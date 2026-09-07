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Consiliera pe securitate națională a lui Nicușor Dan acuză un Fake News pe rețelele sociale, în care ar fi fost implicată. Cu ce procuroare ar fi fost „confundată”. Acuză că ținta ar fi fost președintele, de fapt

Consiliera pe securitate națională a lui Nicușor Dan acuză un Fake News pe rețelele sociale, în care ar fi fost implicată. Cu ce procuroare ar fi fost „confundată”. Acuză că ținta ar fi fost președintele, de fapt
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Consiliera pe securitate națională a lui Nicușor Dan, Martina Orlea, a venit cu o reacție după ce în mediul online au circulat fotografii cu o tânără procuroare aflată alături de președintele României, care seamănă izbitor de mult cu ea. Controversa a pornit de la accesoriul pe care Ioana Sadovec, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, îl avea prins de geantă: o figurină Hello Kitty. Fotografiile au fost preluate de presă și au generat numeroase comentarii în mediul online, inclusiv critici legate de accesoriul considerat de unii drept nepotrivit pentru o apariție oficială. Martina a criticat modul în care sunt propagate știri false în mod intenționat și scopul a fost un atac la adresa lui Nicușor Dan.

Martina Orlea a explicat procesul prin s-au falsificat informațiile despre ea

Martina Orlea a scris pe pagina sa de Facebook că nu ea este femeia din fotografiile în care apare alături de Nicușor Dan și pe care internauții au numit-o „domnișoara Hello Kitty”. Consiliera susține că, pornind de la această confuzie, a fost creată și propagată intenționat o știre falsă.

Martina Orlea a explicat că informația potrivit căreia ea ar fi apărut în fotografiile cu președintele, având un charm Hello Kitty prins de poșetă, s-a răspândit în mediul online. Ea a comparat situația cu modul în care pot fi propagate, la fel de ușor, informații false despre vaccinuri sau alegeri.

„Cum se propagă o știre falsă? Studiu de caz: Hello Kitty. Sunt consiliera lui Nicușor Dan în departamentul securității naționale, axată pe combaterea dezinformării, și chiar eu am fost ținta unei campanii de dezinformare în acest weekend. Ce s-a întâmplat? În acest weekend au devenit virale pe Facebook poze cu domnul președinte și noua lui consilieră în securitatea națională, Martina Orlea (plus comentarii inadecvate și misogine). Eu sunt Martina Orlea, noua consilieră – dar nu eu eram în poze.

În poze era Ioana, una dintre noii procurori care au fost la Palatul Cotroceni în urmă cu o săptămână, care a făcut câteva poze cu domnul președinte și le-a pus pe social media.
Pe baza acelor poze s-a creat INTENȚIONAT o știre falsă care a ajuns la aproximativ un milion de oameni. Ea a fost propagată DELIBERAT pe rețelele sociale și cred că e important să înțelegem prin ce mecanisme a reușit să ajungă virală. Pentru că aceleași mecanisme promovează astăzi știri false despre Hello Kitty, mâine despre vaccinuri, poimâine despre alegeri”, a scris Martina Orlea pe pagina ei de Facebook.

Martina Orlea: Știrea falsă a fost creată pentru a-l ataca pe Nicușor Dan

Martina Orlea a explicat că scopul acestei campanii de propagandă nu a fost să o denigreze pe ea sau pe procuroarea Ioana Sadoveac, ci să reprezinte un atac la adresa lui Nicușor Dan. Consiliera președintelui acuză că mai multe profiluri de Facebook care se ocupă cu dezinformarea în mediul online au postat coordonat, folosind texte similare, iar ulterior acestea au fost distribuite în mai multe grupuri pentru a ajunge la cât mai mulți oameni și a deveni virale. Aceasta le-a mulțumit persoanelor care au semnalat în comentariile postărilor că este vorba despre o confuzie și că femeia din fotografii nu este ea.

