Dispută „provincială" pentru pictura lui Picasso. Bilbao cere Madridului să-i transfere temporar „Guernica". Care a fost reacția Muzeului Reina Sofia

Dispută „provincială” pentru pictura lui Picasso. Bilbao cere Madridului să-i transfere temporar „Guernica”. Care a fost reacția Muzeului Reina Sofia

Dispută „provincială” pentru pictura lui Picasso. Bilbao cere Madridului să-i transfere temporar „Guernica”. Care a fost reacția Muzeului Reina Sofia
Galerie Foto 8

Cu ocazia comemorării a 90 de ani de la bombardarea orașului Guernica, guvernul regional basc a solicitat să împrumute temporar un tablou faimos. 

Este vorba de pictura de  artă  cubistă „Guernica”, realizată de Pablo Picasso în 1937.

Considerată cea mai populară formă de artă anti-război, pictura ilustrează bombardarea orașului basc Guernica din 26 aprilie 1937.

Dispută „provincială” între Bilbao și Madrid pentru „Guernica”

Potrivit The Guardian, șansele sunt „infirme” după ce cea mai recentă solicitare a fost respinsă cu „insulte”. Isabel Diaz Ayuso, președinte al departamentului de conservare din Muzeul de la Madrid, și Aitor Esteban, liderul partidului naționalist basc, s-au insultat. S-au acuzat în mod reciproc că sunt „provinciali”.

„Nu are sens ca toate exponatele să fie returnate la locul de origine. În acest caz, ar trebui să transferăm toate lucrările lui Picasso la Malaga, orașul în care s-a născut”, a spus Ayuso.

„Este o mentalitate provincială atunci când cultura este universală”, a adăugat ea.

„Ideea de identitate națională este să bei bere la terasa unui bar”, i-a spus Esteban, făcând referire la Madridul care a ținut barurile deschise pe durata pandemiei.

Muzeul din Madrid a respins cererea în mod repetat

Transferul solicitat este pentru perioada octombrie 2026-iunie 2027, la Muzeul Guggenheim din Bilbao. Pictura este expusă de 30 de ani la Muzeul Reina Sofia din Madrid, din anul 1992. Pe durata dictaturii lui Franco, pictura a fost expusă la Muzeul de Artă Modernă de la New York City.

Săptămâna trecută, vicepreședintele guvernului basc și ministrul basc al Culturii s-au întâlnit cu ministrul spaniol al Culturii, Ernest Urtasun. Cei doi au solicitat transferul picturii, precum și o analiză a posilibităților tehnice și a costurilor transferului.

Departamentul de conservare al Muzeului Reina Sofia a publicat un raport în care sugerează că transferul este „puternic descurajat”. Nu este prima cerere respinsă din partea muzeului din capitala Spaniei.

„Vibrațiile din timpul transportului ar putea afecta starea operei și ar accelera deteriorarea acesteia”, se arată în raport.

Tragedia umanitară din spatele picturii

În timpul războiului civil spaniol, Francisco Franco, liderul facțiunii naționaliste, a solicitat ajutor din partea Germaniei naziste și a Italiei fasciste. Orășelul din Comunitatea Autonomă a Țării Basce de azi aproape că a fost ras de pe fața planetei.

Dictatorul german Adolf Hitler a permis trimiterea unor avioane din forțele Luftwaffe. Benito Mussolini a contribuit cu avioane din flota aeriană Aviazione Legionaria. Acestea au bombardat orașul Guernica controlat de forțelele republicane. Între 150 și 1.654 de oameni au pierit în urma bombardamentelor aeriene.

Orășelul basc și-a revenit cu greu. Guernica are în prezent o populație de peste 17.000 de locuitori.

Suferință, haos și durere în nuanțe de alb, gri și negru

În urma Operațiunii Rugen, forțele lui Franco au putut captura orașul Bilbao. Naționaliștii au câștigat războiul civil spaniol până la 1 aprilie 1939, iar Franco a rămas dictator al Spaniei până în 1975. Opera de artă evocă suferința umană, haosul și violența cauzate de război.

Lui Picasso i-a luat 35 de zile să finalizeze pictura în pânză. Sunt ilustrate personaje în culori sumbre de gri, negru și alb. Se pot distinge un cal, un taur, o femeie care țipă cu un bebeluș mort în brațe, un soldat dezmembrat, o pasăre, o clădire în flăcări cu oameni înăuntru și o altă femeie care țipă.

