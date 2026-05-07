Investitorii aplaudă căderea Guvernului Bolojan. Bursa creşte, dobânzile scad

Ruxandra Radulescu
La doar câteva zile de la demiterea Guvernului Bolojan, se văd și primele efecte pozitive pentru economia României. Dobânzile la care se poate împrumuta statul au înregistrat o scădere semnficativă joi și au coborât sub pragul psihologic de 7%, transmite Profit.ro.

Randamentul titlurilor de stat pe 10 ani în lei, un reper esențial pentru costurile de finanțare ale României, au coborât joi, 7 mai, în jurul orei 11:00, la 6,9315%, după ce în ședința precedentă închisese la aproximativ 7,16%.

La doar două zile de la moțiunea, care a dus la căderea Guvernului, se întrevede o premisă favorabilă pentru refacerea echilibrului economic.

Este pentru prima dată, de pe data de 17 aprilie, când valoarea dobânzilor la care se poate împrumuta statul, au înregistrat o scădere.

Această evoluție este determinată și de contextul extern, unde predomină un optimism cu privire la încheierea războiului SUA-Iran și, în consecință, scăderea prețurilor la energie.

Cu toate acestea, în ceea ce privește efectele conflictului SUA-Iran asupra economiei globale și asupra piețelor financiare, lipsa de predictibilitate a politicilor administrației americane reprezintă o sursă suplimentară de risc.

Bursa de Valori este în creștere

Și Bursa de Valori București a reacționat pozitiv în ciuda crizei politice din România. După prima oră de tranzacționare, indicele principal BET urca cu 2,12%, iar BET-Plus avansa cu 2,08%.

Indicele BET-XT, care urmărește cele mai lichide 25 de companii, creștea cu 2,16%, în timp ce BET-NG, indicele companiilor din energie și utilități, urca cu 2,47%.

Cele mai mari creșteri erau înregistrate de acțiunile Biofarm (+14,98%), Premier Energy (+8,27%) și Romcab (+6,62%).

Pe de altă parte, acțiunile Comelf, Transilvania Investments Alliance și Electrica erau pe minus în debutul ședinței de tranzacționare.

Puterea de cumpărare a românilor, în scădere de opt luni, consecutiv

O statistică recentă arată că puterea de cumpărare a românilor se află în continuă scădere, în ultimele opt luni, ca urmare a implementării măsurilor de austeritate ale lui Bolojan.

Potrivit datelor oficiale, puterea de consum în România este în continuă scădere de opt luni, consecutiv.

De la începutul anului, măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan și-au făcut simțite efectele și mai mult ca anul trecut. Din luna februarie, România a intrat oficial în recesiune tehnică. Marile companii, inclusiv cele internaționale, dar mai ales cele mici și mijlocii suferă și se închid sau concediază oameni pe bandă rulantă.

