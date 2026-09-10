Ambasada Rusiei la București reacționează după arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a cetățeanului rus Ivan Kutsenko, suspectat de tentativă la acte de diversiune pe teritoriul României.

Ambasada Rusiei spune că a fost informată despre arestarea lui Kutsenko

Ambasada Rusiei la București afirmă că a fost informată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la reținerea de pe 8 septembrie și, ulterior, arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui cetățean rus.

„La 10 septembrie 2026, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție al României a informat Ambasada Rusiei în România cu privire la reținerea, la 8 septembrie 2026, și ulterior arestarea pentru 30 de zile a unui cetățean al Federației Ruse, care deține permis de ședere în România, suspectat „de comiterea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune” pe teritoriul țării.

Potrivit informațiilor apărute în presa română, cu referire la Serviciul Român de Informații și la alte structuri de aplicare a legii, cetățeanului rus i se impută colectarea de informații militare prin fotografierea și filmarea unor obiective sensibile în vederea organizării unor acte de sabotaj și diversiune. Se afirmă că această activitate ar fi fost coordonată de pe teritoriul Rusiei.

Materialele publicate constau în presupuneri, speculații și tot felul de fantezii. Acestea nu conțin nicio informație concretă care să confirme caracterul ilegal al activității cetățeanului nostru sau implicarea autorităților de stat ruse în aceasta. Se creează impresia că compatriotul nostru a devenit victima unei noi provocări menite să alimenteze sentimentele antirusești în societatea românească.”

Ambasada cere acces la cetățeanul rus

Ambasada afirmă că a transmis autorităților române o solicitare pentru organizarea unei întrevederi cu cetățeanul rus.

„Ambasada urmărește cu atenție evoluția situației și este pregătită să îi ofere cetățeanului rus asistența consulară și juridică necesară. Autorităților române le-a fost transmisă o solicitare privind organizarea unei întrevederi cu acesta.

Acest incident constituie o nouă confirmare a faptului că, în prezent, cetățenii Rusiei nu se pot simți în siguranță nici măcar atunci când se află în mod legal pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. În orice moment, aceștia riscă să devină victime ale unor persecuții nejustificate și provocări din partea serviciilor de informații occidentale.”