Trump declanșează războiul economic: UE, îndemnată să impună tarife comerciale de 100% Chinei și Indiei pentru că importă petrol din Rusia!

Președintele Statelor Unite se declară pregătit să înceapă un adevărat război economic cu marile forțe din BRICS. După reuniunea de la Tianjin, acolo unde Xi Jinping a fost gazda unei întâlniri importante a puterilor care încearcă să schimbe ordinea mondială, Donald Trump îndeamnă UE să acționeze împotriva „triadei” Rusia-China-India.

AFP citează un oficial american care a declarat că SUA sunt pregătite să impună taxe vamale suplimentare cumpărătorilor de petrol rusesc, precum China și India, dacă Uniunea Europeană face același lucru.

Se caută „sursa finanțării” războiului din Ucraina

Scopul declarat al acestui demers ar fi, potrivit sursei citate, limitarea finanțării de către Moscova a războiului din Ucraina.

AFP arată că Trump s-a alăturat pentru scurt timp unei reuniuni între oficiali americani și europeni pe această temă pentru a face presiuni asupra Bruxellesului să accepte tarife de 50% până la 100% vizând China și India.

Cele două state sunt principalii clienți ai exportului de petrol rusesc.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a primit, la începutul acestei săptămâni, o delegație europeană, inclusiv pe trimisul UE pentru sancțiuni împotriva Rusiei, David O’Sullivan. „Avem dorința de a lua măsuri ferme împotriva Rusiei”, a scris Bessent pe X.

Printre acestea, Washingtonul face presiuni pentru impunerea unor taxe vamale vizând cumpărătorii de petrol rusesc. Statele Unite au făcut deja acest lucru împotriva Indiei și vor să îl aplice Chinei.

„Sursa de finanțare a mașinii de război ruse sunt achizițiile de petrol de către China și India. Dacă nu ajungem la sursa acestei finanțări, nu putem opri războiul. Și asta căutăm să facem. Președintele Trump este pregătit să meargă acum în această direcție, dar consideră că UE trebuie să facă același lucru”, a precizat un oficial american pentru AFP.

Se pare că, la reuniunea de la Washington, acesta a fost mesajul transmis europenilor de americani – dacă UE este gata să se alinieze în privința taxelor vamale, SUA vor acționa numaidecât.

„Asta îl va aduce pe Putin la masa negocierilor”

De altfel, chiar Tump, întrebat fiind, la Casa Albă, dacă este gata să lanseze o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, a transmis: „Da, sunt!”.

„Dacă Statele Unite și UE pot conveni asupra mai multor sancțiuni, asupra tarifelor pentru taxelor vamale asupra țărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă se va prăbuși. Și asta îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”, a mai punctat Scott Bessent.

Conform unui studiu publicat în iunie de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA), cu sediul în Finlanda, China, India și Turcia sunt principalii clienți ai hidrocarburilor ruse.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Adrian Năstase: „Biden i-a împins pe ruși în brațele Chinei. TRUMP a împins India în brațele alianței China-Rusia”

Trump se declară „dezamăgit” de conturarea noii ordini mondiale: „Am pierdut India și Rusia în favoarea Chinei”

New Delhi își caută noi aliați pentru a contracara presiunea Washingtonului/ INDIA și UE poartă negocieri pentru soluționarea problemelor comerciale