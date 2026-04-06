Compania isreliană Elbit Systems a anunțat că va relua cu prioritate livrarea dornelor către România, într-un răspuns oficial pentru Reuters. Este vorba de un contract de aproape 2 miliarde de lei, adică circa 430 mil. dolari, pentru drone Watchkeeper X, care, susțin isrelienii, sunt fabricate în România.

Anunțul israelienilor vine după ce Radu Miruță, ministrul Apărării, a răspuns la o întrebare adresată de Gândul și a spus că este posibil să rezilieze contractul cu Elbit.

„Analizez în cadrul ministerului dacă nu cumva vrem să reziliem acest contract. Avem posibilitatea asta legală. Sunt niște dispozitive cu caracteristici tehnice care, dacă sunt primite la câțiva ani mai târziu, nu mai sunt de actualitate. Noi am comandat niște drone cu anumite caracteristici care să vină în 2025; dacă ele vin mult mai târziu, s-ar putea să spunem că ele nu mai sunt de interes să le primim”, a spus Miruță.

Câteva zile mai târziu, israelinii au spus că reiau livrarea cu prioritate.

”În pofida provocărilor generate de situaţia excepţională de securitate din Israel, recunoscută de clienţii companiei din întreaga lume drept caz de forţă majoră, proiectul a primit prioritate ridicată”, a transmis Elbit Systems pentru Reuters.

„Sistemele sunt pregătite să treacă prin testele finale de acceptare în România, spre sfârșitul lunii aprilie, sub rezerva aprobării autorităților de reglementare române.”

Israelienii au subliniat că dronele vor fi fabricate în România.

Scandal în UK din cauza dronelor Watchkeeper X, destinate României

Contractul de 400 de milioane de dolari pentru drone Watchkeeper X destinate României a generat rumoare în parlamentul britanic, după ce programul celor 21 de drone pare că se află într-un blocaj major fără explicații clare.

Un contract strategic semnat de Ministerul Apărării din România cu Elbit Systems, în valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari, pentru achiziția a șapte sisteme de drone tactice Watchkeeper X, se confruntă cu întârzieri semnificative. Deși primele livrări erau așteptate în perioada următoare, programul pare blocat, iar explicațiile vin în urma unei anchete din Marea Britanie.

Situația a ajuns în atenția autorităților de la Londra, după ce deputatul Steve Witherden a solicitat clarificări Secretarului pentru Afaceri și Comerț, în urma unor dezvăluiri făcute de organizațiile Declassified UK și CAAT.

