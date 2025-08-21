Prima pagină » Economic » Câți bani a încasat UCRAINA din taxele plătite de Rusia pentru tranzitul gazului /Contractele s-au încheiat abia după trei ani de război

21 aug. 2025, 15:26, Economic
Ucraina a continuat să încaseze de la Rusia peste două miliarde de dolari din taxele de tranzit pentru gazul rusesc exportat Occidentului, în pofida războiului dintre cele două țări, iar contractele au expirat abia în ianuarie 2025.

Conform datelor furnizate de Institutul Bruegel, principalul contract de gestionare a tranzitului gazului rusesc prin Ucraina spre state din cadrul Uniunii Europene s-a încheiat pe 1 ianuarie 2025.

”În pofida războiului, gazul rusesc a continuat să tranziteze Ucraina fără perturbări semnificative până pe 31 decembrie 2024. Încheierea contractului privind tranzitul gazului a marcat o schimbare semnificativă, întrucât Rusia exporta pe teritoriul ucrainean jumătate din volumul gazului vândut Uniunii Europene”, notează Institutul Bruegel, subliniind că impactul este resimțit în principal de Austria, Ungaria și Slovacia.

Impactul este resimțit și de Ucraina, care a încasat sume considerabile în pofida războiului cu Rusia

Însă impactul este resimțit și de Ucraina, care, în pofida războiului izbucnit în februarie 2022, a continuat să permită tranzitul gazului rusesc spre Europa și a primit peste două miliarde de dolari din taxe.

Rusia a plătit Ucrainei 1,2 miliarde de dolari în 2022 și 0,8 miliarde de dolari în 2023, ceea ce a reprezentat 0,5% din PIB-ul țării. În 2024, volumul exporturilor de gaze prin Ucraina a scăzut semnificativ, dar Kievul probabil a încasat oricum câteva sute de milioane de dolari.

În contextul sancțiunilor aplicate Rusiei din cauza invaziei militare în Ucraina, Uniunea Europeană a început să reducă semnificativ importurile de gaz rusesc, concentrându-se pe achiziții de gaz lichefiat din Statele Unite. Dar, pe fondul eforturilor de pace și al dificultăților energetice, nu este exclus ca Uniunea Europeană sau anumite țări din UE, spre exemplu Austria, Ungaria și Slovacia, să încheie noi contracte cu Rusia.

La rândul său, Rusia și-a diversificat exporturile de energie, pentru a evita sancțiunile occidentale, începând să vândă masiv în China, Turcia și India. Moscova are venituri anuale de 257 de miliarde de dolari din exporturile de gaz și petrol, potrivit estimărilor Centrului de Cercetări în domeniul Energiei și Aerului Curat (CREA).

Foto: Profimedia

