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Ucraina vrea să preia una dintre cele mai mari companii de apă din țară, deținută de un oligarh rus și de o familie de miliardari britanici

Ucraina vrea să preia una dintre cele mai mari companii de apă din țară, deținută de un oligarh rus și de o familie de miliardari britanici
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Autoritățile ucrainene încearcă să preia controlul asupra IDS Ukraine, compania care produce unele dintre cele mai cunoscute mărci de apă îmbuteliată din țară. Compania are printre acționari o familie de miliardari britanici și investitori ruși, inclusiv oligarhul Mihail Fridman, aflat sub sancțiuni occidentale.

Kievul încearcă să preia controlul IDS Ukraine

Disputa se concentrează asupra acționariatului IDS Ukraine, unul dintre cei mai importanți producători de apă îmbuteliată din Ucraina. Familia Patarkatsishvili deține 34% din companie prin intermediul unui fond de investiții. Alte 49% din acțiuni sunt deținute de investitori ruși, printre care se află Mihail Fridman, fondatorul grupului rus Alfa Group.

Fridman se află pe listele de sancțiuni occidentale din cauza legăturilor sale cu regimul lui Vladimir Putin.

În 2022, după începutul invaziei ruse la scară largă, autoritățile ucrainene au înghețat participațiile companiei, relatează The Guardian.

Agenția ucraineană pentru recuperarea și administrarea activelor (ARMA) a primit ulterior sarcina de a găsi un administrator independent care să preia conducerea companiei.

Autoritățile ARMA invocă posibile riscuri de spălare a banilor

Yaroslava Maksimenko, șefa ARMA, susține că agenția s-a lovit în mod repetat de obstacole juridice și birocratice în încercarea de a prelua administrarea companiei.

Ea a afirmat că există îngrijorări cu privire la posibilitatea ca, dacă actuala conducere rămâne la control, activele companiei să fie transferate sau valorificate în mod necorespunzător. Maksimenko a invocat inclusiv posibile riscuri de spălare a banilor.

Separat, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei investighează acuzații potrivit cărora oficiali ai ARMA ar fi acționat ilegal în acest caz.

ARMA susține, de asemenea, că a fost ținta unui atac cibernetic în timpul uneia dintre încercările de a găsi un administrator independent pentru companie. Nu există dovezi privind autorul atacului, iar familia Patarkatsishvili nu este suspectată în acest caz.

Familia de miliardari britanici respinge confiscarea activelor

Familia Patarkatsishvili susține că este tratată în mod nedrept de autoritățile ucrainene și că nu există motive pentru confiscarea participației sale.

Familia afirmă că a sprijinit Ucraina de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022.

„Familia Patarkatsishvili consideră cu fermitate că un activ nu ar trebui confiscat de la acționari care nu sunt sancționați, împotriva cărora nu există acuzații sau motive de îngrijorare, și își apără această poziție în toate procedurile relevante din fața instanțelor și autorităților ucrainene”, a transmis un purtător de cuvânt al familiei.

Familia a avertizat că, dacă nu va obține dreptate în Ucraina, va apela la instanțele internaționale.

„Dacă familia Patarkatsishvili nu va putea obține dreptate prin intermediul instanțelor ucrainene, iar activul va fi în cele din urmă preluat prin procesul ARMA, nu va avea, desigur, altă opțiune decât să caute dreptatea în fața instanțelor internaționale, așa cum a făcut în mod constant în trecut”, a adăugat reprezentantul familiei.

Compania spune că nu a încălcat legea

Reprezentanții IDS Ukraine resping la rândul lor acuzațiile privind activități financiare ilegale.

„Pe parcursul întregii sale activități, grupul de companii IDS Ukraine a funcționat și continuă să funcționeze în conformitate cu legislația ucraineană, inclusiv cu legislația fiscală și financiară”, a transmis compania.

Reprezentanții IDS Ukraine susțin că nicio autoritate competentă din Ucraina, inclusiv serviciul fiscal, nu a constatat existența unor operațiuni de spălare a banilor, retrageri ilegale de fonduri sau alte activități financiare de acest tip.

„Nu cunoaștem existența unor investigații sau a altor anchete actuale ale autorităților ucrainene cu privire la activitatea IDS Ukraine în legătură cu astfel de acuzații”, a mai transmis compania.

IDS Ukraine afirmă că și-a continuat activitatea pe toată durata războiului și că nu și-a oprit producția nici măcar o zi de la începutul invaziei ruse.

„Grupul a continuat producția și a furnizat apă potabilă consumatorilor ucraineni chiar și în timpul atacurilor continue cu rachete și drone”, au precizat reprezentanții companiei.

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