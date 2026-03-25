Bulgaria intervine în forță pe piața energetică. Ce măsuri ia pentru a atenua creșterea rapidă a prețurilor la carburanți

Creșterea prețurilor la carburanți a declanșat în Bulgaria un mecanism automat de sprijin, prin care statul acordă compensații lunare persoanelor cu venituri reduse, imediat ce sunt depășite anumite praguri stabilite. Între timp, în România, Guvernul Bolojan a schimbat radical proiectul OUG privind criza carburanților chiar înainte de adoptare. 

Pentru a treia zi consecutiv, prețul motorinei în Bulgaria s-a menținut peste pragul de 1,60 euro pe litru. Potrivit Novinite, autoritățile bulgare au activat imediat schema de compensare destinată gospodăriilor vulnerabile. Măsura face parte dintr-un mecanism stabilit anterior de guvernul bulgar, care se declanșează automat atunci când prețurile carburanților depășesc acest prag pentru mai multe zile consecutive.

Cum funcționează schema de ajutor și cine beneficiază

Schema prevede acordarea unui ajutor lunar de 20 de euro, în luna în care este îndeplinit criterul de declanșare a asistenței. Acest criteriu este ca prețul unui litru de benzină A95 sau de motorină să rămână la sau peste 1,60 euro timp de trei zile consecutive. Agenția Națională de Venituri din Bulgaria a început să publice pe site-ul său un tabel care prezintă prețurile pe litru de benzină și motorină, informațiile fiind valabile începând cu 20 martie.

Persoanele eligibile pentru compensație sunt cele al căror venit brut lunar mediu este mai mic sau egal cu 652,41 euro pentru 2025 sau dublul pragului de sărăcie pentru 2025,  sau ale căror venit brut lunar mediu pentru 2024 este mai mic sau egal cu 537,88 euro, sau dublul pragului de sărăcie pentru 2024. De asemenea, o condiție importantă este ca persoana să dețină un autovehicul pe numele său sau să utilizeze un vehicul în baza unui contract de leasing. Programul este valabil până la 30 iunie, iar autoritățile monitorizează zilnic evoluția prețurilor și verifică, pe baza bonurilor fiscale, achizițiile reale de carburant, inclusiv prețurile efectiv plătite după eventualele reduceri.

Cererea de carburant scade în Bulgaria

Costul motorinei a ajuns la o medie de 1,61 euro/litru și a depășit pragul considerat critic de autorități. Un proprietar de benzinării din Ruse a dat drept exemplu state europene precum Spania și Italia, unde sunt folosite rezervele de combustibil și au fost reduse accizele, măsuri care au încetinit creșterea prețurilor, fără a opri însă scumpirile.

„Prețul a rămas stabil din 20 martie”. Ajutorul guvernamental nu va compensa integral scumpirile. Un plin de 100 de euro ajunge acum la aproximativ 140 de euro”, a transmis unul dintre proprietarii de benzinării din Ruse, pentru sursa citată.

Guvernul Bolojan a amânat adoptarea crizei de urgență

În România, guvernul condus de premierul liberal Ilie Bolojan nu s-a preocupat de criza energetică care a devenit tot mai apăsătoare pentru consumatorii români. Guvernul a schimbat radical proiectul OUG privind criza carburanților chiar înainte de adoptare. Noua variantă prevede că producătorii de combustibili nu mai au adaosul comercial plafonat, iar măsura se va aplica doar distribuitorilor. În plus, amenzile pentru benzinăriile care încalcă noile reguli au fost reduse de la 10%, la 1%.

