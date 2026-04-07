Nicușor Dan, prima reacție după audierile de la DIICOT, în scandalul fotografiilor fake postate de Lasconi: „Cine a plătit pentru acest episod?"

Nicușor Dan, prima reacție după audierile de la DIICOT, în scandalul fotografiilor fake postate de Lasconi: „Cine a plătit pentru acest episod?”

Ruxandra Radulescu

Nicușor Dan a avut o primă reacție, după ce fotografiile, în care apărea alături de Victor Ponta și Florian Coldea, s-au dovedit a fi trucate. Liderul de la Cotroceni a precizat că vrea să afle cine se află în spatele acestui incident, transmit știripesurse.ro.

Președintele s-a declarat mulțumit de evoluția anchetei DIICOT și a subliniat că vrea să descopere cine a pus la cale întregul scandal.

„Este foarte bine că ancheta DIICOT a ajuns până aici și sper să răspundă la întrebarea: cine a plătit pentru acest episod?”, a spus Nicușor Dan.

Două dintre persoanele din campania lui Nicușor Dan apar în imaginile fake

Nicușor Dan a precizat că două dintre persoanele care au făcut parte din echipa din campania electorală apar în fotografiile trucate, ce fac subiectul dosarului DIICOT.

„Da, în campania electorală am lucrat cu mai multe echipe și multe dintre acele persoane au fost subcontractate, este evident cel puțin două dintre acele persoane apar în acele video-uri”, a declarat Nicușor Dan.

„Sunt cel care a depus plângerea care a dus la această anchetă”

Nicușor Dan a mai adăugat că ancheta DIICOT este ca urmare a sesizării pe care a depus-o în luna mai 2025.

”Eu la DIICOT sunt cel care a depus plângerea care a dus la această anchetă. Ce pot eu să spun eu mai mult decât a văzut toată lumea, că cineva a adus în spațiul public niște fotografii în care voia să spună că sunt eu, dar de fapt s-a dovedit că nu sunt eu”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Scandalul fotografiilor trucate, o manevră electorală la comanda PNL-ului

Potrivit surselor G4 Media, presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea ar fi fost o punere în scenă cu actori care au jucat rolurile celor trei personaje. Cei care ar fi comandat această operațiune ar fi fost liberalii.

Scandalul a izbucnit pe 1 mai 2025, când Elena Lasconi a publicat o serie de imagini pe Facebook cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2025. Lasconi a susţinut, la acea vreme, imaginile au fost surprinse în timpul unei presupuse întâlniri secrete din decembrie 2024 între cei trei.

FOTO: Mediafax/Facebook

