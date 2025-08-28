Casa Albă încearcă să justifice decizia lui Trump de a demite un oficial din cadrul FED /”Președintele are motivul”

Președintele Donald Trump a avut motive întemeiate pentru a o demite pe Lisa Cook, membră a Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale (Fed), a anunțat joi seară Casa Albă, în contextul procedurilor judiciare de contestare a deciziei.

Rugată să comenteze dacă nu cumva decizia președintelui Trump de a o demite pe Lisa Cook din Consiliul Rezervei Federale a fost luată doar pe baza unor suspiciuni, Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a notat că procedurile de contestare sunt în curs, subliniind însă că există motive întemeiate pentru decizia demiterii.

”Lisa Cook contestă deja, cred că a intentat un proces astăzi. Directorul Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor, Bill Pulte, a reclamat-o la Departamentul Justiției pentru a fi investigată. Ceea ce voi spune este că a transmis documente pentru a obține credite ipotecare, președintele a văzut despre ce este vorba, are motivul pentru a o demite, l-a prezentat în scrisoarea pe care i-a transmis-o ei și a făcut-o publică. Președintele va continua această luptă”, a subliniat Karoline Leavitt.

Lisa Cook, membră a Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale (Fed), a decis să conteste în justiție decizia președintelui Donald Trump de a o demite din funcție.

”Președintele Trump nu are nicio autoritate care să îi permită demiterea Lisei Cook. Încercarea de a o demite din funcție, doar pe baza unei reclamații penale, este lipsită de orice bază concretă și legală. Vom lansa un proces pentru contestarea acestei acțiuni ilegale”, a declarat Abbe David Lowell, unul dintre avocații membrei Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale.

Președintele Trump a anunțat, luni seară, demiterea Lisei Cook cu ”efect imediat”, invocând presupuse fraude în contractarea unor credite ipotecare. În replică, Lisa Cook a anunțat că nu poate fi demisă de Donald Trump și nu va demisiona. Până acum, nu a mai existat niciun caz în care președintele Statelor Unite să demită un oficial din Rezerva Federală. În urmă cu câteva luni, Curtea Supremă de Justiție a stabilit că președintele poate demite oficiali din agenții independente, dar a stabilit că Rezerva Federală, instituția bancară din Statele Unite, face excepție.

Foto: Profimedia

Video: Casa Albă

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ANALIZĂ Janet Yellen, fost secretar al Trezoreriei, în Financial Times: Atacurile lui Trump asupra Fed amenință CREDIBILITATEA Statelor Unite

VIDEO Merz nu crede că Putin se va întâlni curând cu Zelenski /Macron salută vizita în Republica MOLDOVA și cere acțiuni pentru apărarea Europei