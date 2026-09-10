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UE schimbă regulile pentru rețelele de energie: Mai multe conexiuni și diferențe mai mici de preț între statele membre

Gilda Popa
UE schimbă regulile pentru rețelele de energie: Mai multe conexiuni și diferențe mai mici de preț între statele membre
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Uniunea Europeană vrea să schimbe modul în care sunt construite și folosite rețelele de energie, astfel încât electricitatea să poată ajunge mai ușor pe teritoriul UE, unde este nevoie, iar diferențele mari de preț dintre țări și regiuni să se reducă. Eurodeputații din Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) au adoptat joi poziția Parlamentului European privind revizuirea regulamentului TEN-E, cadrul care stabilește prioritățile UE pentru infrastructura energetică transeuropeană.

Modificările legislative vin într-un moment în care Europa are nevoie să găsească soluții pentru a aloca mai eficient energia electrică din rețea și, cu miza dezvoltării noilor tehnologii energetice, să transporte hidrogenul între state și regiuni. O producție mai mare de energie regenerabilă nu este suficientă dacă rețelele nu au capacitatea de a transporta energia din zonele cu producție excedentară către cele în care există cerere. Noile reguli ar trebui să consolideze securitatea energetică prin îmbunătățirea interconexiunilor transfrontaliere și reducerea blocajelor, contribuind astfel la circulația mai liberă a energiei pe întreg teritoriul Europei.

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UE vrea să reducă fragmentarea pieței europene a energiei

Una dintre problemele pe care noul cadru încearcă să le rezolve este fragmentarea pieței europene a energiei. Atunci când două regiuni sau state sunt insuficient interconectate, energia disponibilă într-o zonă nu poate ajunge suficient de ușor într-o alta, chiar dacă acolo există cerere și pot apărea diferențe importante de preț între piețe.

Eurodeputații au propus modificări ale normelor care reglementează infrastructura energetică transeuropeană – rețeaua de conducte, cabluri și alte instalații care transportă energia peste granițele statelor membre ale UE, potrivit comunicatului PE. Noile reguli ar trebui să consolideze securitatea energetică prin îmbunătățirea interconexiunilor transfrontaliere și reducerea blocajelor, contribuind astfel la circulația mai liberă a energiei pe întreg teritoriul Europei.

„Europa are nevoie de infrastructura potrivită, în locurile potrivite, pe baza unor date solide și a unei evaluări clare a nevoilor reale ale cetățenilor și economiei noastre”, a declarat eurodeputata responsabilă de dosar, Tsvetelina Penkova (S&D, Bulgaria).

Planificare mai inteligentă și mai puțină birocrație

Actualizarea regulamentului va permite o planificare mai eficientă, acordând Comisiei Europene un rol mai important în elaborarea unui scenariu energetic comun și asigurând că deciziile privind infrastructura se bazează pe date comune și coerente. Legislația va introduce, de asemenea, noi instrumente pentru identificarea sistematică a deficitelor din rețelele de electricitate și hidrogen, astfel încât investițiile să fie direcționate acolo unde este cea mai mare nevoie de ele.

„Comisia va avea acum un rol mai important în definirea cadrului strategic, în timp ce Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) va asigura un control independent mai riguros. Acesta este un pas important către o planificare a infrastructurii mai democratică, mai transparentă și mai responsabilă.

Noile reguli ar trebui, de asemenea, să contribuie la reducerea diferențelor dintre prețurile la electricitate din statele membre și regiuni, asigurându-se că toți cetățenii UE pot beneficia de o piață energetică mai integrată, de o securitate mai ridicată a aprovizionării și de un acces mai echitabil la energie la prețuri accesibile, indiferent de locul în care trăiesc”, precizează Tsvetelina Penkova.

Propunerea simplifică procesul de autorizare pentru proiectele-cheie, reducând întârzierile administrative. Înainte de aprobarea unei noi infrastructuri fizice, autoritățile trebuie să analizeze dacă rețelele existente pot fi optimizate sau dacă soluțiile digitale și cele care vizează partea de cerere pot răspunde nevoii identificate.

Eurodeputații extind lista priorităților în materie de infrastructură energetică

Proiectul de raport a fost adoptat cu 56 de voturi pentru, 10 împotrivă și nouă abțineri. Eurodeputații din Comisia pentru industrie, cercetare și energie au decis, de asemenea, cu 61 de voturi pentru, șase împotrivă și opt abțineri, să înceapă negocierile cu Consiliul UE privind forma finală a legislației, dacă decizia lor va fi aprobată în cadrul unei viitoare sesiuni plenare.

În amendamentele adoptate, eurodeputații susțin că extinderea infrastructurii de rețea ar trebui să sprijine în mod activ integrarea piețelor, în special prin efectele asupra stabilității prețurilor și adecvării resurselor. O integrare mai profundă a pieței energiei poate contribui la reducerea prețurilor pentru gospodării și companii.

Eurodeputații insistă, de asemenea, asupra necesității implementării și integrării la timp a tehnologiilor cu emisii nete zero. Aceștia extind lista priorităților în materie de infrastructură care trebuie luate în considerare, incluzând echipamentele și instalațiile destinate protejării și creșterii rezilienței elementelor critice ale rețelelor, echipamentele de monitorizare, control și digitalizare, precum și proiectele care contribuie la adaptarea infrastructurii energetice la schimbările climatice.

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