Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025. Profitul net preliminar al companiei a crescut cu 159,2% față de cel înregistrat în 2024

26 feb. 2026, 10:09, Economic
Grupul Electrica a înregistrat performanțe financiare-record cu un profit net preliminar de 1,218 miliarde lei în 2025, cu 159,2% peste profitul retratat înregistrat în 2024. Veniturile opraționale au fost de 12,165 miliarde lei, în creștere cu 12,9% comparativ cu 10,772 miliarde lei în anul precedent. 

În 2025, la nivelul Grupului Electrica, EBITDA a înregistrat o creștere de 64,5%, adică de aproximativ 934 mil. lei și a ajuns la o valoare de 2.383,3 mil. lei, comparativ cu valoarea de 1.449 mil. lei obținută în anul 2024. Creșterea se datorează îmbunătățirii performanței operaționale a segmentului, având o creștere a veniturilor de 2.125,8 mil. lei, creștere diminuată de variația altor venituri cu 1.031,4 mil. lei, în principal a subvențiilor.

„Grupul Electrica a înregistrat în 2025 atât un profit net, cât şi EBITDA record. Profitul net preliminar a fost de 1,218 miliarde lei în 2025, cu 159,2% peste profitul retratat înregistrat în 2024 de 470,2 milioane lei (o creştere cu 748,6 milioane lei). EBITDA a fost de 2,383 miliarde lei în 2025, cu 64,5% mai mult decât EBITDA retratată din anul 2024 (o creştere cu 934,4 milioane lei)”, arată raportul grupului.

Profitul net pentru anul 2025 a înregistrat o creștere de 748,6 mil. lei, ajungând la valoarea de 1,218 mld. lei, de la un profit de 470,2 mil. lei pentru anul precedent. Veniturile operaționale au fost de 12,165 mld. lei, în creștere cu 12,9% comparativ cu 10,772 mld. lei în 2024. De asemenea, gradul de realizare investiții PIF a fost de 110%, respectiv realizări de 878,4 mil. lei, față de valoarea de 797,8 planificată fără lucrări suplimentare, în creștere cu 8,4% față de 810,2 mil. lei în 2024.

CEO Electrica: Am înregistrat cele mai bune rezultate din istoria recentă a companiei

Directorul General al Electrica, Alexandru Chiriță, spune că rezultatele preliminare confirmă o schimbare structurală în performanța companiei și marchează cea mai bună etapă financiară din istoria recentă a grupului, în contextul unui an cu transformări majore în piața de energie.

„Rezultatele preliminare pentru 2025 denotă o schimbare structurală în performanța Grupului Electrica. Am înregistrat un profit net de 1,22 miliarde de lei și o EBITDA de 2,38 miliarde de lei, cele mai bune rezultate din istoria recentă a companiei, susținute de eficiența operațională și o gestionare riguroasă a capitalului. Am consolidat segmentul de furnizare într-un mediu concurențial, am valorificat ajustările de piață generate de eliminarea plafonării și am menținut ritmul investițiilor peste nivelul planificat.

Depășirea programului de puneri în funcțiune și creșterea bazei activelor reglementate la 8,6 miliarde lei întăresc profilul nostru financiar și predictibilitatea fluxurilor viitoare. Creșterea performanței operaționale, dezvoltarea capacităților de producție regenerabilă și avansul proiectelor de stocare ne poziționează într-o etapă nouă. Grupul Electrica intră într-un ciclu de creștere sustenabilă, bazat pe eficiență, stabilitate și investiții care susțin securitatea energetică a României”, spune Alexandru Chiriţă, CEO Electrica. 

