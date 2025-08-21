Prima pagină » Știri externe » Süddeutsche Zeitung: Dezbaterea privind securitatea Ucrainei garantează doar TEMERI /Europa nu poate accepta pacea fără mijloace de a descuraja Rusia

21 aug. 2025, 07:30, Știri externe
Europa are nevoie de impunerea unor garanții clare de securitate în Ucraina, pentru a descuraja viitoare atacuri ale Rusiei, notează publicația germană Süddeutsche Zeitung, avertizând că actualele dezbateri sunt surse de preocupare, ținând cont de limitele resurselor militare.

Armata germană nu dispune de capabilitățile pentru a lupta în Ucraina. La trei ani și jumătate de la începerea invaziei militare ruse în Ucraina, inspectorul general german constată că situația forțelor militare germane s-a îmbunătățit, dar nu semnificativ.

”În acest context, actuala dezbatere privind garanțiile de securitate este desprinsă de realitate. Rămâne de văzut dacă discuțiile haotice despre oprirea războiului rus de agresiune vor conduce la garanții reale de securitate. În acest moment, incertitudinea nu face decât să alimenteze temerile. Și este notabil că politicienii care au cerut vocal o soluție diplomatică știu deja că Germania nu poate contribui la acest lucru”, scrie Daniel Brössler, într-un editorial publicat în cotidianul Süddeutsche Zeitung.

Vladimir Putin vrea distrugerea Ucrainei, Europa trebuie să găsească soluții

”Oricine vrea pace pentru Ucraina și Europa nu trebuie să ignore două lucruri: Vladimir Putin nu vrea controlul asupra unor regiuni, ci distrugerea Ucrainei, pentru noul său proiect imperialist, pe care probabil îl va continua după o pauză practică. A fost clar de la început că Ucraina va avea nevoie de garanții de securitate. Al doilea aspect este că Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump, vor contribui doar limitat la aceste garanții de securitate. Iar dacă europenii nu vor asuma sarcini majore, americanii nu vor face nimic”, subliniază editorialistul.

În următorii ani, cea mai importantă sarcină va fi menținerea și consolidarea capabilităților forțelor armate ucrainene. Însă Ucraina va avea nevoie de garanții suplimentare.

”În lipsa măsurilor adecvate de precauție, pacea nu va putea fi asigurată. Dintre toate provocările cu care se confruntă în prezent Germania și celelalte democrații europene, amenințarea Rusiei este cea mai mare”, concluzionează editorialistul Daniel Brössler.

