Cadouri pentru „regele” SUA: avioane, lingouri din aur personalizate, ceasuri Rolex. Așa îl vrăjesc liderii lumii pe Trump ca să le reducă tarifele

Pentru a preveni creșterea tarifelor din partea SUA, Elveția a trimis o delegație de magnați cu cadouri la Casa Albă.

Donald Trump a primit un lingou de aur personalizat de 1 kilogram, un ceas Rolex special de birou și o mulțime de lingușiri.

Marwan Shakarchi, șeful grupului financiar și de metale prețioase MKS SA, i-a înmânat lui Trump lingoul de aur.

Jean-Frédéric Dufour, șeful Rolex, i-a dăruit ceasul de birou.

Cadourile l-au încântat pe Trump, care a postat la scurt timp după aceea pe Truth Social:

„Aș dori să felicit toți oamenii prezenți pentru munca bine făcută”.

Vineri, reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, a anunțat acordul de reducere a tarifelor într-o declarație încărcată de laude la adresa președintelui.„

Acordurile de neegalat ale președintelui Trump continuă să aducă beneficii poporului american”, a spus el.

De ce contează?

Trump iubește astfel de răsfăț, iar vestea s-a răspândit printre națiuni și companiile care îi caută favoarea. Omagiile demne de un rege – în special aurul – îi atrag atenția și inima. Lingoul elvețian, oferit lui Trump în timpul vizitei delegației din 4 noiembrie, a fost ștampilat cu 45 și 47 în semn de omagiu adus mandatelor sale prezidențiale. Valoarea sa este de puțin peste 130.000 de dolari. Trump a acceptat cadourile în numele bibliotecii sale prezidențiale, ceea ce le face legale.

Apple a dat tonul pentru astfel de gesturi – și a ridicat ștacheta pentru ele. În august, directorul executiv Tim Cook i-a oferit lui Trump un disc de sticlă gravat pe o placă de aur de 24 de karate pentru a comemora noua investiție de 100 de miliarde de dolari a companiei în SUA și pentru a evita tarifele.

Într-o întâlnire separată la Casa Albă, comitetul Olimpic din Los Angeles i-a oferit lui Trump un set de medalii olimpice comemorative din 1984, o aluzie la Jocurile de vară pe care le va prezida la Los Angeles în 2028 .Cu câteva luni înainte, guvernul Qatarului a donat bibliotecii lui Trump un avion 747 în valoare de 400 de milioane de dolari.

Și o mulțime de corporații și solicitanți au donat aproximativ 300 de milioane de dolari pentru a-l ajuta pe președinte să construiască o sală de bal gigantică conectată la Casa Albă, pe care intenționează să o umple de aur precum Midas. Vineri, guvernul SUA a anunțat că își reduce rata vamală pentru bunurile elvețiene de la 39% la 15%. În schimb, elvețienii au fost de acord să reducă barierele comerciale, iar companiile elvețiene au fost de acord să investească mai mult în SUA.

Tarifele impuse de Trump au cauzat daune majore economiei elvețiene de când le-a impus în august, iar prim-ministrul Elveției, Karin Keller-Sutter, nu a reușit să-l convingă pe Trump să renunțe la ele.

„Femeia a fost drăguță, dar nu a vrut să asculte”, a declarat Trump pentru CNBC despre conversația sa cu ea.

Sursa Foto: Mediafax Foto

