Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban, despre acuzațiile de sabotaj energetic: „Situația este critică deoarece Europa se îndreaptă spre o criză energetică gravă”

Viktor Orban, despre acuzațiile de sabotaj energetic: „Situația este critică deoarece Europa se îndreaptă spre o criză energetică gravă”

Viktor Orban, despre acuzațiile de sabotaj energetic: „Situația este critică deoarece Europa se îndreaptă spre o criză energetică gravă”

„Situația este foarte critică, este nevoie de calm și liniște, deoarece întreaga Europă se îndreaptă spre o criză energetică extrem de gravă”, a subliniat Viktor Orbán, potrivit Magyar Hirlap.

Prim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe au transmis un mesaj în direct de la granița dintre Ungaria și Serbia.

„Forțele de Apărare Maghiare sunt capabile să protejeze conducta de gaze”, a declarat premierul într-o conferință de presă după inspecția de la frontieră.

„Întreaga Europă se îndreaptă spre o criză energetică extrem de gravă. Securitatea energetică a țării nu este o problemă de campanie, ci o problemă de guvern, iar asta necesită calm, calm strategic, nu teatru, nu clovneală, ci o mână calmă, fermă și sigură”, a declarat premierul Viktor Orbán.

„Situația este foarte critică, este nevoie de calm și liniște, deoarece întreaga Europă se îndreaptă spre o criză energetică extrem de gravă”, a subliniat Viktor Orbán.

„Nu se știe încă cine a pregătit o operațiune de sabotaj împotriva conductei de gaze Turkish Stream, sârbii anchetează, dar, în același timp, ceea ce s-a întâmplat se încadrează într-o serie de evenimente, iar ucrainenii au o astfel de capacitate și sunt dispuși și capabili să facă așa ceva”, a declarat premierul la conferința sa de presă extraordinară de luni.

„Noi, maghiarii, nu putem răspunde cine anume a pregătit operațiunea de sabotaj.” , a spus Orban.

Sârbii anchetează, iar cazul se află în faza de urmărire penală sub acuzația de sabotaj, a menționat el.

Prim-ministrul a continuat spunând că nu va afecta în continuare relațiile ucraineno-ungare acuzând Ucraina fără a cunoaște faptele și că va aștepta finalizarea anchetelor.El a spus că pe fundal se dă o mare bătălie, care constă în oprirea sancționării energiei rusești în conformitate cu poziția maghiară, având în vedere criza globală de aprovizionare cu energie cauzată de Strâmtoarea Hormuz, suspendarea tuturor sancțiunilor și restricțiilor și începerea importului de gaze.

„Cealaltă parte este de părere că acest lucru nu este necesar, că vor exista probleme de aprovizionare, dar că sancționarea energiei rusești ar trebui menținută în continuare și că aspectul războiului ruso-ucrainean ar trebui plasat înaintea aspectului aprovizionării cu energie europeană”, a adăugat el.

Răspunzând la întrebarea unui jurnalist, premierul a declarat că toate organizațiile de apărare care garantează securitatea Ungariei sunt în alertă.

Știre în curs de actualizare 

