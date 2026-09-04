Prima pagină » Actualitate » Cât costă cazarea la mare, în ultimul weekend înainte de începerea noului an școlar

Cât costă cazarea la mare, în ultimul weekend înainte de începerea noului an școlar

Cât costă cazarea la mare, în ultimul weekend înainte de începerea noului an școlar
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Este ultimul weekend înainte de începerea noului an școlar. Hotelierii se așteaptă ca următoarele două zile să fie pline cu turiști în stațiunile de la Marea Neagră, îndeosebi și pentru faptul că se derulează Programul „Litoralul Pentru Toți”. Iată cât costă cazarea la mare, acum, în acest weekend.

Hotelierii se așteaptă la circa 80.000 de turiști, în aceste zile, pe litoralul românesc. Cele mai multe rezervări au fost efectuate pentru hotelurile de trei și de patru stele, îndeosebi cele care oferă regim all-inclusive. Printre cele mai populare stațiuni se numără Eforie, Mamaia, Neptun, Olimp.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Cât costă cazarea la mare, în ultimul weekend înainte de începerea noului an școlar

Cât costă cazarea la mare, în ultimul weekend înainte de începerea noului an școlar. Sursă foto: Shutterstock

De altfel, este anunțată vreme călduroasă la mare, în acest weekend. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor atinge 35 de grade Celsius. Pentru ziua de 5 septembrie este valabil un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Este valabil pentru Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei.

Deși a început toamna, sezonul estival continuă pe litoral. Plaja din nordul stațiunii Mamaia a fost aglomerată la prânz, azi, iar copiii s-au bucurat de ultimele zile de vacanță.

Cât costă cazarea la mare, acum, în septembrie

Însă, cât costă o noapte de cazare la mare, în această perioadă, având în vedere că se derulează și Programul „Litoralul Pentru Toți”? În stațiunea Mamaia, de pildă, o noapte de cazare la un hotel de 3 stele, pentru o cameră dublă, turistul plătește 181 de lei. Pentru o cameră dublă la un hotel de 4 stele, prețul este de 255 de lei pe noapte.

Pentru o noapte de cazare în Eforie (cameră dublă), la un hotel de 3 stele, este perceput un tarif de 138 de lei. Pentru o noapte de cazare la un hotel de 4 stele, cu mic dejun inclus, prețul este de 439 de lei.

Pentru Neptun-Olimp, o noapte de cazare într-un hotel de 3 stele costă 168 de lei. De asemenea, pentru o noapte de cazare într-un hotel de 4 stele prețul este de 420 de lei. Este inclus micul-dejun și prețul este aferent unei camere duble, arată Stirileprotv.ro.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Maraton diplomatic la Cotroceni. Nicușor Dan s-a întâlnit cu 17 ambasadori. Securitatea la Marea Neagră, printre temele discutate
20:48
Maraton diplomatic la Cotroceni. Nicușor Dan s-a întâlnit cu 17 ambasadori. Securitatea la Marea Neagră, printre temele discutate
ACTUALITATE Zile libere 2027. Calendarul sărbătorilor legale și minivacanțele în 2027
20:00
Zile libere 2027. Calendarul sărbătorilor legale și minivacanțele în 2027
EDUCAȚIE Ce se întâmplă cu profesorii care chiulesc de la ore, în noul an școlar. Ministerul Educației începe controalele în școli
19:55
Ce se întâmplă cu profesorii care chiulesc de la ore, în noul an școlar. Ministerul Educației începe controalele în școli
NEWS ALERT Funcționar de la Evidența Persoanelor Timiș, arestat la domiciliu. Este acuzat de luare de mită, după ce a fost prins în flagrant
19:15
Funcționar de la Evidența Persoanelor Timiș, arestat la domiciliu. Este acuzat de luare de mită, după ce a fost prins în flagrant
VIDEO Momentul în care drona marină, descoperită lângă Sulina, e detonată de Forțele Navale Române
19:12
Momentul în care drona marină, descoperită lângă Sulina, e detonată de Forțele Navale Române
REACȚIE România, restantă în fața Comisiei Europene cu Planul național de restaurare a naturii. Explicația Ministerului Mediului
18:50
România, restantă în fața Comisiei Europene cu Planul național de restaurare a naturii. Explicația Ministerului Mediului
Mediafax
Manda: românii au mai puțini bani, PNL și USR numără voturi!
Digi24
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Prosport.ro
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Adevarul
Călin Georgescu, refuzat de patronul unei fabrici de mobilă pentru o vizită într-un turneu ploitic. „Nu înțelegem de ce suntem prinși în acest program”
Mediafax
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Click
A pierdut patru sarcini, apoi a mers la o mănăstire unde „se cumpără dorințe”! Ce a urmat pentru o fostă concurentă de la „MasterChef”
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Un ieșean a cumpărat 318 grame de brânză de vacă din Carrefour. Ajuns acasă, a rămas fără cuvinte: Ce era în caserolă, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Descopera.ro
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut de cercetători: sistemul GPS, perturbat cu până la 10 metri
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
DECLARAȚIA pe care un deputat spaniol A FĂCUT-O LA ADRESA ROMÂNILOR: ”Fac parte din...”
DIPLOMAȚIE Axios: Emisarii lui Trump vor călători la Moscova și la Kiev în acest weekend. Sunt programate întâlniri decisive cu Putin și cu Zelenski
20:59
Axios: Emisarii lui Trump vor călători la Moscova și la Kiev în acest weekend. Sunt programate întâlniri decisive cu Putin și cu Zelenski
SPORT Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile US Open. A trecut în două seturi de Jasmine Paolini
20:38
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile US Open. A trecut în două seturi de Jasmine Paolini
CONTROVERSĂ Raluca Turcan spune că România începe să semene tot mai mult cu un stat capturat: „Ultima redută va fi Președintele României”
20:05
Raluca Turcan spune că România începe să semene tot mai mult cu un stat capturat: „Ultima redută va fi Președintele României”
RĂZBOI Șeful Trezoreriei SUA avertizează Iranul: „Fie regimul se schimbă din interior, fie poporul se va ridica!”
19:58
Șeful Trezoreriei SUA avertizează Iranul: „Fie regimul se schimbă din interior, fie poporul se va ridica!”
FLASH NEWS Mandat de arestare pentru vicepreședinta din Filipine. Sara Duterte, acuzată că a amenințat cu asasinarea președintelui
19:55
Mandat de arestare pentru vicepreședinta din Filipine. Sara Duterte, acuzată că a amenințat cu asasinarea președintelui
FLASH NEWS Xi Jinping pregătește o delegație numeroasă de oameni de afaceri pentru vizita în SUA. Ce urmărește liderul chinez la summitul cu Trump
19:40
Xi Jinping pregătește o delegație numeroasă de oameni de afaceri pentru vizita în SUA. Ce urmărește liderul chinez la summitul cu Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe