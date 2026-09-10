În timp ce românii sufereau din cauza măsurilor de austeritate, Guvernul demis Bolojan a cheltuit 2,3 milioane de lei pe mese de protocol și transport

Guvernul premierului demis, Ilie Bolojan, a impus tăieri la educație și sănătate, a redus pensiile și alocațiile, însă a cheltuit sume considerabile pentru privilegiile demnitarilor, transmite Libertatea.ro. Bugetul statului a suportat cheltuieli de milioane de lei pe mese de protocol, servicii de transport, dar și contracte de la Cancelaria primului-ministru.

Pentru asigurarea protocolului de la Palatul Victoria, Secretariatul General al Guvernului (SGG) a alocat 2,3 milioane de lei.

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SGG a încheiat un contract de prestări servicii cu Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), prin SRP TRIUMF (Restaurantul Triumf), în valoare de 230.475 de lei (cu TVA inclus) pentru servicii de asigurare de protocol (mese, trataţii), aferente lunii februarie.

Având în vedere că suma cheltuită anul trecut a fost de 197.004 lei (cu TVA), Guvernul actual dat cu 17% mai mult.

Alte două contracte, pentru care Guvernul Bolojan a umblat la vistieria țării a fost unul în luna martie, în valoare de 230.475, și unul în luna aprilie,în valoare de 1.843.798 lei (cu TVA), sumă care a acoperit protocolul pentru perioada mai-decembrie.

În plin an de austeritate, șeful Executivului, Ilie Bolojan, a cheltuit pe privilegiile de protocol de la Palatul Victoria 2.304.748 de lei . De 3,5 ori mai mult decât anul trecut, când, potrivit datelor publicate pe site-ul SGG, au fost încheiate două contracte de acest fel, în valoare totală de 657.954 de lei, mai transmite sursa citată.

Guvernul Bolojan beneficiază de mese de protocol și cocktailuri de la Restaurantul Triumf

În baza acestor contracte încheiate de SGG, cei de la RA-APPS se obligă să asigure:

● trataţii (gustări, produse de patiserie şi cofetărie, apă, cafea, băuturi răcoritoare şi altele) pentru acţiunile cu caracter specific organizate din iniţiativa Viceprim-Ministrului, Secretarului General, Secretarului General Adjunct al Guvernului, precum şi a celorlalţi demnitari (secretar de stat, consilier de stat, subsecretar de stat), în cadrul întrunirilor pentru organizare evenimente, analize diverse, şedinţe pregătitoare ale agendei de lucru, comandamente speciale, videoconferinţe; ● trataţii (cheltuieli cu masa) pentru şedinţele de guvern, şedinţele pregătitoare pentru şedinţele de guvern şi şedinţele de lucru cu durată prelungită, ce au loc în Palatul Victoria la orele stabilite de beneficiar; ● trataţii pentru protocolul lunar al cabinetelor; ● mese oficiale şi cocktailuri pentru acţiunile de protocol organizate la nivelul Viceprim-Ministrului, Secretarului General și Secretarului General Adjunct al Guvernului şi alţi demnitari (secretar de stat, consilier de stat, subsecretar de stat), precum și mese zilnice pentru membrii delegaţiilor oficiale invitate pe cheltuiala părţii române.

În plus, RA-APPS trebuie să asigure prepararea și servirea, la bufetele din incinta Palatului Victoria, a unor mese calde, gustări reci și produse de patiserie – cofetărie, pentru angajaţii de rând de la guvern și pentru jurnaliştii acreditaţi, care plătesc aceste produse.

Anxele contractelor nu includ limita maximă a cheltuielilor pentru demnitari

Anul acesta în anexele contractelor nu a mai fost specificată limita maximă a cheltuielilor cu trataţiile și cu mesele de protocol asigurate din bani publici. Potrivit datelor de anul trecut, fondul de protocol lunar al viceprim-ministrului era de 700 de lei.

● fondul de protocol lunar al viceprim-ministrului era de 700 de lei. Secretarul General al Guvernului avea alocată suma de 550 de lei/lună, iar un consilier de stat – 300 de lei/lună; ● cheltuielile cu masa în cazul şedinţelor de guvern, analizelor cu durate de lucru prelungite se puteau ridica la 150 lei/persoană; ● pentru trataţiile oferite cu ocazia primirii unor delegaţii străine sau române mai numeroase de patru persoane: 50 de lei/persoană; ● 125 de lei/persoană erau prevăzuţi pentru trataţiile prilejuite de videoconferinţe, analize diverse, şedinţe pregătitoare ale agendei de lucru, comandamente speciale și întruniri pentru organizarea unor diverse evenimente.

Potrivit contractului, RA-APPS „se preocupă de diversificarea zilnică a meniurilor oferite pentru consum” și „se obligă să pună la dispoziţie, pentru servirea mesei, tacâmuri din inox, veselă din porţelan (farfurii, căni şi ceşti pentru cafea/ceai), şerveţele, oliviere, scobitori ambalate, coşuri pentru pâine, pahare din sticlă, feţe de masă, mobilier adecvat (mese şi scaune)”.

Cancelaria Prim-Ministrului nu a făcut publice contractele de achiziție

În Palatul Victoria, pe lângă Secretariatul General al Guvernului, mai există o structură cu personalitate juridică ce poate încheia contracte similare: Cancelaria Prim-Ministrului, unde sunt angajaţi 16 demnitari: 3 secretari de stat, 11 consilieri de stat, un director de cabinet, cu rang de secretar de stat, şi şeful Cancelariei, cu rang de ministru.

Pe site-ul Cancelariei Prim-Ministrului, la categoria „Achiziţii Publice” de pe subpagina „Interes public”, nu există informaţii despre contractele încheiate în ultimii doi ani. Cu o singură excepţie: un contract pentru închirierea unor maşini.

În octombrie anul trecut, a fost semnat un contract de leasing operațional cu Grupul Dacia Renault pentru 17 mașini noi care, după cum se preciza în comunicat, „vor fi conduse de demnitarii și angajații Cancelariei care au nevoie de transport pentru desfășurarea atribuțiilor de serviciu”.

Valoarea totală a contractului era de 241.594 lei (cu TVA), pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea ca cei din Cancelaria Prim-Ministrului „să exercite un drept de preferinţă la prelungirea Contractului în condiţii liber negociabile cu Locatorul, în funcţie de interesele acestuia din urmă la acea la acea dată”. Nu există informaţii publice despre condiţiile financiare în care a fost prelungit contractul pe 2026.