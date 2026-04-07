Prima pagină » Actualitate » Răzvan Lucescu a fost chemat de urgență la spital. Mircea Lucescu este în continuare în stare critică la ATI

Răzvan Lucescu a fost chemat de urgență la spital. Mircea Lucescu este în continuare în stare critică la ATI

Răzvan Lucescu a fost chemat de urgență la spital. Mircea Lucescu este în continuare în stare critică la ATI
Mircea Lucescu se află în continuare internat în stare critică la ATI, iar Răzvan Lucescu a fost chemat de urgență la Spitalul Universitar București, informează Prosport.

Răzvan Lucescu are de luat o decizie importantă privind viața tatălui său, iar asta pentru că trebuie să aleagă dacă este de acord cu intervenția chirurgicală la care doctorii se gândesc pentru legendarul antrenor român.

Răzvan Lucescu urmează să ia o decizie în privința tatălui său, alături de medici

Mircea Lucescu / foto: Mediafax foto

În noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a suferit vineri un infarct, starea lui Mircea Lucescu s-a agravat considerabil, iar fostul selecționer a ajuns în stare gravă la ATI.

El a rămas la salonul ATI al secției de cardiologie de la Spitalul Universitar pe tot parcursul zilei de luni și tot acolo a început și ziua de marți, 7 aprilie 2026.

Potrivit sursei citate, Răzvan Lucescu a fost chemat de urgență la spital. Motivul? Doctorii i-au transmis antrenorului de la PAOK că trebuie luată decizia legată de montarea sistemului ECMO, despre care au comunicat publicului larg pe parcursul zilei de luni. Doctorii nu pot face ablație din cauza problemelor pe care inima fostului selecționer le are și varianta unui transplant, după stabilizare, este extrem de complicată.

