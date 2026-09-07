Prima pagină » Economic » Business » La doar 33 de ani, Greg a cumpărat un hotel prăfuit, cu suma de 2,55 milioane de dolari. Ce a descoperit după ce s-a mutat în clădirea cu 81 de camere

La doar 33 de ani, Greg a cumpărat un hotel prăfuit, cu suma de 2,55 milioane de dolari. Ce a descoperit după ce s-a mutat în clădirea cu 81 de camere

La doar 33 de ani, Greg a cumpărat un hotel prăfuit, cu suma de 2,55 milioane de dolari. Ce a descoperit după ce s-a mutat în clădirea cu 81 de camere
Galerie Foto 6
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un antreprenor în vârstă de 33 de ani a plătit 2,55 milioane de dolari pentru un hotel scorojit cu 81 de camere, situat în Arkansas, SUA. După ce s-a mutat în clădire, milionarul a decis să investească 1,1 milioane de dolari în renovarea acesteia.

În timp ce unii învață business, alții au un instinct nativ pentru așa ceva. Când vine vorba de Greg Clark, lucrurile sunt clare: la 19 ani, a renunțat la job, și-a plătit chiria și a rămas cu 20 de dolari pe numele său. Astăzi, ajuns milionar, tânărul renovează un hotel cu 81 de camere din Eureka Springs, în care va investi 1,1 milioane de dolari.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Proiectul Hotel Expedition este cât se poate de ambițios și va oferi experiențe de neuitat, precum cursuri de yoga și focuri de tabără, spune milionarul.

De la nimic la totul

După ce Clark a renunțat la locul său de muncă, acesta a mers să locuiască cu mama sa și a început să cumpere și să vândă anvelope uzate pe Craiglist, chiar din curtea casei.

Afacerea a crescut cu mai multe sucursale, în statele americane. Totuși, în 2020, când a lovit pandemia de Covid, Clark a început să caute alte oportunități de afaceri, pentru a-și susține familia, fără să lucreze chiar 100 de ore pe săptămână.

La finele lui 2025, acesta a cumpărat primul său hotel în Montana, lângă Yellowstone Park National. După o renovare completă, unitatea a fost deschisă la începutul anului 2026.

Chiar dacă hotelul din Montana nu a adus profit, Clark spune că experiența a declanșat „microbul” pentru a cumpăra asemenea unități hoteliere.

O nouă provocare

Antreprenorul investește acum într-un nou hotel, aparent lăsat în dizgrație. Hotelul cu 81 de camere din Eureka Springs, care l-a costat 2,55 milioane de dolari, va avea nevoie de alte 1,1 milioane de dolari, pentru renovări, mobilier și alte echipamente. Milionarul vrea să finalizeze șantierul până la Crăciunul acestui an.

Proprietatea din Eureka Springs a fost construită în 1993, purtând numele Holiday Inn Holidome, un concept de hotel popular în anii 1990, care așeza camerele oaspeților în jurul unei piscine interioare.

Potrivit lui Clark, clădirea a fost construită pe blocuri de beton, cu structura piramidală și fiecare cameră a fost adusă cu macaraua, pentru a fi poziționată.

Proiectul, intitulat de Clark Hotel Expedition, face parte din planul ambițios al lui Greg de a construi 10 hoteluri, în următorii 7 ani.

Ținând cont, însă, că hotelul a fost neglijat timp de 30 de ani, Greg spune că va avea mult de muncă.

O escapadă de lux de neprețuit

„Vrem să oferim un nivel de servicii pentru cei care vor mai mult de la călătoriile lor, nu doar un pat și un duș cald”, a spus antreprenorul. Viziunea lui include un spa, cu masaj, salon de yoga, cinema la piscină și alte surprize pentru oaspeți.

Clark estimează că o noapte de cazare va costa între 110 și 380 de dolari, în funcție de sezon. Tânărul antreprenor documentează restaurarea hotelului pe TikTok.

