Tănăsescu participă la lucrările unei mese rotunde organizate la Universitatea Aix-Marseille.

Simina Tănăsescu, în Franța până pe 13 septembrie. Pe 15 septembrie, șefa CCR este așteptată la Parlament să dea explicații cu privire la întâlnirea cu premierul demis Ilie Bolojan

În perioada 10-13 septembrie 2026, Tănăsescu participă la cea de-a 42-a Masă Rotundă Internațională privind Justiția Constituțională, cu tema „Constituția și practica Constituției”. Evenimentul este organizat de Institutul Louis Favoreu din cadrul Universității Aix-Marseille, în Republica Franceză.

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La doar două zile după încheierea reuniunii din Franța, Simina Tănăsescu este așteptată la Parlament. Comisia pentru constituționalitate din Senat, transformată în comisie de anchetă cu voturile PSD, AUR și PACE – Întâi România, a convocat-o pe președinta CCR, alături de premierul demis Ilie Bolojan, pentru explicații privind natura întâlnirii neanunțate din august, care a avut loc în biroul președintelui Senatului. Cei doi nu s-au prezentat la prima audiere, iar ședința a fost amânată pentru 15 septembrie.

  • De altfel, în perioada 24-27 septembrie 2026, este programată vizita bilaterală a delegației Curții Constituționale a Republicii Macedonia de Nord, condusă de președintele instanței, Dr. Darko Kostadinovski.

Filmul întâlnirii lui Bolojan cu șefa CCR. Cei doi au fost surprinși de camerele Parlamentului, înainte să intre în biroul lui Mircea Abrudean

Luni, au apărut și dovezile video ale întâlnirii dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, din 14 august. Antena 3 CNN a difuzat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Parlament, care arată că Bolojan a intrat în clădirea Senatului la ora 13.35, iar Tănăsescu a ajuns în zona biroului președintelui Senatului, Mircea Abrudean, la mai puțin de două minute distanță. Cei doi au rămas în aceeași zonă aproximativ 40 de minute. Bolojan a părăsit clădirea la 14.20, iar șefa CCR a ieșit din biroul lui Abrudean trei minute mai târziu, la 14.23, și s-a întors către sediul Curții Constituționale.

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