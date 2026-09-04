Este ultimul weekend înainte de începerea noului an școlar. Hotelierii se așteaptă ca următoarele două zile să fie pline cu turiști în stațiunile de la Marea Neagră, îndeosebi și pentru faptul că se derulează Programul „Litoralul Pentru Toți”. Iată cât costă cazarea la mare, acum, în acest weekend.

Hotelierii se așteaptă la circa 80.000 de turiști, în aceste zile, pe litoralul românesc. Cele mai multe rezervări au fost efectuate pentru hotelurile de trei și de patru stele, îndeosebi cele care oferă regim all-inclusive. Printre cele mai populare stațiuni se numără Eforie, Mamaia, Neptun, Olimp.

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De altfel, este anunțată vreme călduroasă la mare, în acest weekend. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor atinge 35 de grade Celsius. Pentru ziua de 5 septembrie este valabil un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Este valabil pentru Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei.

Deși a început toamna, sezonul estival continuă pe litoral. Plaja din nordul stațiunii Mamaia a fost aglomerată la prânz, azi, iar copiii s-au bucurat de ultimele zile de vacanță.

Cât costă cazarea la mare, acum, în septembrie

Însă, cât costă o noapte de cazare la mare, în această perioadă, având în vedere că se derulează și Programul „Litoralul Pentru Toți”? În stațiunea Mamaia, de pildă, o noapte de cazare la un hotel de 3 stele, pentru o cameră dublă, turistul plătește 181 de lei. Pentru o cameră dublă la un hotel de 4 stele, prețul este de 255 de lei pe noapte.

Pentru o noapte de cazare în Eforie (cameră dublă), la un hotel de 3 stele, este perceput un tarif de 138 de lei. Pentru o noapte de cazare la un hotel de 4 stele, cu mic dejun inclus, prețul este de 439 de lei.

Pentru Neptun-Olimp, o noapte de cazare într-un hotel de 3 stele costă 168 de lei. De asemenea, pentru o noapte de cazare într-un hotel de 4 stele prețul este de 420 de lei. Este inclus micul-dejun și prețul este aferent unei camere duble, arată Stirileprotv.ro.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