Uniunea Europeană va investi încă 200 de milioane de euro în Groenlanda pentru proiecte din domeniul energiei, al materiilor prime și al conectivității, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

UE lansează un nou parteneriat economic cu Groenlanda

Ursula von der Leyen a anunțat luni, la finalul unei vizite de două zile la Nuuk, un nou pachet de investiții europene în valoare de 200 de milioane de euro.

„Groenlanda se poate baza pe UE. Acesta a fost mesajul meu în timpul ultimei mele vizite. Astăzi, sunt din nou aici pentru a prezenta rezultatele concrete ale cooperării noastre strânse. Cu un nou pachet de parteneriat UE-Groenlanda, în valoare de 200 de milioane de euro”, a declarat Ursula von der Leyen.

Pachetul financiar, care va fi investit în acest an și în 2027, se va concentra pe conectivitatea digitală, mineritul durabil, energia și turismul, precum și pe educație, pescuit și locuințe.

„Acest lucru va crea noi oportunități și o UE puternică și angajată atât în ​​Groenlanda, cât și în Arctica. Pentru că Groenlanda este un aliat strategic și un prieten de încredere”, a adăugat ea.

Importanța geopolitică a Arcticii și decizia poporului groenlandez

Groenlanda este un teritoriu autonom al Danemarcei și are o importanță strategică tot mai mare datorită poziției sale în Arctica și resurselor naturale.

În ultimii ani, interesul internațional pentru insulă a crescut, inclusiv din partea Statelor Unite. Donald Trump a vorbit în repetate rânduri despre importanța Groenlandei pentru securitatea americană.

Planurile lui Trump pentru Groenlanda au declanșat o criză diplomatică la începutul anului, deoarece europenii, uimiți, au văzut brusc că aliatul lor de lungă durată, pe care se bazează pentru securitatea lor, începe să-i amenințe.

În punctul culminant al crizei, Trump nu a exclus folosirea forței pentru a acapara teritoriul a 57.000 de locuitori, semănând anxietate în cadrul UE și NATO.

„P oporul din Groenlanda și Danemarca să decidă viitorul ”

Fără a menționa numele lui Trump, von der Leyen a făcut referire la criza din ianuarie.

„Viitorul Groenlandei este ca poporul din Groenlanda și Danemarca să decidă, nimeni altcineva”, a declarat ea reporterilor din capitala Nuuk.

Vorbind alături de ea, șeful guvernului Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și prim-ministrul danez Mette Frederiksen au declarat că Groenlanda are nevoie de Uniunea Europeană și invers.