„Care este mecanismul?
1. Crearea știrii false: s-au folosit informații adevărate (pozele, care nu sunt făcute cu AI, faptul că domnul Nicușor Dan m-a numit recent în funcția de consilier în departamentul securității naționale și că am o vârstă asemănătoare cu cea a persoanei din poze), dar trunchiate. Știrea lega numele meu de acele poze în care nu eram eu.
2. Amplificarea coordonată: mai multe profiluri de Facebook, care postează în general teme menite să dezinformeze (politică, sănătate, România în UE, Ucraina etc.), au postat coordonat, adică în același timp și cu texte similare, știrea. Apoi aceste postări au fost share-uite în sute de grupuri de Facebook – lucru care le-a crescut vizualizările, interacțiunile și viralitatea. Apoi știrea a fost preluată și de influenceri mari, cu 70 000 de urmăritori.
3. Postarea pe alte platforme: știrea a fost postată și pe TikTok, și pe LinkedIn, unde s-a pierdut sursa informației, ceea ce o face mai greu de verificat.
4. Mutația 1: mulți dintre voi (MULȚUMESC) ați scris că nu eram eu în poză. Postările s-au schimbat – Nicușor Dan și-a numit o nouă consilieră de stat, fără să dea nume, rămânând doar poza (ușor de verificat dacă e adevărat, dar mai greu decât doar să-mi dați un Google la nume).
5. Mutația 2: iar mulți dintre voi ați spus că nu este adevărat, că Nicușor Dan nu a numit-o pe fata din poze consilier — postările s-au schimbat iar, spunând adevărul, acela că Ioana este una dintre noii procurori, și criticând-o (într-un mod complet neacceptabil, bazat doar pe felul în care arată) și atacându-i abilitățile profesionale.
Între timp, operațiunea a încetat, deși pe Facebook sunt în continuare zeci de postări cu știrea falsă (doar că nu mai sunt share-uite în grupuri pentru a le crește reach-ul).
Scopul acestei știri nu a fost să mă atace pe mine sau să o atace pe Ioana (Ioana a fost o victimă colaterală în tot acest proces și îmi pare foarte rău că a trecut prin asta), ci să îl atace pe domnul președinte folosindu-i consilierii ca vector de atac”, a adăugat Martina Orlea.

Ce îi sfătuiește Martina Orlea pe utilizatori

În calitate de consilieră pe securitate națională, Martina Orlea le recomandă oamenilor să verifice informațiile înainte de a le distribui și să fie atenți la postările care încearcă să provoace emoții puternice, în special furie, deoarece acestea pot fi folosite în campanii de propagandă și dezinformare.

Orlea consideră că și platformele de social media trebuie să își asume mai multă responsabilitate și să elimine conținuturile false propagate intenționat și prin metode coordonate. În același timp, ea atrage atenția că oamenii nu ar trebui să judece femeile după felul în care se îmbracă sau arată.

Cine este Martina Orlea, consiliera pe securitate națională a președintelui

Asemănarea dintre cele două femei a atras atenția, însă funcțiile lor sunt diferite. Martina Orlea este consiliera lui Nicușor Dan pe probleme de securitate națională și a fost numită în această funcție la Palatul Cotroceni în luna mai a acestui an. Martina Orlea este expertă în comunicare digitală, cu o experiență de cinci ani în campanii de comunicare politică și combaterea dezinformării în peste 20 de țări.

În ultimii trei ani, a lucrat pentru agenția londoneză Electica, unde a dezvoltat brandul Shift Campaigns, specializat în combaterea dezinformării. A coordonat proiecte pentru Ministerul britanic de Externe și a colaborat cu NATO StratCom pentru măsurarea impactului narațiunilor rusești în Ucraina. În zona politică, Martina Orlea a lucrat la campanii digitale pentru UK Labour, PAS din Republica Moldova și SPD din Germania.

Cine este Ioana Sadovec, procuror

Ioana Sadovec este procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, funcție pe care o ocupă de anul acesta. Anterior, în perioada 2025–2026, a fost procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud. Între 2023 și 2025 a fost auditor de justiție la Institutul Național al Magistraturii, iar înainte de a intra în magistratură a profesat ca avocat.

Ioana Sadovec este absolventă a Facultății de Drept a Universității Titu Maiorescu din București și are un masterat în Științe Penale.

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