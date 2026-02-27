Prima pagină » Economic » Florarii au dat deja lovitura și mai urmează 1 și 8 Martie. Câți bani produc florăriile și furnizorii de flori din România

Florarii au dat deja lovitura și mai urmează 1 și 8 Martie. Câți bani produc florăriile și furnizorii de flori din România

27 feb. 2026, 06:30, Economic
Florarii au dat deja lovitura și mai urmează 1 și 8 Martie. Câți bani produc florăriile și furnizorii de flori din România

Piața florăriilor din România rămâne una activă, iar începutul primăverii aduce o creștere a vânzărilor odată cu Mărțișorul și Ziua Femeii. O analiză financiară realizată de Risco, arată că cererea pentru buchete și aranjamente florale crește în perioada ocaziilor speciale. În paralel, piața florilor a devenit un sector care produce miliarde de lei în ultimii ani, iar începutul primăverii aduce încasări uriașe.

Cele mai recente date furnizate de platforma financiară Risco arată diferențele între jucătorii din această piață, atât din perspectiva cifrei de afaceri, cât și din perspectiva profitabilității și a eficienței operaționale.

Conform analizei, cel mai mare jucător din piața florăriilor din România, COMGABY MOLN, companie care operează brandurile Flori de Lux și Magnolia, a avut afaceri de 74 mil. lei în 2024, un profit net de 3,1 mil. lei, în creștere cu 17% față de raportarea precedentă. Compania are 159 de angajați iar vânzările per angajat au fost de 466.000 lei, cu un profit per angajat de 20.000 lei.

Sursa: Risco

Florăria Iris urmează în clasament și a înregistrat o cifră de afaceri de 23 mil. lei, în creștere cu 28%, și un profit net de 5,9 mil. lei în 2024. Compania a raportat 47 de angajați, vânzările per angajat au fost de 496.000 lei, iar profitul per angajat a fost de 126.000 lei.

Sursa: Risco

Podiumul companiilor din domeniu este completat de Floria Digital și a înregistrat o cifră de afaceri de 12 mil. lei, în creștere cu 9% față de raportarea anterioară, și un profit net de 642.000 lei. De asemenea, compania operează fără angajați raportați.

Sursa: Risco

Piața florilor din România, în plină expansiune

Când vine vorba despre piața care se ocupă cu materia primă pentru florării, aceasta continuă să se transforme într-o industrie care depășește miliarde de lei anual. Deși numărul de jucători de pe piață crește accelerat, vulnearbilitățile structurale afectează producția locală.

O analiză realizată de Frames arată că intervalul 1-8 martie rămâne cel mai puternic moment al anului pentru business-ul cu flori, iar anul acesta se așteaptă ca vânzările să depășească 40 mil. euro.

Numărul companiilor active în sector a ajuns la 10.151 în 2024, de trei ori mai multe decât în 2021. În contrast, numărul angajaților a crescut de la 4.730 în 2023 la 5.765 în 2024, ceea ce reflectă faptul că multe dintre firmele nou înființate sunt micro-companii sau operează fără angajați full time.

De asemenea, în 2024, piața florilor a generat o cifră de afaceri de 2,82 mld. lei și un profit net de 192 mil. lei, iar pentru 2026 sunt estimate venituri totale de 3,5 mld. lei și un profit net de aproximativ 220 mil. lei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
12:07
Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
REACȚIE Andrei Caramitru vede semne bune în economie. „Aterizare lină, după o criză bugetară gravă. E foarte rar, de obicei crizele bugetare se termină cu FMI și recesiune severă”
11:40
Andrei Caramitru vede semne bune în economie. „Aterizare lină, după o criză bugetară gravă. E foarte rar, de obicei crizele bugetare se termină cu FMI și recesiune severă”
ECONOMIE Duș rece de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Prognoza de creștere economică pentru România a fost revizuită în scădere
10:52
Duș rece de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Prognoza de creștere economică pentru România a fost revizuită în scădere
ECONOMIE Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025. Profitul net preliminar al companiei a crescut cu 159,2% față de cel înregistrat în 2024
10:09
Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025. Profitul net preliminar al companiei a crescut cu 159,2% față de cel înregistrat în 2024
EXCLUSIV Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Gândul prezintă cheltuielile oficiale ale Administrației Prezidențiale, avion plus cazare și delegația care l-a însoțit pe președinte. Suma sare de 200.000 de euro
18:35, 25 Feb 2026
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Gândul prezintă cheltuielile oficiale ale Administrației Prezidențiale, avion plus cazare și delegația care l-a însoțit pe președinte. Suma sare de 200.000 de euro
DESTINAȚII Barcelona dublează taxa turistică pentru a combate supraturismul. Care va fi prețul din aprilie 2026
17:42, 25 Feb 2026
Barcelona dublează taxa turistică pentru a combate supraturismul. Care va fi prețul din aprilie 2026
Mediafax
Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Doliu în presa din România! A murit Anca Pandea
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al prezidenţialelor
Mediafax
La 25 de ani de la 11 septembrie, începe construcția unui nou turn la World Trade Center
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea'
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Cât de posibil este ca Inteligența Artificială să declanșeze o criză majoră în societate?
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Europenii cred că dacă continuă războiul, Rusia colapsează și Europa învinge”
07:00
Dan Dungaciu: „Europenii cred că dacă continuă războiul, Rusia colapsează și Europa învinge”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nu știam că există o afecțiune atât de mare între SUA și România
06:30
Valentin Stan: Nu știam că există o afecțiune atât de mare între SUA și România
DECLARAȚII EXCLUSIVE Amenințarea inteligenței artificiale. Cum afectează „factorul AI” piața muncii din România. Cristian Jura (CNCD): „Numărul mare de litigii nu va face decât să accelereze procesele de automatizare”
06:00
Amenințarea inteligenței artificiale. Cum afectează „factorul AI” piața muncii din România. Cristian Jura (CNCD): „Numărul mare de litigii nu va face decât să accelereze procesele de automatizare”
CONTROVERSĂ „Noaptea ca hoții”. Guvernul Bolojan a dat peste noapte o OUG care dă peste cap regulile din imobiliare. Unii notari au amânat „semnarea”, iar cumpărătorii s-au trezit că sunt „restanți” la plata impozitelor și nu pot să își ia casă. Ce urmează
06:00
„Noaptea ca hoții”. Guvernul Bolojan a dat peste noapte o OUG care dă peste cap regulile din imobiliare. Unii notari au amânat „semnarea”, iar cumpărătorii s-au trezit că sunt „restanți” la plata impozitelor și nu pot să își ia casă. Ce urmează
EXCLUSIV Valentin Stan: Nicușor Dan și consilierul lui l-au așteptat pe Marco Rubio să apară pe hol
06:00
Valentin Stan: Nicușor Dan și consilierul lui l-au așteptat pe Marco Rubio să apară pe hol
EXCLUSIV A ieșit la pensie angajatul cu cea mai mare vechime de la Metrorex. Doamna Elena lucra de peste 46 de ani în funcția de inspector: „O șampanie nu i-a dat conducerea”
05:00
A ieșit la pensie angajatul cu cea mai mare vechime de la Metrorex. Doamna Elena lucra de peste 46 de ani în funcția de inspector: „O șampanie nu i-a dat conducerea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe