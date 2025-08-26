Prima pagină » Știri externe » Lisa Cook, membră a Consiliului guvernatorilor Fed, contestă decizia lui Trump de a o demite /„Este lipsită de orice bază legală”

Lisa Cook, membră a Consiliului guvernatorilor Fed, contestă decizia lui Trump de a o demite /„Este lipsită de orice bază legală”

26 aug. 2025, 21:06, Știri externe
Lisa Cook, membră a Consiliului guvernatorilor Fed, contestă decizia lui Trump de a o demite /„Este lipsită de orice bază legală”

Lisa Cook, membră a Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale (Fed), va contesta în justiție decizia președintelui Donald Trump de a o demite din funcție, anunță firma de avocatură care o reprezintă.

”Președintele Trump nu are nicio autoritate care să îi permită demiterea Lisei Cook”, a declarat Abbe David Lowell, unul dintre avocații membrei Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale.

”Încercarea de a o demite din funcție, doar pe baza unei reclamații penale, este lipsită de orice bază concretă și legală. Vom lansa un proces pentru contestarea acestei acțiuni ilegale”, a subliniat Abbe David Lowell, citat de site-ul Axios.com.

Președintele Trump a anunțat, luni seară, demiterea Lisei Cook cu ”efect imediat”, invocând presupuse fraude în contractarea unor credite ipotecare. În replică, Lisa Cook a anunțat că nu poate fi demisă de Donald Trump și nu va demisiona. Până acum, nu a mai existat niciun caz în care președintele Statelor Unite să demită un oficial din Rezerva Federală. În urmă cu câteva luni, Curtea Supremă de Justiție a stabilit că președintele poate demite oficiali din agenții independente, dar a stabilit că Rezerva Federală, instituția bancară din Statele Unite, face excepție.

Directorul Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor, Bill Pulte, i-a cerut procurorului general, Pam Bondi, să ancheteze două credite ipotecare contractate de Lisa Cook, o acțiune care pare a marca intensificarea presiunilor Administrației Donald Trump asupra oficialilor care sunt membri ai Partidului Democrat (opoziție). Bill Pulte a trimis o scrisoare Departamentului Justiției prin care sugera că Lisa Cook a comis o infracțiune.

“Cook a falsificat documente bancare și actele de proprietate pentru a obține condiții de creditare mai favorabile, ceea ce ar putea fi o fraudă ipotecară”, a acuzat Bill Pulte.

Investigația vizează un credit de 230.000 de dolari, pe 15 ani, contractat de Lisa Cook în 2021 pentru achiziționarea unei case în Ann Arbor, statul Michigan, și un alt împrumut, tot din 2021, pe 30 de ani, în valoare de 540.000 de dolari, pentru o vilă în statul american Georgia.

Administrația Trump a formulat acuzații asemănătoare la adresa altor membri ai Partidului Democrat, printre care senatorul Adam Schiff și Letitia James, procurorul statului New York. Deocamdată, nu au fost formulate acuzații și nu este clar dacă procurorul general se va sesiza.

Donald Trump exercită constant presiuni asupra Rezervei Federale, instituția bancară centrală din Statele Unite, cerând reducerea dobânzilor de referință. Liderul de la Casa Albă l-a numit în mai multe rânduri ”incompetent” pe președintele Fed, Jerome Powell, care, în schimb, a argumentat că nu poate relaxa politica monetară din cauza instabilității generate de politicile comerciale aplicate de Trump.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO UE salută eforturile de pace ale Statelor Unite, dar solicită menținerea presiunilor asupra Rusiei /Să FORȚĂM Kremlinul la „compromisuri”

Citește și

EXTERNE Financial Times: Washingtonul a prezentat Europei PROPUNERI pentru garanțiile de securitate destinate Ucrainei /Cu ce ar contribui armata SUA
22:00
Financial Times: Washingtonul a prezentat Europei PROPUNERI pentru garanțiile de securitate destinate Ucrainei /Cu ce ar contribui armata SUA
EXTERNE Estonia: Autoritățile au găsit bucăți dintr-o DRONĂ ucraineană care s-a prăbușit și a explodat pe un câmp
21:14
Estonia: Autoritățile au găsit bucăți dintr-o DRONĂ ucraineană care s-a prăbușit și a explodat pe un câmp
ENERGIE Reuters: În timpul negocierilor privind Ucraina, oficialii ruși și americani au discutat mai multe acorduri privind sectorul ENERGIEI
19:59
Reuters: În timpul negocierilor privind Ucraina, oficialii ruși și americani au discutat mai multe acorduri privind sectorul ENERGIEI
EXTERNE INDIGNARE în Liban după ce emisarul special al SUA le-a spus jurnaliștilor să nu se comporte „ca animalele”
18:56
INDIGNARE în Liban după ce emisarul special al SUA le-a spus jurnaliștilor să nu se comporte „ca animalele”
VIDEO UE salută eforturile de pace ale Statelor Unite, dar solicită menținerea presiunilor asupra Rusiei /Să FORȚĂM Kremlinul la „compromisuri”
18:39
UE salută eforturile de pace ale Statelor Unite, dar solicită menținerea presiunilor asupra Rusiei /Să FORȚĂM Kremlinul la „compromisuri”
EXTERNE Nigel Farage: Dacă Reform UK câștigă alegerile, toți imigranții clandestini din Marea Britanie, reținuți, 600.000 deportați în primii CINCI ani
17:53
Nigel Farage: Dacă Reform UK câștigă alegerile, toți imigranții clandestini din Marea Britanie, reținuți, 600.000 deportați în primii CINCI ani
Mediafax
Radu Mihaiu (USR) face publice salariile uriașe de la ANRE, ASF și ANCOM: 'Cifre obscene'
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă
Mediafax
Vești bune pentru o categorie de angajați. A fost semnat ordinul de ministru!
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
150 de mineri au fost prinși sub pământ, după un nou atac rusesc în Donețk! O persoană a murit
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Putin, dărâmat din interior. Mișcarea de geniu pregătită de UE. Va lovi în elitele și amantele de la Kremlin
Evz.ro
Doliu în sportul românesc. Un fost mare campion și antrenor a murit
A1
Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei: „Nu rămâne Oana cu el”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Ce este „otrovertul”, noul concept prin care poate fi descrisă o persoană?
VIDEO Cseke Attila: Pot să confirm că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri
22:12
Cseke Attila: Pot să confirm că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri
SPORT Ionuț Moșteanu, mesaj pentru Gigi Becali privind scandalul FCSB-Steaua: „Brandul Steaua e frumos și e al armatei”
22:10
Ionuț Moșteanu, mesaj pentru Gigi Becali privind scandalul FCSB-Steaua: „Brandul Steaua e frumos și e al armatei”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 27 august, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 27 august, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
VIDEO Organizatorii unui festival din Galați au anunțat polițiștii de la IMIGRĂRI după ce s-au trezit pe scenă cu doar 3 artiști din Congo, în loc de 13
21:46
Organizatorii unui festival din Galați au anunțat polițiștii de la IMIGRĂRI după ce s-au trezit pe scenă cu doar 3 artiști din Congo, în loc de 13
POLITICĂ Cseke Attila spune că Nicușor Dan NU s-a dus la Guvern pe post de arbitru: Nu a fost acestă vizită legată de o eventuală disensiune
21:34
Cseke Attila spune că Nicușor Dan NU s-a dus la Guvern pe post de arbitru: Nu a fost acestă vizită legată de o eventuală disensiune
ULTIMA ORĂ Cetățeanul turc care ar fi comandat atacul armat din Centrul Bucureștiului a fost ARESTAT pe autostrada Arad-Nădlac
21:33
Cetățeanul turc care ar fi comandat atacul armat din Centrul Bucureștiului a fost ARESTAT pe autostrada Arad-Nădlac