„Sper ca urmăritorii mei să țină cont de faptul că sunt un om obișnuit. Nu sunt corporație, nu am o echipă în spate sau vreun copil bogat”, a glumit milionarul. „Acest obiectiv poate fi atins de orice american obișnuit”. „Dacă ei pot, atunci și eu pot”, este motto-ul simplu al lui Greg Clark.

Sursa foto: Instagram / expeditiongreg

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Un lider AUR vrea să fie PREMIER: Mi-aș putea asuma această responsabilitate
Digi24
Un român a murit după ce bomba pe care o confecționase chiar el a sărit în aer în Italia
Cancan.ro
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Adevarul
Mașinile chinezești iau cu asalt Europa. Ce îi atrage pe cumpărători la mărcile din China
Mediafax
DEZVĂLUIRE: Adevăratele cauze ale insolvenței Petrotel ies la iveală. Câți bani mai are compania Lukoil
Click
Divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana Simion ia o turnură neașteptată! Ordin de protecție și brățară electronică
Digi24
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Cancan.ro
Radu Mazăre și Andreea Popescu, weekend împreună la Mamaia. În ce ipostază i-am surprins: 'Mai bine mai târziu decât niciodată'
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Descopera.ro
Conflictul care a deschis drumul României moderne
Mediafax Italia
ALERTĂ. Un CUNOSCUT MEZEL vândut într-o mare rețea de magazine este RETRAS din cauza Listeria!
Mediafax Spania
Locul de muncă pentru care poți primi... 2.500 de euro pe lună!
ULTIMA ORĂ Ședința CSAT pentru „atragerea” mai multor trupe americane în România. „Consolidarea posturii SUA în țara noastră reprezintă o investiție strategică”. Ce alte puncte a mai avut Consiliul pe ordinea de zi
19:16
Ședința CSAT pentru „atragerea” mai multor trupe americane în România. „Consolidarea posturii SUA în țara noastră reprezintă o investiție strategică”. Ce alte puncte a mai avut Consiliul pe ordinea de zi
VIDEO Nicușor Dan, confruntat de localnicii din Curcani, unde a fost la deschiderea anului școlar: „Ucrainenii o duc mai bine decât noi”. Ce l-au întrebat oamenii pe președinte și ce promisiuni le-a făcut acesta
19:05
Nicușor Dan, confruntat de localnicii din Curcani, unde a fost la deschiderea anului școlar: „Ucrainenii o duc mai bine decât noi”. Ce l-au întrebat oamenii pe președinte și ce promisiuni le-a făcut acesta
FLASH NEWS UE anunță investiții suplimentare de 200 de milioane de euro în Groenlanda. Ursula Von der Leyen: „Un aliat strategic și un prieten de încredere”
18:52
UE anunță investiții suplimentare de 200 de milioane de euro în Groenlanda. Ursula Von der Leyen: „Un aliat strategic și un prieten de încredere”
INEDIT Giorgia Meloni și-a întrerupt discursul la un miting ca să răspundă la telefon: „Scuze, m-a sunat fiica mea de trei ori!”
18:48
Giorgia Meloni și-a întrerupt discursul la un miting ca să răspundă la telefon: „Scuze, m-a sunat fiica mea de trei ori!”
EVENIMENT Primarul Craiovei îi anunță pe părinți că nu trebuie să mai contribuie la fondul clasei. Ce a spus Lia Olguța Vasilescu la deschiderea anului școlar
18:27
Primarul Craiovei îi anunță pe părinți că nu trebuie să mai contribuie la fondul clasei. Ce a spus Lia Olguța Vasilescu la deschiderea anului școlar
CONTROVERSĂ Ucraina vrea să preia una dintre cele mai mari companii de apă din țară, deținută de un oligarh rus și de o familie de miliardari britanici
18:23
Ucraina vrea să preia una dintre cele mai mari companii de apă din țară, deținută de un oligarh rus și de o familie de miliardari britanici

Cele mai noi

Trimite acest link pe