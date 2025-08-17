București vs Atena: Care oraș are COSTURILE de trai mai mici în 2025

București vs Atena: Primul oraș este capitala unei țări post-comuniste din Europa estică, cu o climă temperată, iar al doilea oraș este capitala unei țări balcanice din Europa sud-estică, cu o climă subtropicală.

România este o țară în dezvoltare, cu o economie mixtă, situându-se pe locul 12 la PIB în UE și pe locul 7 la putere de cumpărare, dar cu deficit mare. Grecia este o țară dezvoltată, cu o economie avansată și în creștere. În urmă cu 10 ani, aceasta era în prag de incapacitate de plată. Acum, este a 50-a putere economică a lumii, a 16-a din UE și a 54-a la putere de cumpărare, la nivel global.

Două țări, două economii, două povești

La 35 de ani de la revoluția anti-ceaușistă din 1989, România depune eforturi pentru reforme structurale și întărirea instituțiilor. Dintr-un fost stat comunist aflat într-o îndelungată tranziție spre democrație și capitalism, partidele liberale aflate la guvernare încearcă să-l transforme într-un stat de drept, deplin integrat în spațiul euro-atlantic.

Pe de altă parte, Grecia stă mai bine pe plan democratic, la 51 ani de la căderea juntei militare, dar încă are probleme sociale după criza economică din 2009-2018. Spre deosebire de România care a devenit un stat comunist după cel de-al Doilea Război Mondial, Grecia a fost printre țările care au primit ajutor în cadrul Planului Marshall, ba chiar a respins comunismul în războiul civil dintre anii 1946 și 1949.

România a crescut în ultimii 20 ani într-uin centru pentru tehnologia mobilă, producția de electronice, securitate cibernetică și cercetare în domeniul hardware, devenind lider în domenii de IT și producția de motoare auto, iar Bucureștiul tinde să devină un mare centru financiar și industrial în estul Europei.

Grecia, ca membru fondator OECD și membru al BSEC (Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră), are o economie bazată în proporție de 80% pe servicii, 16% pe sectorul industrial și 4% pe producția agricolă. Cele mai importante domenii sunt turismul, telecomunicațiile și navigația. Grecia este a șaptea cea mai vizitată țară din UE și a 13-a din lume, cu peste 30 de milioane de turiști anual.

Costurile de trai

Potrivit Numbeo, costurile de trai din Atena sunt cu 23,6% mai mari decât în București, excluzând chiriile. Chiriile din Atena sunt cu 19,1% mai mari decât în București. Și mersul la restaurant este mai costisitor în Atena: cu 16,3% mai mult. Prețurile din magazine sunt cu 26,9% mai mari decât în București. Puterea de cumpărare locală din Atena este cu 27,2% mai mică în comparație cu cea din București.

Pentru a trăi în Atena de unul singur și a acoperi costurile de trai esențiale, ai avea nevoie de un salariu de 831,8 euro (echivalentul a 4.211,5 lei). Excluzând chiria, în cazul în care vrei să-ți întemeiezi o familie, trebuie să ai un salariu de 2.907,2 euro (14.719,8 lei) pentru a întreține o familie alcătuită din patru persoane: bărbatul, soția și doi copii.

Un bucureștean singur are nevoie în medie de un salariu lunar de 3.491,6 lei pentru a face față costurilor, excluzând chiria, iar o familie de patru persoane, pentru a fi întreținută, are nevoie de un venit lunar de 12.230,3 lei în total.

Prețuri comparate

În mare, produsele alimentare și băuturile alcoolice sunt mai scumpe la greci. Însă, portocalele, apa plată și țigările de tutun sunt mai ieftine în Grecia.

