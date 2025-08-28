Janet Yellen, fost secretar al Trezoreriei, în Financial Times: Atacurile lui Trump asupra Fed amenință CREDIBILITATEA Statelor Unite

Atacurile președintelui Donald Trump la adresa oficialilor din cadrul Rezervei Federale (Fed) sunt ”periculoase”, riscând să afecteze credibilitatea Statelor Unite ale Americii pe plan internațional, afirmă Janet Yellen, fost secretar american al Trezoreriei, într-un articol de opinie publicat în cotidianul Financial Times.

”Anunțul președintelui Donald Trump că a demis-o pe Lisa Cook, membră a Consiliului Guvernatorilor Fed, nu este doar ilegal. Este profund periculos. Reprezintă o tentativă directă de politizare a Rezervei Federale, de intimidare a conducerii instituției și de modelare a politicii monetare după placul președintelui. Această acțiune riscă să pună capăt independenței Fed și, prin acest lucru, să afecteze credibilitatea politicii monetare a SUA pe plan intern și în străinătate”, argumentează, în cotidianul Financial Times, Janet Yellen, în prezent analist la Institutul Brookings.

Yellen: Trump comite un ”act de intimidare”

Janet Yellen notează că Donald Trump încearcă să intimideze conducerea Rezervei Federale, pe fondul refuzului instituției de a reduce dobânda de referință.

”Nu este vorba despre un membru al Consiliului Guvernatorilor Fed. Este un act de intimidare. Prin vizarea Lisei Cook, Trump transmite mesajul că fiecare oficial din cadrul Fed care nu acceptă opiniile președintelui poate deveni următoarea țintă. Amenințările de acest fel ar putea afecta eforturile liderilor Fed de a prezenta publicului evaluări oneste, profesioniste și independente”, subliniază Janet Yellen. ”Dacă piețele financiare vor începe să creadă că Rezerva Federală este ghidată de ordine politice, orice decizie de politică monetară își va pierde credibilitatea, iar așteptările privind inflația ar putea deveni imprevizibile. Acest lucru ar periclita statutul dolarului de monedă de rezervă. Investitorii și aliații vor ajunge la concluzia că Statele Unite nu mai au o bancă centrală independentă. Independența Fed nu este un act de politețe de tip tehnocrat, ci reprezintă fundamentul stabilității economice a Statelor Unite și al rolului țării de lider mondial. Eforturile lui Trump de a distruge această poziție pentru a obține câștiguri personale sunt neraționale, dăunătoare și profund non-americane”, avertizează Janet Yellen.

