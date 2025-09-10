Prima pagină » Actualitate » Trump declanșează războiul economic: UE, îndemnată să impună tarife comerciale de 100% Chinei și Indiei pentru că importă petrol din Rusia!

Trump declanșează războiul economic: UE, îndemnată să impună tarife comerciale de 100% Chinei și Indiei pentru că importă petrol din Rusia!

10 sept. 2025, 11:44, Actualitate
Trump declanșează războiul economic: UE, îndemnată să impună tarife comerciale de 100% Chinei și Indiei pentru că importă petrol din Rusia!

Președintele Statelor Unite se declară pregătit să înceapă un adevărat război economic cu marile forțe din BRICS. După reuniunea de la Tianjin, acolo unde Xi Jinping a fost gazda unei întâlniri importante a puterilor care încearcă să schimbe ordinea mondială, Donald Trump îndeamnă UE să acționeze împotriva „triadei” Rusia-China-India.

AFP citează un oficial american care a declarat că SUA sunt pregătite să impună taxe vamale suplimentare cumpărătorilor de petrol rusesc, precum China și India, dacă Uniunea Europeană face același lucru.

Se caută „sursa finanțării” războiului din Ucraina

Scopul declarat al acestui demers ar fi, potrivit sursei citate, limitarea finanțării de către Moscova a războiului din Ucraina.

AFP arată că Trump s-a alăturat pentru scurt timp unei reuniuni între oficiali americani și europeni pe această temă pentru a face presiuni asupra Bruxellesului să accepte tarife de 50% până la 100% vizând China și India.

Cele două state sunt principalii clienți ai exportului de petrol rusesc.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a primit, la începutul acestei săptămâni, o delegație europeană, inclusiv pe trimisul UE pentru sancțiuni împotriva Rusiei, David O’Sullivan. „Avem dorința de a lua măsuri ferme împotriva Rusiei”, a scris Bessent pe X.

Printre acestea, Washingtonul face presiuni pentru impunerea unor taxe vamale vizând cumpărătorii de petrol rusesc. Statele Unite au făcut deja acest lucru împotriva Indiei și vor să îl aplice Chinei.

„Sursa de finanțare a mașinii de război ruse sunt achizițiile de petrol de către China și India. Dacă nu ajungem la sursa acestei finanțări, nu putem opri războiul. Și asta căutăm să facem. Președintele Trump este pregătit să meargă acum în această direcție, dar consideră că UE trebuie să facă același lucru”, a precizat un oficial american pentru AFP.

Se pare că, la reuniunea de la Washington, acesta a fost mesajul transmis europenilor de americani – dacă UE este gata să se alinieze în privința taxelor vamale, SUA vor acționa numaidecât.

Asta îl va aduce pe Putin la masa negocierilor”

De altfel, chiar Tump, întrebat fiind, la Casa Albă, dacă este gata să lanseze o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, a transmis: „Da, sunt!”.

„Dacă Statele Unite și UE pot conveni asupra mai multor sancțiuni, asupra tarifelor pentru taxelor vamale asupra țărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă se va prăbuși. Și asta îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”, a mai punctat Scott Bessent.

Conform unui studiu publicat în iunie de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA), cu sediul în Finlanda, China, India și Turcia sunt principalii clienți ai hidrocarburilor ruse.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Adrian Năstase: „Biden i-a împins pe ruși în brațele Chinei. TRUMP a împins India în brațele alianței China-Rusia”

Trump se declară „dezamăgit” de conturarea noii ordini mondiale: „Am pierdut India și Rusia în favoarea Chinei”

New Delhi își caută noi aliați pentru a contracara presiunea Washingtonului/ INDIA și UE poartă negocieri pentru soluționarea problemelor comerciale

Citește și

ACTUALITATE Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA: daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase
12:48
Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA: daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase
LIVE UPDATE Nicușor Dan, la întâlnirea cu investitorii americani: „ROMÂNIA nu are plan de țară / Nu vedem o emergență de reforme”
12:32
Nicușor Dan, la întâlnirea cu investitorii americani: „ROMÂNIA nu are plan de țară / Nu vedem o emergență de reforme”
JUSTIȚIE Alexandru Bălan, spionul moldovean, acuzat de trădare, ajunge azi la Curtea de Apel București. Decizia magistraților va fi executorie
12:28
Alexandru Bălan, spionul moldovean, acuzat de trădare, ajunge azi la Curtea de Apel București. Decizia magistraților va fi executorie
METEO Vremea se răcește în BUCUREȘTI: meteorologii anunță maxime de 25 de grade/Ploi și vânt în toată țara până vineri, 12 septembrie
12:26
Vremea se răcește în BUCUREȘTI: meteorologii anunță maxime de 25 de grade/Ploi și vânt în toată țara până vineri, 12 septembrie
POLITICĂ „Rusia trebuie oprită” / Reacția lui Nicușor Dan, după „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez” de către dronele ruse
12:20
„Rusia trebuie oprită” / Reacția lui Nicușor Dan, după „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez” de către dronele ruse
ACTUALITATE Ursula von der Leyen propune SUSPENDAREA parțială a acordului UE–Israel: „Ceea ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil”
12:03
Ursula von der Leyen propune SUSPENDAREA parțială a acordului UE–Israel: „Ceea ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil”
Mediafax
Reacția ELCEN după plasarea sub control judiciar a doi directori: CA urmează să se întrunească
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al Armatei
Mediafax
Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial
Click
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Motivul ȘOCANT pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Detalii din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
Alertă la granița României! A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce distanță poți parca, DE FAPT, de trecerea de pietoni. Amenzi mai mari pentru oprirea sau staționarea lângă trecere
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
A murit unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Românii l-au îndrăgit foarte mult: Nu și-a pierdut niciodată dragostea pentru magie…
Evz.ro
Scărlătescu are o nouă iubită tinerică. Doina Teodoru, exclusă din peisaj
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Maia Morgenstern, primul mesaj public, după valul de hate primit de fiica sa și tatăl copilului său, din cauza diferenței mari de vârstă dintre cei doi! "Părerea... contează cam cât contează conținutul scutecelor!"
RadioImpuls
VIDEO NU mai are soluții?! Decizia extremă luată de David Pușcaș ca să poată plăti chiria. A zguduit comunitatea ONLINE: "Vreau să vă anunț". Ce a făcut fiul adoptiv al Luminiței Anghel ca să nu fie dat afară 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
SPORT E vremea „lupilor” tineri! La Campionatele Mondiale de LUPTE din Croația vor participa cei mai talentați sportivi din lume
13:03
E vremea „lupilor” tineri! La Campionatele Mondiale de LUPTE din Croația vor participa cei mai talentați sportivi din lume
EXTERNE Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești
12:43
Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești
GALERIE FOTO TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Întreaga țară, marcată de incidente
12:36
TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Întreaga țară, marcată de incidente
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern”
12:30
Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern”
ACTUALITATE Ministrul Apărării reacționează în scandalul dronelor din Polonia. „O escaladare periculoasă din partea Rusiei”
12:01
Ministrul Apărării reacționează în scandalul dronelor din Polonia. „O escaladare periculoasă din partea Rusiei”
VIDEO Călin Georgescu: „Zidul Parisului a căzut / Va urma zidul Bruxelles-ului, zidul Bucureștiului, zidul Chișinăului”
12:00
Călin Georgescu: „Zidul Parisului a căzut / Va urma zidul Bruxelles-ului, zidul Bucureștiului, zidul Chișinăului”