Prima pagină » Știri externe » Cadouri pentru „regele” SUA: avioane, lingouri din aur personalizate, ceasuri Rolex. Așa îl vrăjesc liderii lumii pe Trump ca să le reducă tarifele

Cadouri pentru „regele” SUA: avioane, lingouri din aur personalizate, ceasuri Rolex. Așa îl vrăjesc liderii lumii pe Trump ca să le reducă tarifele

17 nov. 2025, 07:00, Știri externe
Cadouri pentru „regele” SUA: avioane, lingouri din aur personalizate, ceasuri Rolex. Așa îl vrăjesc liderii lumii pe Trump ca să le reducă tarifele

Pentru a preveni creșterea tarifelor din partea SUA, Elveția a trimis o delegație de magnați cu cadouri la Casa Albă.  

Donald Trump a primit un lingou de aur personalizat de 1 kilogram, un ceas Rolex special de birou și o mulțime de lingușiri.

  • Marwan Shakarchi, șeful grupului financiar și de metale prețioase MKS SA, i-a înmânat lui Trump lingoul de aur.
  • Jean-Frédéric Dufour, șeful Rolex,  i-a dăruit ceasul de birou.

Cadourile l-au încântat pe Trump, care a postat la scurt timp după aceea pe Truth Social:

„Aș dori să felicit toți oamenii prezenți pentru munca bine făcută”.

Vineri, reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, a anunțat acordul de reducere a tarifelor într-o declarație încărcată de laude la adresa președintelui.„

Acordurile de neegalat ale președintelui Trump continuă să aducă beneficii poporului american”, a spus el.

De ce contează?

Trump iubește astfel de răsfăț, iar vestea s-a răspândit printre națiuni și companiile care îi caută favoarea. Omagiile demne de un rege – în special aurul – îi atrag atenția și inima. Lingoul elvețian, oferit lui Trump în timpul vizitei delegației din 4 noiembrie, a fost ștampilat cu 45 și 47 în semn de omagiu adus mandatelor sale prezidențiale. Valoarea sa este de puțin peste 130.000 de dolari. Trump a acceptat cadourile în numele bibliotecii sale prezidențiale, ceea ce le face legale.

Apple a dat tonul pentru astfel de gesturi – și a ridicat ștacheta pentru ele. În august,  directorul executiv  Tim Cook i-a oferit lui Trump un disc de sticlă gravat pe o placă de aur de 24 de karate pentru a comemora noua investiție de 100 de miliarde de dolari a companiei în SUA și pentru a evita tarifele.

Într-o întâlnire separată la Casa Albă, comitetul Olimpic din Los Angeles i-a oferit lui Trump un set de medalii olimpice comemorative din 1984, o aluzie la Jocurile de vară pe care le va prezida la Los Angeles în 2028  .Cu câteva luni înainte, guvernul Qatarului a donat bibliotecii lui Trump un avion 747 în valoare de 400 de milioane de dolari.

Și o mulțime de corporații și solicitanți au donat aproximativ 300 de milioane de dolari pentru a-l ajuta pe președinte să construiască o sală de bal gigantică conectată la Casa Albă, pe care intenționează să o umple de aur precum Midas. Vineri, guvernul SUA a anunțat că își reduce rata vamală pentru bunurile elvețiene de la 39% la 15%. În schimb, elvețienii au fost de acord să reducă barierele comerciale, iar companiile elvețiene au fost de acord să investească mai mult în SUA.

Tarifele impuse de Trump au cauzat daune majore economiei elvețiene de când le-a impus în august, iar prim-ministrul Elveției, Karin Keller-Sutter, nu a reușit să-l convingă pe Trump să renunțe la ele.