Meniu de restaurant

București: 60 de lei – 11,85 euro

Atena: 75,95 lei – 15 euro

Meniu McDonalds

București: 35 lei – 6,91 euro

Atena: 50,63 lei – 10 euro

Bere locală (0,50 ml)

București: 15 lei – 2,96 euro

Atena: 25,32 lei – 5 euro

Bere de import (0,33 ml)

București: 16 lei – 3,16 euro

Atena: 25,32 lei – 5 euro

Cafea Cappucino

București:14 lei – 2,77 euro

Atena: 18,75 lei – 3,70 euro

Cola sau Pepsi (0,33 ml)

București: 10 lei – 2 euro

Atena: 10,67 lei – 2,11 euro

Apă (0,33 ml)

București: 9,81 lei – 1,94 euro

Atena: 2,85 lei -0,56 euro

Lapte (1 litru)

București: 7,73 lei – 1,53 euro

Atena: 8,34 li – 1,65 euro

Pâine albă (500 grame)

București: 5,98 lei – 1,18 euro

Atena: 6,12 lei – 1,21 euro

Cofrag cu 12 ouă

București: 15,45 lei – 3,05 euro

Atena: 21,89 lei – 4,32 euro

1 kg Brânză locală

București: 41,60 lei – 8,22 euro

Atena: 64,87 lei – 12,81 euro

1 kg mere

București:6,02 lei – 1,19 euro

Atena: 9,80 lei – 1,94 euro

1 kg banane

București: 7,45 lei – 1,47 euro

Atena: 9,27 lei – 1,83 euro

1 kg portocale

București:7,55 lei – 1,49 euro

Atena: 6,78 lei – 1,34 euro

1 kg roșii

București: 11,39 lei – 2,25 euro

Atena: 10,23 lei – 2,02 euro

1 kg cartofi

București: 4,43 lei – 0,88 eurocenți

Atena: 6,31 lei – 1,25 euro

O sticlă medie de vin

București: 35 lei – 6,91 euro

Atena: 44,81 lei – 8,85 euro

Pachet de 20 țigări Malboro

București: 28,25 lei -5,58 euro

Atena: 25,32 lei – 5 euro

Transportul public: un bilet pentru o călătorie

București: 5 lei – 0,99 eurocenți

Atena: 6,08 lei – 1,20 euro

Abonament lunar la transportul public

București: 100 lei – 19,75 euro

Atena: 151,90 lei – 30 euro

Taxi

București: 3 lei – 0,59 eurocenți

Atena: 20,25 lei – 4 euro

1 litru de gaz

București: 7,25 lei – 1,43 euro

Atena: 9,14 lei – 1,81 euro

Mașină Volkswagen Golf

București: 125.000 lei – 24,687 euro

Atena: 126.581 lei – 25.000 euro

Întreținere/utilități lunare – Electricitate, căldură, apă, gunoi pentru un apartament de 85 metri pătrați

București: 774 lei – 152 euro

Atena: 927 lei – 183 euro

Abonament lunar la telefonie mobilă

București: 38 lei – 7,56 euro

Atena: 117 lei – 23 euro

Abonament lunar la internet

București: 49,81 lei -9,81 euro

Atena: 153,69 lei – 30,35 euro

Abonament lunar la un club de fitness

București: 233 lei – 46 euro

Atena: 243 lei – 48, 19 euro

Bilet la cinema

București: 40 lei – 7,90 euro

Atena: 45,57 lei – 9 euro

O pereche de blugi Levi

București: 368 lei -72,79 euro

Atena: 424 lei – 83 euro

O rochie de vară de la Zara

București: 198,42 lei -39 euro

Atena: 208 lei – 41 euro

O pereche de teniși Nike

București:396 lei – 78 euro

Atena: 444 lei – 87 euro

Chiria lunară la un apartament cu un singur dormitor în centrul orașului

București: 2.777 lei – 548 euro

Atena: 2881 lei – 569 euro

Chiria lunară la un apartament cu 3 dormitoare în centrul orașului

București: 6.083 lei – 1201 euro

Atena: 5.232 lei – 1.033 euro

Prețul unui apartament per/metrul pătrat

București: 15.381 lei- 3.037 euro

Atena: 16.756 lei – 3.309 euro

Salariul mediu net după impozitare

București: 5.933 lei – 1171 euro

Atena: 5.146 lei – 1016 euro (impozite mai mari)

Sursa Foto: Shutterstock/Envato

Autorul recomandă: Atena, un „SMART CITY” în devenire: Un oraș european aflat acum 14 ani în pragul falimentului, revigorat de o putere asiatică