China plafonează prețurile la carburanți pentru a ușura povara care apasă pe consumatori. În România, motorina a trebuit să ajungă la 10 lei ca guvernul Bolojan să instituie starea de criză

După ce Iran a închis Strâmtoarea Ormuz în urma atacurilor ale SUA și ale Israelului, a doua cea mai mare economie a lumii se confruntă cu creșteri de prețuri la benzină și motorină. Nicio putere economică nu este imună, iar prețurile petrolului au crescut vertiginos de la începutul conflictului. 

În China, benzina s-a făcut 1.160 yuani, iar motorina 1.115 yuani. Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă, răspunzătoare de planificarea economică a Republicii Populare Chineze, a anunțat că va limita creșterea prețurilor la combustibili la nivel național pentru a ușura „povara deja destul de apăsătoare” pentru consumatori.

„Pentru a atenua impactul acestei creșteri excepționale a prețurilor la nivel internațional, pentru a ușura povara care apasă asupra consumatorilor și pentru a asigura stabilitatea economică și bunăstarea socială, au fost implementate măsuri temporare de reglementarea prețurilor la nivel intern ale produselor petroliere rafinate, menținând în același timp cadrul mecanismului existent de stabilirea prețurilor”, a declarat comisia, potrivit Le Figaro.

China, mai pregătită pentru criza energetică decât Occidentul

Xi Jinping s-a pregătit pentru criza energetică de câțiva ani. În 2021, când a vizitat un vast câmp petrolier, a spus: „China trebuie să-și securizeze aprovizionarea energetică pe cont propriu”. 

Exporturile de țiței din Orientul Mijlociu au scăzut cu 61% în ultimele săptămâni, arată compania de consultanță Kpler. Jumătate din țițeiul importat de către China provine din Orientul Mijlociu.

Iranul continuă să aprovizioneze China, dar la nivel mai scăzut

În ciuda războiului, Iranul a continuat totuși să aprovizioneze China, principalul cumpărător al țițeiului iranian. Cu toate că vasele chinezești ale companiilor de stat din China au continuat să navigheze în regiune, importul de țiței iranian a intrat în declin.

Rapoartele arată o scădere semnificativă de la 1,57 de milioane de barili pe zi în februarie 2026 la 1,47 milioane de barili  pe zi în martie 2026, potrivit The Guardian.

China continuă tranziția la energiile verzi pe fondul crizei petroliere

De la începerea războiului, Beijing a ordonat rafinăriilor să înceteze exporturile de petrol rafinat. În același timp, statul chinez depune eforturi pentru a-și reduce dependența economică față de combustibilii fosili.

În ultimii ani, China a devenit cel mai mare exportator mondial de automobile electrice și hibride.  Institutul de cercetare Ember estimează că panourile solare și hidrocentralele au generat 31% din electricitatea Chinei, în 2024.

În România, guvernul Bolojan a devenit preocupat de criza energetică abia când motorina a ajuns la 10 lei

În România, guvernul condus de premierul liberal Ilie Bolojan nu s-a preocupat de criza energetică care a devenit tot mai apăsătoare pentru consumatorii români. Luni dimineață, 23 martie,  în mai multe benzinării din țară, prețul motorinei standard a depășit pragul psiholologic de 10 lei.

Abia când cel mai sumbru scenariu al specialiștilor în energie s-a adeverit, guvernul Bolojan a anunțat că va adopta marți o ordonanță de urgență prin care se decretă „stare de criză pe piața petrolului”. Guvernul României va adopta mai multe măsuri pentru protejarea populației, printre care „plafonarea adaosului comercial la combustibili și monitorizarea pieței”.

SUA poartă discuții cu un înalt oficial din conducerea Iranului. Unde poate avea loc întâlnirea dintre cele două delegații
SUA poartă discuții cu un înalt oficial din conducerea Iranului. Unde poate avea loc întâlnirea dintre cele două delegații
Grecii se înarmează până în dinți. Ce arme vor să cumpere. Valoarea totală este de câteva miliarde de dolari
Orban critică UE și ordonă anchetă după acuzații de interceptare a ministrului său de Externe în scandalul legăturilor cu Rusia
Trump oferă mai multe detalii despre „armistițiul" de 5 zile din Iran. Când au avut loc discuțiile cu Teheranul
Care sunt țările care depind cel mai mult de petrolul și gazele din Orientul Mijlociu. Criza Strâmtorii Ormuz le-a dat peste cap economiile
Avertisment de ultimă oră pentru România și țările membre U.E. în contextul crizei de pe piața energetică. „Să înceapă pregătirile pentru iarnă"
Alertă sanitară. Trei cazuri suspecte de malarie la copii, în Iași. Anunțul ministrului Sănătății
Radu Miruță sesizează DNA-ul pentru contracte ilegale la Ministerul Apărării. Cum încearcă USR-ul să justifice controversatul programul SAFE
Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut la fier vechi navele simbol ale orașului
După ce trimitea trupe în Groenlanda să lupte împotriva americanilor, acum Miruță vrea să participe alături de americani la deblocarea Strâmtorii Ormuz
Institutul „Elie Wiesel" îl acuză pe Miruță că distorsionează memoria istorică a Regimentului 89 și cere „responsabilitate și empatie și pentru civilii nevinovați"
Țiriac Open 2026 începe în weekend ce la București! Ce nume grele din tenis vin lângă Arena Națională

