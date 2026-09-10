Prima pagină » Știri politice » În timp ce românii sufereau din cauza măsurilor de austeritate, Guvernul demis Bolojan a cheltuit 2,3 milioane de lei pe mese de protocol și transport

În timp ce românii sufereau din cauza măsurilor de austeritate, Guvernul demis Bolojan a cheltuit 2,3 milioane de lei pe mese de protocol și transport

Ruxandra Radulescu
În timp ce românii sufereau din cauza măsurilor de austeritate, Guvernul demis Bolojan a cheltuit 2,3 milioane de lei pe mese de protocol și transport
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Guvernul premierului demis, Ilie Bolojan, a impus tăieri la educație și sănătate, a redus pensiile și alocațiile, însă a cheltuit sume considerabile pentru privilegiile demnitarilor, transmite Libertatea.ro. Bugetul statului a suportat cheltuieli de milioane de lei pe mese de protocol, servicii de transport, dar și contracte de la Cancelaria primului-ministru.

Pentru asigurarea protocolului de la Palatul Victoria, Secretariatul General al Guvernului (SGG) a alocat 2,3 milioane de lei.

Sondaj Gândul

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

SGG a încheiat un contract de prestări servicii cu Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), prin SRP TRIUMF (Restaurantul Triumf), în valoare de 230.475 de lei (cu TVA inclus) pentru servicii de asigurare de protocol (mese, trataţii), aferente lunii februarie.

Având în vedere că suma cheltuită anul trecut a fost de 197.004 lei (cu TVA), Guvernul actual dat cu 17% mai mult.

Alte două contracte, pentru care Guvernul Bolojan a umblat la vistieria țării a fost unul în luna martie, în valoare de 230.475, și unul în luna aprilie,în valoare de 1.843.798 lei (cu TVA), sumă care a acoperit protocolul pentru perioada mai-decembrie.

În plin an de austeritate, șeful Executivului, Ilie Bolojan, a cheltuit pe privilegiile de protocol de la Palatul Victoria 2.304.748 de lei . De 3,5 ori mai mult decât anul trecut, când, potrivit datelor publicate pe site-ul SGG, au fost încheiate două contracte de acest fel, în valoare totală de 657.954 de lei, mai transmite sursa citată.

Guvernul Bolojan beneficiază de mese de protocol și cocktailuri de la Restaurantul Triumf

În baza acestor contracte încheiate de SGG, cei de la RA-APPS se obligă să asigure:

● trataţii (gustări, produse de patiserie şi cofetărie, apă, cafea, băuturi răcoritoare şi altele) pentru acţiunile cu caracter specific organizate din iniţiativa Viceprim-Ministrului, Secretarului General, Secretarului General Adjunct al Guvernului, precum şi a celorlalţi demnitari (secretar de stat, consilier de stat, subsecretar de stat), în cadrul întrunirilor pentru organizare evenimente, analize diverse, şedinţe pregătitoare ale agendei de lucru, comandamente speciale, videoconferinţe;

● trataţii (cheltuieli cu masa) pentru şedinţele de guvern, şedinţele pregătitoare pentru şedinţele de guvern şi şedinţele de lucru cu durată prelungită, ce au loc în Palatul Victoria la orele stabilite de beneficiar;

● trataţii pentru protocolul lunar al cabinetelor;

● mese oficiale şi cocktailuri pentru acţiunile de protocol organizate la nivelul Viceprim-Ministrului, Secretarului General și Secretarului General Adjunct al Guvernului şi alţi demnitari (secretar de stat, consilier de stat, subsecretar de stat), precum și mese zilnice pentru membrii delegaţiilor oficiale invitate pe cheltuiala părţii române.

În plus, RA-APPS trebuie să asigure prepararea și servirea, la bufetele din incinta Palatului Victoria, a unor mese calde, gustări reci și produse de patiserie – cofetărie, pentru angajaţii de rând de la guvern și pentru jurnaliştii acreditaţi, care plătesc aceste produse.

