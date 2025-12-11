Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia

O nouă versiune a strategiei SUA, consultată de site-ul american Defense One, prezintă mai detaliat planurile Casei Albe de a zdruncina relațiile cu Europa. Administrația Trump analizează posibilitatea creării unei alianțe numite Core 5, care ar include Statele Unite, China, India, Japonia și Rusia, iar noua structură ar trebui să devină o alternativă la G7, relatează Politico. Preşedintele american Donald Trump a afirmat la începutul lunii iunie, la summitul G7 din Canada, că G8 a greşit atunci când a exclus Rusia în 2014, după ce Moscova a anexat Peninsula ucraineană Crimeea. Vladimir Putin a exclus revenirea la acest format.

Strategia extinsă propune crearea unui nou organism al marilor puteri, unul care să nu fie limitat la cerințele G7. „Core 5” sau C5, format din state cu peste 100 de milioane de locuitori, s-ar reuni periodic, la fel ca G7, pentru summituri cu teme specifice.

„Acest lucru se potrivește cu modul în care președintele Trump vede lumea: nu ideologic, ci prin simpatie față de liderii autoritari și printr-o înclinație spre colaborarea cu alte mari puteri care își mențin propriile sfere de influență în regiunile lor”, a declarat pentru Politico Torrey Taussig, care a făcut parte din Consiliul de Securitate Națională al Casei Albe în mandatul lui Joe Biden.

În opinia sa, absența Europei din alianță „ar putea să-i determine pe europeni să creadă că actuala administrație vede Rusia ca pe o mare putere, capabilă să-și exercite propria sferă de influență în Europa”.

Defense One a relatat anterior că această clauză a fost inclusă într-o versiune nepublicată, extinsă, a Strategiei de Securitate Națională a SUA. Este vorba despre crearea unui nou grup al marilor puteri – C5 – din țările menționate, care ar deveni o alternativă la G7. Primul punct de pe agenda C5 ar fi normalizarea relațiilor dintre Israel și Arabia Saudită, arată Politico.

Casa Albă neagă existența oricărei alte versiuni a documentului în afară de cea publicată oficial. Secretarul adjunct pentru presă, Anna Kelly, a declarat că nu există o „versiune alternativă, privată sau clasificată” a strategiei americane de 33 de pagini.

În vara acestui an, Donald Trump a numit excluderea Rusiei din G8 – acum G7 – ca fiind „o greșeală foarte mare”. El a sugerat că ar dori să fie adăugată și China pentru a forma un „G9”.

Săptămâna trecută, Vladimir Putin a declarat, într-un interviu acordat India Today, că țările G7 au economii de înaltă tehnologie, dar „ponderea lor în economia globală se reduce constant de la an la an, precum pielea de șagren”. Liderul de la Kremlin a exclus revenirea Rusiei în formatul G8. O invitație adresată Moscovei de a se reîntoarce în G8 a fost inclusă în versiunea inițială a planului de pace al SUA.

