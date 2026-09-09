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Premieră pentru TAROM. Un avion Boeing 737 MAX a intrat în flota companiei. Aeronava, denumită în memoria regretatului Mircea Lucescu

Ruxandra Radulescu
Premieră pentru TAROM. Un avion Boeing 737 MAX a intrat în flota companiei. Aeronava, denumită în memoria regretatului Mircea Lucescu
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Prima aeronavă Boeing 737 MAX din flota companiei TAROM a decolat de la sediul Boeing din Seattle marți dimineață, ora României, și a ajuns la București în jurul orei 19:00.

Două echipaje au preluat aeronava de la Seattle și au adus-o adus-o în România, într-un ferry flight desfășurat în două etape, cu escală la Keflavík, în Islanda.

Anunțul TAROM: „Un nou capitol începe la Seattle”

Aeronava este primul Boeing 737 MAX din flota TAROM și va purta numele „Mircea Lucescu”. Un al doilea avion se va alătura flotei în luna septembrie și va purta numele regretatului Ivan Patzaichin.

„Un nou capitol pentru TAROM începe la Seattle.
La Seattle a avut loc ceremonia oficială de predare a primului Boeing 737MAX TAROM, un moment deosebit, împărtășit de echipajul nostru și reprezentanții Boeing.
Imaginile surprind întâlnirea dintre reprezentanții TAROM, Boeing și CDB Aviation, reunite pentru a marca acest moment important.
Este o poveste despre oameni, încredere și începutul unei noi etape pentru compania noastră.
De la Seattle, călătoria abia începe”, a transmis Tarom într-o postare pe Facebook.

Termenul de livrare al aeronavelor a fost amânat cu nouă luni

TAROM a semnat în 2024 contractul de leasing pentru achiziția a două aeronave Boeing 737 MAX 8 cu CDB Aviation, subsidiara irlandeză a CDB Financial Leasing Co., Ltd.

Noile aeronave Boeing 737 MAX 8 au o capacitate de 189 de locuri și vor contribui la standardizarea flotei TAROM și la o reducere semnificativă a costurilor de operare ale companiei.

„Colaborarea cu CDB Aviation susține planurile noastre pentru modernizarea flotei TAROM, iar cele două aeronave Boeing 737 MAX 8 ne vor ajuta să creștem eficiența operațională și să oferim pasagerilor noștri o experiență de zbor superioară.

Apreciem expertiza și sprijinul partenerului nostru pentru această investiție, o parte importantă a planului de dezvoltare, în care modernizarea flotei este un element cheie pentru îmbunătățirea performanței comerciale și a perspectivei de creștere. Așteptăm cu nerăbdare să le introducem în programul nostru de zbor,” declara, la acel moment, Costin Iordache, Director General al TAROM, într-un comunicat de presă.

Acestea urmau să fie livrate companiei în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026, însă termenul a fost amânat.

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