Este atmosfera orășelului Guernica după bombardamentele comise de fasciști în viziunea pictorului, ilustrată în cel mai brutal mod. La aproape nouă decenii, cu războaiele din Europa de Est și Orientul Mijlociu în desfășurare, se pare că omenirea nu pare să învețe din tragediile trecutului.

Sursa Foto: Hepta

Autorul recomandă: O pictură a lui Pablo Picasso ar fi fost FURATĂ. Tabloul în valoare de 600.000 € trebuia să ajungă în Granada, dar a dispărut pe durata transportării

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România. Când ar putea avea loc
14:28
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România. Când ar putea avea loc
RĂZBOI Președintele Iranului îl sfidează pe Trump și anunță că 14 milioane de iranieni sunt gata să-și sacrifice viețile
14:19
Președintele Iranului îl sfidează pe Trump și anunță că 14 milioane de iranieni sunt gata să-și sacrifice viețile
NEWS ALERT 🚨 Atac armat în apropierea consulatului israelian din Istanbul. Trei atacatori, neutralizați. Ce anunță polițiștii turci
13:40
🚨 Atac armat în apropierea consulatului israelian din Istanbul. Trei atacatori, neutralizați. Ce anunță polițiștii turci
ACCIDENT Un tren cu 350 de pasageri s-a ciocnit cu un convoi militar în Franța. 27 de răniți, mecanicul de locomotivă a decedat
11:53
Un tren cu 350 de pasageri s-a ciocnit cu un convoi militar în Franța. 27 de răniți, mecanicul de locomotivă a decedat
MISIUNE SPAȚIALĂ Moment emoționant la peste 400.000 km de Pământ: un crater de pe Lună, botezat în memoria marii iubiri a comandantului Artemis II
11:50
Moment emoționant la peste 400.000 km de Pământ: un crater de pe Lună, botezat în memoria marii iubiri a comandantului Artemis II
LIVE 🚨 JD Vance a ajuns la Budapesta. Orban: „Europa se îndreaptă spre una dintre cele mai grave crize energetice din toate timpurile“
11:05
🚨 JD Vance a ajuns la Budapesta. Orban: „Europa se îndreaptă spre una dintre cele mai grave crize energetice din toate timpurile“
Mediafax
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Adevarul
Valul de concedieri din 2026 mătură România. Marile companii care au început deja disponibilizările masive
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
El este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu: „Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii”
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Îți trebuie autorizație dacă vrei să faci garaj în curte? Care sunt regulile în 2026
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Un sit fosilifer din China dezvăluie o multitudine de creaturi complexe care au trăit înainte de explozia cambriană
SHOWBIZ Fratele unei vedete pop a ajuns să cerșească în fața unui supermarket. Bărbatul locuiește într-un cort și are probleme cu alcoolul
14:44
Fratele unei vedete pop a ajuns să cerșească în fața unui supermarket. Bărbatul locuiește într-un cort și are probleme cu alcoolul
EDUCAȚIE Cine este Marius Andruh, noul președinte al Academiei Române
14:38
Cine este Marius Andruh, noul președinte al Academiei Române
SĂNĂTATE Mihaela Bilic dezvăluie câte fructe și legume trebuie consumate zilnic, în Postul Paștelui. Care este cantitatea recomandată de nutriționiști
14:30
Mihaela Bilic dezvăluie câte fructe și legume trebuie consumate zilnic, în Postul Paștelui. Care este cantitatea recomandată de nutriționiști
AUTO Codul Rutier 2026 | Interdicție pe autostradă. Ce manevre nu trebuie să facă niciodată șoferii pe un astfel de drum
14:28
Codul Rutier 2026 | Interdicție pe autostradă. Ce manevre nu trebuie să facă niciodată șoferii pe un astfel de drum
EXTERNE Ce a mai rămas din mirajul Dubaiului. Cei doi ași din mâneca emiratului prin care încearcă să atragă investitori
14:16
Ce a mai rămas din mirajul Dubaiului. Cei doi ași din mâneca emiratului prin care încearcă să atragă investitori
FLASH NEWS Întâlnire în trei, între trimisul special al lui Trump, noul ambasador al SUA și Nicușor Dan. De ce nu apare întrevederea pe agenda președintelui
14:03
Întâlnire în trei, între trimisul special al lui Trump, noul ambasador al SUA și Nicușor Dan. De ce nu apare întrevederea pe agenda președintelui

Cele mai noi

Trimite acest link pe