„Femeia a fost drăguță, dar nu a vrut să asculte”, a declarat Trump pentru CNBC despre conversația sa cu ea.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Autorul recomandă: Imagini incredibile de la dineul lui Trump. Miliardarii americani se gudură pe lângă președinte. Majoritatea au susținut democrații și Kamala în 2024

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 772. Liban: Un mort într-un nou atac aerian israelian
07:32
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 772. Liban: Un mort într-un nou atac aerian israelian
EXTERNE Grupul operativ Southern Spear a lovit o altă navă operată de narcoteroriști în Pacificul de Est. Bilanțul crește la 83 de presupuși traficanți uciși
01:17
Grupul operativ Southern Spear a lovit o altă navă operată de narcoteroriști în Pacificul de Est. Bilanțul crește la 83 de presupuși traficanți uciși
EXTERNE Maduro a fredonat piesa „Imagine” a lui John Lennon la un miting. Între timp, navele de război americane patrulează apele Venezuelei
00:41
Maduro a fredonat piesa „Imagine” a lui John Lennon la un miting. Între timp, navele de război americane patrulează apele Venezuelei
EXTERNE Proteste uriașe și violențe în Mexic. Generația Z vrea să dea jos Președintele. Lidera țării acuză opoziția de utilizarea boților pentru a inflama
00:04
Proteste uriașe și violențe în Mexic. Generația Z vrea să dea jos Președintele. Lidera țării acuză opoziția de utilizarea boților pentru a inflama
VIDEO Tragedie în Congo: O mină de cupru s-a prăbușit peste sute de oameni. Sunt peste 70 de morți
23:43
Tragedie în Congo: O mină de cupru s-a prăbușit peste sute de oameni. Sunt peste 70 de morți
EXTERNE Papa Leon anunță că Vaticanul a returnat Canadei 62 de artefacte istorice: „Un semn de dialog, respect și fraternitate”
21:34
Papa Leon anunță că Vaticanul a returnat Canadei 62 de artefacte istorice: „Un semn de dialog, respect și fraternitate”
Mediafax
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Ai permis, dar cu restricții! / Șoferii începători nu vor mai avea voie să conducă mașini puternice
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
40 de ani de la uciderea, prin tortură, a disidentului Gheorghe Ursu. Cum a fost modificat dosarul pe care i l-a făcut Securitatea
ACTUALITATE 17 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Danny DeVito împlinește 81 de ani, Alina Pușcău face 44. Primul caz cunoscut de COVID-19
07:15
17 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Danny DeVito împlinește 81 de ani, Alina Pușcău face 44. Primul caz cunoscut de COVID-19
EXCLUSIV Povestea tânărului care a plecat dintr-un sat din Vrancea și a ajuns pe marile scene din America. Vocea lui Mihai i-a cucerit pe americani. Două medalii de aur și bursă de studii la Conservatorul Dramatic Arts din New York. „A făcut naveta de la patru ani, ni s-a spus că nu vom răzbate”
07:00
Povestea tânărului care a plecat dintr-un sat din Vrancea și a ajuns pe marile scene din America. Vocea lui Mihai i-a cucerit pe americani. Două medalii de aur și bursă de studii la Conservatorul Dramatic Arts din New York. „A făcut naveta de la patru ani, ni s-a spus că nu vom răzbate”
EXCLUSIV Ziua și crima. Criza violenței din România. „Cocktailul letal” din 2025, dezvăluit de criminologul Dan Antonescu. „Un episod creat de o minte bolnavă”/ „Clemența este interpretată de agresori drept încurajare”
06:00
Ziua și crima. Criza violenței din România. „Cocktailul letal” din 2025, dezvăluit de criminologul Dan Antonescu. „Un episod creat de o minte bolnavă”/ „Clemența este interpretată de agresori drept încurajare”
EXCLUSIV Monstrul de la Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de sticlă. Gardienii au descins în forță în camera lui Gheorghe Dincă
05:00
Monstrul de la Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de sticlă. Gardienii au descins în forță în camera lui Gheorghe Dincă
POLITICĂ Ce spune Traian Băsescu despre problema pensiilor magistraților: „Nu există o cale de mijloc”
23:47
Ce spune Traian Băsescu despre problema pensiilor magistraților: „Nu există o cale de mijloc”