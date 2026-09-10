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Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație pentru prima dată în aproape 30 de ani

Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație pentru prima dată în aproape 30 de ani
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Rochia neagră purtată de Prințesa Diana la o petrecere organizată la Serpentine Gallery, în 1994, va fi scoasă la licitație la New York, în luna decembrie. Creația semnată de designerul Christina Stambolian este estimată la între 150.000 și 300.000 de dolari și a devenit una dintre cele mai cunoscute ținute din istoria familiei regale britanice, potrivit Vogue.

Rochia care a devenit un simbol

Una dintre cele mai cunoscute rochii purtate vreodată de Prințesa Diana va reveni în atenția publicului. Așa-numita „Revenge Dress” („Rochia răzbunării”) va fi scoasă la licitație pe 9 decembrie, la New York, în cadrul unei seri dedicate modei organizate de Sotheby’s.

Este pentru prima dată în aproape trei decenii când rochia originală este oferită din nou la licitație. Creația din mătase neagră, realizată de designerul Christina Stambolian, are o estimare cuprinsă între 150.000 și 300.000 de dolari.

Rochia a intrat în istorie după apariția Prințesei Diana la o petrecere Vanity Fair organizată la Serpentine Gallery din Londra, în iunie 1994.

De ce este numită „Rochia răzbunării”

Ținuta a devenit celebră nu doar datorită designului, ci mai ales datorită momentului în care Diana a ales să o poarte.

În aceeași zi, urma să fie difuzat un interviu televizat în care soțul său, pe atunci Prințul Charles, vorbea despre infidelitatea din timpul căsătoriei lor.

Diana intenționa inițial să poarte o altă ținută la eveniment. În ultimul moment, însă, a ales rochia neagră Stambolian, pe care o avea în garderobă de aproximativ trei ani. Considerase anterior că modelul era prea îndrăzneț pentru o apariție publică.

Rochia, cu umerii dezgoliți și croială mulată, a fost accesorizată cu un colier de perle, unghiile vopsite în roșu și un ruj în aceeași nuanță.

Imaginea Dianei în acea seară a făcut înconjurul lumii.

Un mesaj transmis prin modă

Apariția de la Serpentine Gallery a fost interpretată ca un moment în care Diana a ales să își recapete controlul asupra imaginii sale publice.

În loc să se retragă din atenția publică într-o perioadă în care problemele din căsnicia sa erau urmărite de întreaga lume, prințesa a apărut într-o ținută îndrăzneață și sofisticată.

Fosta sa stilistă, Anna Harvey, avea să își amintească ulterior că Diana „voia să arate de un milion de dolari”.

Momentul a contribuit la transformarea stilului Dianei. După separarea de Charles, în 1992, ea a început să experimenteze mai mult și să colaboreze cu designeri care au ajutat-o să își construiască o imagine tot mai independentă de protocolul regal.

Diana nu a mai purtat rochia în public

Prințesa Diana nu a mai purtat public rochia după acea seară.

În iunie 1997, cu doar câteva luni înainte de moartea sa, Diana a inclus creația lui Christina Stambolian într-o colecție de 79 de rochii pe care le-a scos la licitație în scop caritabil. Banii obținuți atunci au fost destinați unor organizații care sprijineau lupta împotriva cancerului și SIDA.

Rochia a fost cumpărată de actualii proprietari și a rămas în posesia acestora până în prezent.

Și noua licitație va avea o componentă caritabilă. O parte din încasări va fi donată NHS Lothian Charity, în beneficiul Royal Hospital of Edinburgh.

Stilul Dianei, după ieșirea din familia regală

Perioada de după separarea de Prințul Charles a reprezentat o transformare importantă pentru stilul Dianei.

Eliberată de o parte dintre restricțiile asociate statutului regal, ea a început să poarte ținute mai îndrăznețe și să își construiască o imagine proprie.

În anii care au urmat, Diana a fost fotografiată purtând creații Dior, Versace și ale altor case de modă importante. Rochia neagră de la Serpentine Gallery a devenit însă unul dintre cele mai puternice simboluri ale acestei transformări.

De aici și porecla „Revenge Dress”, care a ajuns să fie folosită ulterior pentru a descrie ținutele spectaculoase adoptate de vedete după despărțiri sau în perioade de scandal public.

Rochia a fost recreată pentru „The Crown”

Faima creației nu s-a stins odată cu dispariția Dianei.

Designerul Christina Stambolian a realizat ulterior o replică a rochiei originale, folosind aceleași materiale și măsurători. Și această versiune a ajuns, la rândul ei, la licitație.

Rochia a fost recreată și pentru serialul Netflix „The Crown”, în care Prințesa Diana a fost interpretată de Elizabeth Debicki. Costumul folosit în producție s-a numărat printre obiectele scoase la licitație în 2024, când au fost vândute sute de piese din serial.

Chiar și mașina din acea seară a devenit obiect de colecție

Povestea rochiei nu este singurul obiect asociat cu acea apariție a Dianei care a ajuns să aibă valoare de colecție.

Jaguarul verde XJ40 Sovereign din care Prințesa Diana a coborât la Serpentine Gallery a fost vândut la licitație în iunie, pentru 66.250 de lire sterline.

„Rochia răzbunării”, din nou în fața publicului

Înainte de licitația de la New York, rochia va fi prezentată publicului în cadrul unei expoziții itinerante la Londra, Hong Kong și Geneva.

Ulterior, creația originală va fi expusă înaintea licitației din 9 decembrie.

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