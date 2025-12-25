Prima pagină » Actualitate » Embargoul petrolului rusesc se clatină. Gigantul din India care a reluat importul de petrol brut din Rusia

25 dec. 2025, 16:55, Actualitate
Embargoul petrolului rusesc se clatină. Gigantul din India care a reluat importul de petrol brut din Rusia

Cea mai importantă companie petrolieră din India, Reliance Industries, a reluat achizițiile de petrol brut rusesc la preț redus, după o scurtă pauză antrenată de sancțiunile americane. Livrările provin de la furnizori nesancționați, scrie Bloomberg.

Reliance Industries, gigantul petrolier indian, face achiziții pentru rafinăria sa din Gujarat, destinată consumului intern, au declarat persoane familiare cu subiectul pentru Bloomberg.

India reia aprovizionarea din Rusia destinată consumului intern

Cel mai important prelucrător de combustibil din India a contractat rezervoare Aframax prin intemediul RusExport pentru a-și aproviziona rafinăria cu o capacitate zilnică de 660.000 de barili. Aceasta aprovizionează piața internă, au completat persoanele citate, care au dorit să-și păstreze anonimitatea, ținând cont că e vorba de informații sensibile. Se anticipează că mutarea va atenua criza importurilor indiene din Rusia, despre care oficialii au avertizat că s-ar putea reduce la mai puțin de jumătate în această lună, arată Bloomberg.

Sancțiunile impuse de SUA asupra Lukoil prevăd ca termen limită pentru vânzarea gigantului rusesc data de 13 decembrie

Sancțiunile impuse de SUA asupra Lukoil prevăd ca termen limită pentru vânzarea gigantului rusesc data de 13 decembrie

Reliance a oprit achizițiile de petrol nerafinat din Rusia la sfârșitul lunii octombrie, în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra Rosneft și Lukoil, oferindu-le marilor rafinării un interval de o lună pentru a-și încetini tranzacțiile. Aflată sub o restricție temporară, companiei i s-a permis totuși să primească nave înainte de 22 octombrie. Ultimul cargo a sosit pe 17 decembrie, chiar înainte să expire sancțiunea impusă de SUA.

Exporturile de petrol rusesc suferă din cauza sancțiunilor impuse de SUA

Reluarea comerțului survine după o perioadă de supraveghere a piețelor mondiale la exporturile de petrol rusesc ulterioare sancțiunilor americane.Acestea sunt menite să scadă veniturile Kremlinului din timpul războiului cu Ucraina. Exporturile de produse petroliere rusești au totalizat aproximativ 2 milioane de barili pe zi în luna noiembrie, cu 21% sub media din perioada 2016-2024 pentru luna respectivă, potrivit Vortexa, furnizorul de date energetice.

În vreme ce rafinăriile indiene apelează tot mai mult la furnizorii rusești nesancționați sau la alternative mai economice, importurile totale din Rusia este de așteptat să involueze semnificativ, apreciază agenția de știri.

Reliance operează cel mai mare complex de rafinare din India

  • Reliance operează cel mai mare complex de rafinare, la Jamnagar, care include o fabrică separată cu o capacitate de de 700.000 de barili pe zi, destinată exporturilor. Această unitate a primit ultimul transport din Rusia pe 20 noiembrie, ulterior alte transporturi rusești fiind direcționate exclusiv capacităților de rafinare interne, a mai informat compania.
  • Potrivit Bloomberg, oficialii indieni au estimat, la începutul lunii, că aportul Rusiei în cadrul importurilor de petrol ale Indiei ar putea scădea până la 800.000 de bareli zilnic, de la o medie de 1.9 milioane de bareli zilnic în noiembrie. Anterior, s-a raportat că prețurile pentru petrolul nerafinat din Rusia au scăzut la cele mai mici niveluri de la începutul invaziei militare din Ucraina, pe măsură ce sancțiunile Occidentului și un declin global al prețurilor petroliere au antrenat o scădere accelerată a prețurilor per baril.

Datele furnizate de Argus Media mai arată că exportatorii de petrol rusesc primesc acum doar 40 dolari per baril de la cargourile de la Marea Baltică și Marea Neagră, marcând o scădere de 28% doar în ultimele 3 luni.

