Cu ocazia comemorării a 90 de ani de la bombardarea orașului Guernica, guvernul regional basc a solicitat să împrumute temporar un tablou faimos.

Este vorba de pictura de artă cubistă „Guernica”, realizată de Pablo Picasso în 1937.

Considerată cea mai populară formă de artă anti-război, pictura ilustrează bombardarea orașului basc Guernica din 26 aprilie 1937.

Dispută „provincială” între Bilbao și Madrid pentru „Guernica”

Potrivit The Guardian, șansele sunt „infirme” după ce cea mai recentă solicitare a fost respinsă cu „insulte”. Isabel Diaz Ayuso, președinte al departamentului de conservare din Muzeul de la Madrid, și Aitor Esteban, liderul partidului naționalist basc, s-au insultat. S-au acuzat în mod reciproc că sunt „provinciali”.

„Nu are sens ca toate exponatele să fie returnate la locul de origine. În acest caz, ar trebui să transferăm toate lucrările lui Picasso la Malaga, orașul în care s-a născut”, a spus Ayuso.

„Este o mentalitate provincială atunci când cultura este universală”, a adăugat ea.

„Ideea de identitate națională este să bei bere la terasa unui bar”, i-a spus Esteban, făcând referire la Madridul care a ținut barurile deschise pe durata pandemiei.

Muzeul din Madrid a respins cererea în mod repetat

Transferul solicitat este pentru perioada octombrie 2026-iunie 2027, la Muzeul Guggenheim din Bilbao. Pictura este expusă de 30 de ani la Muzeul Reina Sofia din Madrid, din anul 1992. Pe durata dictaturii lui Franco, pictura a fost expusă la Muzeul de Artă Modernă de la New York City.

Săptămâna trecută, vicepreședintele guvernului basc și ministrul basc al Culturii s-au întâlnit cu ministrul spaniol al Culturii, Ernest Urtasun. Cei doi au solicitat transferul picturii, precum și o analiză a posilibităților tehnice și a costurilor transferului.

Departamentul de conservare al Muzeului Reina Sofia a publicat un raport în care sugerează că transferul este „puternic descurajat”. Nu este prima cerere respinsă din partea muzeului din capitala Spaniei.

„Vibrațiile din timpul transportului ar putea afecta starea operei și ar accelera deteriorarea acesteia”, se arată în raport.

Tragedia umanitară din spatele picturii

În timpul războiului civil spaniol, Francisco Franco, liderul facțiunii naționaliste, a solicitat ajutor din partea Germaniei naziste și a Italiei fasciste. Orășelul din Comunitatea Autonomă a Țării Basce de azi aproape că a fost ras de pe fața planetei.

Dictatorul german Adolf Hitler a permis trimiterea unor avioane din forțele Luftwaffe. Benito Mussolini a contribuit cu avioane din flota aeriană Aviazione Legionaria. Acestea au bombardat orașul Guernica controlat de forțelele republicane. Între 150 și 1.654 de oameni au pierit în urma bombardamentelor aeriene.

Orășelul basc și-a revenit cu greu. Guernica are în prezent o populație de peste 17.000 de locuitori.

Suferință, haos și durere în nuanțe de alb, gri și negru

În urma Operațiunii Rugen, forțele lui Franco au putut captura orașul Bilbao. Naționaliștii au câștigat războiul civil spaniol până la 1 aprilie 1939, iar Franco a rămas dictator al Spaniei până în 1975. Opera de artă evocă suferința umană, haosul și violența cauzate de război.

Lui Picasso i-a luat 35 de zile să finalizeze pictura în pânză. Sunt ilustrate personaje în culori sumbre de gri, negru și alb. Se pot distinge un cal, un taur, o femeie care țipă cu un bebeluș mort în brațe, un soldat dezmembrat, o pasăre, o clădire în flăcări cu oameni înăuntru și o altă femeie care țipă.

Este atmosfera orășelului Guernica după bombardamentele comise de fasciști în viziunea pictorului, ilustrată în cel mai brutal mod. La aproape nouă decenii, cu războaiele din Europa de Est și Orientul Mijlociu în desfășurare, se pare că omenirea nu pare să învețe din tragediile trecutului.

Sursa Foto: Hepta

Autorul recomandă: O pictură a lui Pablo Picasso ar fi fost FURATĂ. Tabloul în valoare de 600.000 € trebuia să ajungă în Granada, dar a dispărut pe durata transportării