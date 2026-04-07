Nicușor Dan a fost întrebat dacă îi va cere demisia lui Bolojan, în cazul în care PSD iese de la guvernare. Ce a răspuns președintele

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți, la Timișoara, dacă îi va cere demisia premierului Ilie Bolojan în cazul în care PSD decide să iasă de la guvernare. Răspunsul președintelui a fost evaziv, mai degrabă cu accent pe stabilitate politică.

Șeful statului a subliniat că actuala configurație parlamentară obligă partidele pro-europene să lucreze împreună. El a vorbit despre cele patru formațiuni aflate la guvernare și despre necesitatea continuării colaborării pentru obiectivele majore ale României.

„Avem o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide pro-europene să conlucreze”, a spus președintele.

Acesta a amintit că, dincolo de tensiunile din spațiul public, partidele au colaborat eficient pentru aderarea la OCDE și „destul de bine” în ceea ce privește PNRR.

Întrebat din nou dacă îi va cere demisia lui Ilie Bolojan, Nicușor Dan a replicat scurt: „În ce calitate?”.

„Nu e momentul pentru analize”, a replicat președintele.

Președintele a refuzat să intre în detalii și a transmis că nu consideră oportună o astfel de discuție în acest moment. În schimb, a insistat pe rolul său de mediator.

„Există responsabilitate și eu voi media, discuta, astfel încât proiecte importante ale României să meargă înainte”, a declarat acesta.

În final, Nicușor Dan a transmis că va face tot posibilul pentru menținerea actualei formule de guvernare.

„O să împing cu toate puterile ca cele patru partide să continue să colaboreze”, a spus președintele.

Declarațiile vin într-un context politic tensionat, în care PSD amenință cu ieșirea de la guvernare, iar presiunea asupra Executivului crește. Președintele pare însă decis să evite o criză și să mențină echilibrul politic.

