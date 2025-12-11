Prima pagină » Știri politice » Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia

Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia

Olga Borșcevschi
11 dec. 2025, 16:51, Știri politice
Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia

O nouă versiune a strategiei SUA, consultată de site-ul american Defense One, prezintă mai detaliat planurile Casei Albe de a zdruncina relațiile cu Europa. Administrația Trump analizează posibilitatea creării unei alianțe numite Core 5, care ar include Statele Unite, China, India, Japonia și Rusia, iar noua structură ar trebui să devină o alternativă la G7, relatează Politico. Preşedintele american Donald Trump a afirmat la începutul lunii iunie, la summitul G7 din Canada, că G8 a greşit atunci când a exclus Rusia în 2014, după ce Moscova a anexat Peninsula ucraineană Crimeea. Vladimir Putin a exclus revenirea la acest format.

Strategia extinsă propune crearea unui nou organism al marilor puteri, unul care să nu fie limitat la cerințele G7. „Core 5” sau C5, format din state cu peste 100 de milioane de locuitori, s-ar reuni periodic, la fel ca G7, pentru summituri cu teme specifice.

„Acest lucru se potrivește cu modul în care președintele Trump vede lumea: nu ideologic, ci prin simpatie față de liderii autoritari și printr-o înclinație spre colaborarea cu alte mari puteri care își mențin propriile sfere de influență în regiunile lor”, a declarat pentru Politico Torrey Taussig, care a făcut parte din Consiliul de Securitate Națională al Casei Albe în mandatul lui Joe Biden.

În opinia sa, absența Europei din alianță „ar putea să-i determine pe europeni să creadă că actuala administrație vede Rusia ca pe o mare putere, capabilă să-și exercite propria sferă de influență în Europa”.

Defense One a relatat anterior că această clauză a fost inclusă într-o versiune nepublicată, extinsă, a Strategiei de Securitate Națională a SUA. Este vorba despre crearea unui nou grup al marilor puteri – C5 – din țările menționate, care ar deveni o alternativă la G7. Primul punct de pe agenda C5 ar fi normalizarea relațiilor dintre Israel și Arabia Saudită, arată Politico.

Casa Albă neagă existența oricărei alte versiuni a documentului în afară de cea publicată oficial. Secretarul adjunct pentru presă, Anna Kelly, a declarat că nu există o „versiune alternativă, privată sau clasificată” a strategiei americane de 33 de pagini.

În vara acestui an, Donald Trump a numit excluderea Rusiei din G8 – acum G7 – ca fiind „o greșeală foarte mare”. El a sugerat că ar dori să fie adăugată și China pentru a forma un „G9”.

Săptămâna trecută, Vladimir Putin a declarat, într-un interviu acordat India Today, că țările G7 au economii de înaltă tehnologie, dar „ponderea lor în economia globală se reduce constant de la an la an, precum pielea de șagren”. Liderul de la Kremlin a exclus revenirea Rusiei în formatul G8. O invitație adresată Moscovei de a se reîntoarce în G8 a fost inclusă în versiunea inițială a planului de pace al SUA.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Wall Street Journal: SUA au trimis Europei propuneri pentru reintegrarea Rusiei în economia globală. Cum vrea Washingtonul să scoată Moscova din impas

MAGA răstoarnă politica în Balcani. Noua țintă: Bosnia și Herțegovina

Recomandarea video

Citește și

Cum s-a activat rețeaua #Rezist imediat după documentarul Recorder. Influencerii-agitatori s-au mobilizat și inflamează societatea împotriva „inamicilor” Justiției
16:00
Cum s-a activat rețeaua #Rezist imediat după documentarul Recorder. Influencerii-agitatori s-au mobilizat și inflamează societatea împotriva „inamicilor” Justiției
ULTIMA ORĂ Secția pentru procurori din CSM anunță verificări după documentarul Recorder. Ce mesaj transmit magistrații decidenților politici
15:24
Secția pentru procurori din CSM anunță verificări după documentarul Recorder. Ce mesaj transmit magistrații decidenților politici
CONTROVERSĂ Război total în justiție. Șefa Curţii de Apel Bucureşti, acuzaţii la adresa judecătoarei Panioglu: „Și-a decontat chiria, deși avea un apartament / I-a dat în cap cu dosarul unui coleg”
15:20
Război total în justiție. Șefa Curţii de Apel Bucureşti, acuzaţii la adresa judecătoarei Panioglu: „Și-a decontat chiria, deși avea un apartament / I-a dat în cap cu dosarul unui coleg”
ANUNȚ Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea online a „Coaliției de Voință”
10:59
Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea online a „Coaliției de Voință”
POLITICĂ Cine va fi viitorul președinte al României. Previziunea făcută de un celebru milionar
08:48
Cine va fi viitorul președinte al României. Previziunea făcută de un celebru milionar
CONTROVERSĂ MAGA răstoarnă politica în Balcani. Noua țintă: Bosnia și Herțegovina
05:45
MAGA răstoarnă politica în Balcani. Noua țintă: Bosnia și Herțegovina
Mediafax
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate
Click
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Mister vechi de un secol despre o zonă bizară din Atlanticul de Nord, rezolvat de cercetători
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
16:50
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
EXTERNE Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
16:48
Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
EXTERNE Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
16:33
Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
SCANDAL Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
16:27
Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
SĂNĂTATE Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani
16:26
Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani
MEDIU Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
16:24
Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat

Cele mai noi