Liderii guvernelor Europei Centrale și premierul irlandezi s-au întrunit la Bratislava, pentru o întâlnire a Grupului Vișegrad la nivel înalt.

Premierul Irlandei Michael Marton, premierul Poloniei Donald Tusk, premierul Ungariei Peter Magyar, premierul Slovaciei Robert Fico și premierul Cehiei Andrej Babis au discutat despre cooperarea regională, strategia politică, migrație și stabilitatea economică sub președinția rotativă a Irlandei asupra Consiliului Uniunii Europene.

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Premierul Ungariei a criticat dur Comisia Europeană pentru că țara sa este zilnic sancționată cu câte 1 milion de euro zilnic din cauza nerespectării normelor privind azilul și migrația.

„Nu este drept ca Ungaria să plătească în fiecare 1 milion de euro amendă pentru protejarea frontierei comune a Europei – frontiera Ungariei – în timp ce un alt prim-ministru primește 200 milioane de euro de la Comisia Europeană fiindcă nu și-a făcut treaba. Ungaria, Slovacia, Cehia și Polonia, care au stat singure, au devenit poziția majoritară în Uniunea Europeană”., a spus Peter Magyar, premierul Ungariei.

„Această regiune (Europa de Est) este cea mai sigură de pe continent. Cea mai sigură. Aici, în cadrul grupului V4, fiecare stat membru decide cine va locui și cine va munci în țara noastră. Le-am spus celorlalte state încă din 2016 ce trebuiau să facă, dar nu ne-au ascultat. S-au trezit zece ani mai târziu – însă, pentru unele dintre ele, este deja prea târziu”., a declarat Andrej Babis, premierul Republicii Cehe.

„Putem trece visele de a concura cu China sau cu Statele Unite la capitolul basme, dacă prețurile noastre la energie rămân atât de ridicate.”, a atras atenția premierul polonez Donald Tusk.

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a criticat decizia Uniunii Europene de ajutorarea Ucrainei și politicile care au favorizat migrația ilegală în ultimii 10 ani.

Sursa Foto: Peter Magyar, Facebook