Ion Cristoiu: Ucraina cumpără România bucată cu bucată cu banii dați de amărâții de români

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție că „Ucraina cumpără România bucată cu bucată cu banii dați de amărâții de români”.

„Elena Udrea, într-un soi de strigăt de disperare, a semnalat pe rețelele sociale incredibila situație de cumpărare de către un oligarh ucrainean a Petrotub Roman, fabrică de importanță națională prin producția de țevi de oțel fără sudură. Elena Udrea a considerat aceasta ca un fel de trădare a intereselor naționale. Evident, s-a întrebat ce dedesubturi mizere are această afacere. Site-ul Gândul a evidențiat, s-a documentat și a publicat multe date despre acest corupt oligarh ucrainean. De fapt, ca toți oligarhii ucrainei și oligarhii ruși, s-a îmbogățit prin jefuirea statului, prin corupție.

Mie, însă, această afacere mi-a atras atenția asupra altceva. Asupra unui adevăr care ne scapă și prin contribuția presei de partid și de stat care continuă campania de jelire a ucrainenilor, aceste victime ale invaziei, ale monstrului de la Răsărit, în timp ce trec sub tăcere că ucrainenii ne cumpără bucată cu bucată”, a spus Ion Cristoiu.

Publicistul Ion Cristoiu

„Avem acești oligarhi care, cu banii obținuți din corupție, cumpără România bucată cu bucată”

„Tranzacția s-a finalizat pe 31 martie 2026. În decembrie 2025, o altă importantă fabrică, fosta Tepro, a fost cumpărată de cel mai bogat ucrainean care candidează sau concurează pentru a cumpăra și Sidex Galați. Din câte observați, oligarhii ucraineni cumpără întreprinderi de importanță națională, strategică, nu numai militară, dar și foarte importantă în perspectiva reconstrucției Ucrainei. (…) Ele sunt cumpărate de ucraineni și noi vom participa la reconstrucția Ucrainei prin intermediul ucrainenilor.

Aceste momente sunt vârful aisbergului. Potrivit unei statistici, asistăm la o ofensivă a oligarhilor ucraineni și a Ucrainei în cumpărarea, bucată cu bucată, a României. Achizițiile se concentrează pe industria siderurgică, energie regenerabilă. La ora actuală, există 3.000 de firme cu capital ucrainean în România, față de 1.083 câte erau înainte de 2022. Deci, războiul le-a priit, în materie de cumpărare a României. Peste 1.500 au fost înființate după invazia rusă.

Noi, românii, strângem cureaua. Suntem dați afară din serviciu, prețuri uriașe pentru a finanța sistemul public din Ucraina. Adică pensii, salarii, burse. Și, desigur, alte țări membre ale UE. (…) Avem acești oligarhi care, cu banii obținuți din corupție, cumpără România bucată cu bucată, dar nu dau niciun ban poporului ucrainean care este plătit de noi. Din câte vedeți, Zelenski este într-o ofensivă. Oferă drone, specialiști în Orientul Mijlociu și ne cere nouă bani pentru pensii și salarii. E limpede că ucrainenii ne cumpără bucată cu bucată cu banii dați de noi”, a conchis publicistul.