Anxele contractelor nu includ limita maximă a cheltuielilor pentru demnitari

Anul acesta în anexele contractelor nu a mai fost specificată limita maximă a cheltuielilor cu trataţiile și cu mesele de protocol asigurate din bani publici. Potrivit datelor de anul trecut, fondul de protocol lunar al viceprim-ministrului era de 700 de lei.

● fondul de protocol lunar al viceprim-ministrului era de 700 de lei. Secretarul General al Guvernului avea alocată suma de 550 de lei/lună, iar un consilier de stat – 300 de lei/lună;

● cheltuielile cu masa în cazul şedinţelor de guvern, analizelor cu durate de lucru prelungite se puteau ridica la 150 lei/persoană;

● pentru trataţiile oferite cu ocazia primirii unor delegaţii străine sau române mai numeroase de patru persoane: 50 de lei/persoană;

● 125 de lei/persoană erau prevăzuţi pentru trataţiile prilejuite de videoconferinţe, analize diverse, şedinţe pregătitoare ale agendei de lucru, comandamente speciale și întruniri pentru organizarea unor diverse evenimente.

Potrivit contractului, RA-APPS „se preocupă de diversificarea zilnică a meniurilor oferite pentru consum” și „se obligă să pună la dispoziţie, pentru servirea mesei, tacâmuri din inox, veselă din porţelan (farfurii, căni şi ceşti pentru cafea/ceai), şerveţele, oliviere, scobitori ambalate, coşuri pentru pâine, pahare din sticlă, feţe de masă, mobilier adecvat (mese şi scaune)”.

Cancelaria Prim-Ministrului nu a făcut publice contractele de achiziție

În Palatul Victoria, pe lângă Secretariatul General al Guvernului, mai există o structură cu personalitate juridică ce poate încheia contracte similare: Cancelaria Prim-Ministrului, unde sunt angajaţi 16 demnitari: 3 secretari de stat, 11 consilieri de stat, un director de cabinet, cu rang de secretar de stat, şi şeful Cancelariei, cu rang de ministru.

Pe site-ul Cancelariei Prim-Ministrului, la categoria „Achiziţii Publice” de pe subpagina „Interes public”, nu există informaţii despre contractele încheiate în ultimii doi ani. Cu o singură excepţie: un contract pentru închirierea unor maşini.

În octombrie anul trecut, a fost semnat un contract de leasing operațional cu Grupul Dacia Renault pentru 17 mașini noi care, după cum se preciza în comunicat, „vor fi conduse de demnitarii și angajații Cancelariei care au nevoie de transport pentru desfășurarea atribuțiilor de serviciu”.

Valoarea totală a contractului era de 241.594 lei (cu TVA), pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea ca cei din Cancelaria Prim-Ministrului „să exercite un drept de preferinţă la prelungirea Contractului în condiţii liber negociabile cu Locatorul, în funcţie de interesele acestuia din urmă la acea la acea dată”. Nu există informaţii publice despre condiţiile financiare în care a fost prelungit contractul pe 2026.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

