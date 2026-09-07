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Rogobete, atac la USR după ce a vizitat șantierul Spitalului Regional de Urgență Craiova: „Încărcați-vă din nou trotinetele electrice și mergeți la Craiova”

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Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, lansează un atac dur la adresa USR, după ce a vizitat șantierul Spitalului Regional de Urgență din Craiova. Social-democratul spune că în România sunt în construcție trei spitale regionale, la Craiova, Iași și Cluj-Napoca, iar cel de la Craiova este cel mai avansat.

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Rogobete îi ironizează pe reprezentanții USR și îi îndeamnă să meargă la Craiova pentru a vedea stadiul lucrărilor.

„Aici este șantierul Spitalului Regional de Urgență de la Craiova.

În România se construiesc trei spitale regionale noi: la Craiova, Iași și Cluj-Napoca. Cel mai avansat este cel de la Craiova”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Rogobete: „Încărcați-vă din nou trotinetele electrice”

Fostul ministru al Sănătății a continuat mesajul cu o ironie adresată USR, partid pe care îl acuză că „minte și dezinformează”.

„Acum le spun vuvuzelelor politice de la USR, care toată ziua mint și dezinformează:

Încărcați-vă din nou trotinetele electrice și mergeți la Craiova. Acolo veți vedea șantierul Spitalului Regional de Urgență.

Vă opriți frumos, vă faceți, așa cum am stabilit, un selfie cu spitalul în spate și scrieți după dictare”, a transmis Rogobete.

Mesajul pe care Rogobete le cere USRr-iștilor să îl scrie

Fostul ministru le propune reprezentanților USR și textul pe care, în mod ironic, aceștia ar trebui să îl posteze după vizita pe șantier.

Noi, cei de la USR, nu am construit niciun spital nou în România. Noi, cei de la USR, nu am construit nimic pentru România. Noi știm doar să facem gălăgie și să-i dezinformăm pe români. Atât”, este mesajul sugerat de Rogobete.

„Hai, repede cu trotinetele, că mai avem alte spitale de vizitat!”, își încheie fostul ministru postarea.

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