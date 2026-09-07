Un antreprenor în vârstă de 33 de ani a plătit 2,55 milioane de dolari pentru un hotel scorojit cu 81 de camere, situat în Arkansas, SUA. După ce s-a mutat în clădire, milionarul a decis să investească 1,1 milioane de dolari în renovarea acesteia.

În timp ce unii învață business, alții au un instinct nativ pentru așa ceva. Când vine vorba de Greg Clark, lucrurile sunt clare: la 19 ani, a renunțat la job, și-a plătit chiria și a rămas cu 20 de dolari pe numele său. Astăzi, ajuns milionar, tânărul renovează un hotel cu 81 de camere din Eureka Springs, în care va investi 1,1 milioane de dolari.

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Proiectul Hotel Expedition este cât se poate de ambițios și va oferi experiențe de neuitat, precum cursuri de yoga și focuri de tabără, spune milionarul.

De la nimic la totul

După ce Clark a renunțat la locul său de muncă, acesta a mers să locuiască cu mama sa și a început să cumpere și să vândă anvelope uzate pe Craiglist, chiar din curtea casei.

Afacerea a crescut cu mai multe sucursale, în statele americane. Totuși, în 2020, când a lovit pandemia de Covid, Clark a început să caute alte oportunități de afaceri, pentru a-și susține familia, fără să lucreze chiar 100 de ore pe săptămână.

La finele lui 2025, acesta a cumpărat primul său hotel în Montana, lângă Yellowstone Park National. După o renovare completă, unitatea a fost deschisă la începutul anului 2026.

Chiar dacă hotelul din Montana nu a adus profit, Clark spune că experiența a declanșat „microbul” pentru a cumpăra asemenea unități hoteliere.

O nouă provocare

Antreprenorul investește acum într-un nou hotel, aparent lăsat în dizgrație. Hotelul cu 81 de camere din Eureka Springs, care l-a costat 2,55 milioane de dolari, va avea nevoie de alte 1,1 milioane de dolari, pentru renovări, mobilier și alte echipamente. Milionarul vrea să finalizeze șantierul până la Crăciunul acestui an.

Proprietatea din Eureka Springs a fost construită în 1993, purtând numele Holiday Inn Holidome, un concept de hotel popular în anii 1990, care așeza camerele oaspeților în jurul unei piscine interioare.

Potrivit lui Clark, clădirea a fost construită pe blocuri de beton, cu structura piramidală și fiecare cameră a fost adusă cu macaraua, pentru a fi poziționată.

Proiectul, intitulat de Clark Hotel Expedition, face parte din planul ambițios al lui Greg de a construi 10 hoteluri, în următorii 7 ani.

Ținând cont, însă, că hotelul a fost neglijat timp de 30 de ani, Greg spune că va avea mult de muncă.

O escapadă de lux de neprețuit

„Vrem să oferim un nivel de servicii pentru cei care vor mai mult de la călătoriile lor, nu doar un pat și un duș cald”, a spus antreprenorul. Viziunea lui include un spa, cu masaj, salon de yoga, cinema la piscină și alte surprize pentru oaspeți.

Clark estimează că o noapte de cazare va costa între 110 și 380 de dolari, în funcție de sezon. Tânărul antreprenor documentează restaurarea hotelului pe TikTok.

„Sper ca urmăritorii mei să țină cont de faptul că sunt un om obișnuit. Nu sunt corporație, nu am o echipă în spate sau vreun copil bogat”, a glumit milionarul. „Acest obiectiv poate fi atins de orice american obișnuit”. „Dacă ei pot, atunci și eu pot”, este motto-ul simplu al lui Greg Clark.

Sursa foto: Instagram / expeditiongreg