COMUNICAT Ministerul Dezvoltării suspendă cererile de finanţare pentru “Anghel Saligny” din 11 septembrie. Banii pentru programul din acest an s-au terminat
19:34
Ministerul Dezvoltării suspendă cererile de finanţare pentru “Anghel Saligny” din 11 septembrie. Banii pentru programul din acest an s-au terminat
EVENIMENT Oana Ţoiu anunţă că Turul României la Ciclism, de anul acesta, va avea startul la Chişinău, cu finiş la Bucureşti
17:49
Oana Ţoiu anunţă că Turul României la Ciclism, de anul acesta, va avea startul la Chişinău, cu finiş la Bucureşti
REACȚIE Partidul Național Liberal nu va vota un guvern cu miniștri PSD, condus de Luca Niculescu. Ce decizii de ultimă oră au luat liberalii
17:39
Partidul Național Liberal nu va vota un guvern cu miniștri PSD, condus de Luca Niculescu. Ce decizii de ultimă oră au luat liberalii
REACȚIE Fostul ministru al Muncii îl acuză pe Bolojan că a mărit cheltuielile de protocol la Palatul Victoria, în timp ce face „paradă de austeritate”
16:55
Fostul ministru al Muncii îl acuză pe Bolojan că a mărit cheltuielile de protocol la Palatul Victoria, în timp ce face „paradă de austeritate”
FLASH NEWS Claudiu Manda îl compară pe Bolojan cu șoferul unei mașini care se dezintegrează. Pericolul care pândește România în lipsa unui Guvern
16:52
Claudiu Manda îl compară pe Bolojan cu șoferul unei mașini care se dezintegrează. Pericolul care pândește România în lipsa unui Guvern
ACUZAȚII Un deputat PSD acuză PNL şi USR că „au transformat şcolile în sedii de partid”, cu directori schimbaţi, la 5 zile de la numire, pentru că n-ar fi buni
16:06
Un deputat PSD acuză PNL şi USR că „au transformat şcolile în sedii de partid”, cu directori schimbaţi, la 5 zile de la numire, pentru că n-ar fi buni
Mediafax
TENSIUNI în Marea Neagră! Remorcher spre Constanța, atacat de ruși
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
O mai ții minte pe Deea? Ce s-a ales de prima femeie care a căzut în ispită la Insula Iubirii. S-a tatuat din cap până-n picioare și a ajuns de nerecunoscut
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
PSD a vrut continuarea coaliției cu PNL, dar fără Bolojan. Claudiu Manda: „Scenariul în care rămâne ca premier o perioadă lungă nu este de dat la o parte”
Mediafax
Pierdem un sfert din deficitul bugetar pe relația cu China. Pentru fiecare euro vândut România cumpără aproape 13
Click
Ioan Andone, oprit înainte să urce în avionul spre Madrid. Care a fost motivul: „Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu!”
Digi24
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
Cancan.ro
Ioana, prima reacție după ce nepotul lui Năstase A ATACAT-O dur. Nu se lasă intimidată: 'O să ies și eu și o să le arăt'
Ce se întâmplă doctore
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Un dinozaur uriaș a fost descoperit sub un șantier din Brazilia
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
FLASH NEWS Simina Tănăsescu pleacă din țară cu o săptămână înaintea audierilor privind întâlnirea cu Bolojan din biroul Senatului. Unde va fi șefa CCR
19:32
Simina Tănăsescu pleacă din țară cu o săptămână înaintea audierilor privind întâlnirea cu Bolojan din biroul Senatului. Unde va fi șefa CCR
ULTIMA ORĂ Ambasada Rusiei, după arestarea spionului rus în România: „Materialele publicate constau în presupuneri, speculații și fantezii”
19:14
Ambasada Rusiei, după arestarea spionului rus în România: „Materialele publicate constau în presupuneri, speculații și fantezii”
FLASH NEWS UE schimbă regulile pentru rețelele de energie: Mai multe conexiuni și diferențe mai mici de preț între statele membre
19:13
UE schimbă regulile pentru rețelele de energie: Mai multe conexiuni și diferențe mai mici de preț între statele membre
FLASH NEWS Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plângere penală la DNA și sesizare la ANI, în cazul zborului al judecătorului CCR, Deliorga
19:07
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plângere penală la DNA și sesizare la ANI, în cazul zborului al judecătorului CCR, Deliorga
VIDEO Un an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Cele mai memorabile momente din cariera activistului american
18:59
Un an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Cele mai memorabile momente din cariera activistului american
CONTROVERSĂ Polonia anunță că a suferit pierderi de 113,5 miliarde de euro din cauza războiului din Ucraina. În ce sectoare s-au înregistrat cele mai mari pagube
18:58
Polonia anunță că a suferit pierderi de 113,5 miliarde de euro din cauza războiului din Ucraina. În ce sectoare s-au înregistrat cele mai mari pagube

Cele mai noi

Trimite acest link pe