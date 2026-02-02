Prima pagină » Sport » Nicolae Stanciu a ales din nou să joace în Asia! Ce au scris chinezii despre internaționalul român

Nicolae Stanciu a ales din nou să joace în Asia! Ce au scris chinezii despre internaționalul român

02 feb. 2026, 14:24, Sport
Nicolae Stanciu a ales din nou să joace în Asia! Ce au scris chinezii despre internaționalul român
Galerie Foto 6

Nicolae Stanciu, în vârstă de 32 de ani, a fost prezentat oficial la noua sa echipă de fotbal, chinezii de la Dalian Yingbo.

Internaționalul român nu a reușit să se impună la Genoa 1893, motiv pentru care a ales să se transfere din nou în China.

Nicolae Stanciu a ales din nou să joace în Asia! Ce au scris chinezii despre internaționalul român

Plecarea din Italia s-a petrecut după o partidă din 8 ianuarie 2026. Genoa a remizat, în deplasare, scor 1-1, gruparea AC Milan, în etapa a 19-a din Serie A. Mijlocaşul român Nicolae Stanciu a ratat un penalty pentru oaspeţi, la ultima fază a meciului.

Stanciu, care a câștigat 14 trofee în România, Belgia, Cehia și China, a fost declarat cel mai bun jucător român al anului 2022.

Stanciu a jucat până acum în Saudi Pro League, la Damac. An terior el a evoluat la Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, Steaua București, Anderlecht, Sparta Praga, Al Ahli Saudi, Slavia Praga și la Wuhan Three Towns.

„În urma discuțiilor cu jucătorul, internaționalul și mijlocașul român Nicola Stanciu s-a alăturat oficial clubului de fotbal Dalian Yingbo.

Stanciu, născut pe 7 mai 1993, în România, joacă pe postul de mijlocaș ofensiv. Și-a început cariera profesională în 2009 cu Alba Iulia în campionatul românesc, iar în 2013 s-a alăturat celor de la FCSB, devenind rapid un jucător-cheie pentru echipă.

În 2016, Stanciu s-a alăturat puternicei echipe belgiene Anderlecht, pentru o sumă de transfer de 11 milioane de euro, ajutând din nou echipa să câștige titlul de campioană în primul său sezon. În 2017, a câștigat Supercupa Belgiei. Ulterior, a jucat pentru Sparta Praga în Republica Cehă și în Arabia Saudită, acumulând o bogată experiență de joc.

Precedentul Wuhan Three Towns

În 2019 se alătura echipei Slavia Praga, unde a atins un alt apogeu în cariera sa europeană. Fiind jucătorul principal al echipei, a condus-o către două titluri în Prima Ligă Cehă și apariții consecutive în faza grupelor Ligii Campionilor, fiind recunoscut în fotbalul european pentru jocul său creativ și abilitățile sale.

La începutul anului 2022, Stanciu a venit în China pentru prima dată, alăturându-se echipei Wuhan Three Towns, recent promovată în Superliga chineză. A devenit rapid motorul mijlocului echipei, bifând 53 de apariții și contribuind cu 11 goluri și 27 de pase decisive.

După o scurtă perioadă petrecută la Damac, în Arabia Saudită, Stanciu s-a alăturat echipei Genoa în Serie A, prin transfer gratuit în vara anului 2025, realizându-și visul de a juca într-una dintre primele cinci ligi din Europa.

Stanciu și-a făcut debutul la echipa națională a României în 2016, marcând un gol și devenind rapid pilonul mijlocului echipei, asumându-și și responsabilitățile de căpitan.

„Talentat, tehnic și vizionar”

A reprezentat echipa națională la Campionatul European din 2016, în Franța, și la Campionatul European din 2024, în Germania. În 2024, a fost căpitanul echipei și a marcat un gol uimitor de la distanță, împotriva Ucrainei, ajutând echipa să obțină o victorie cu 3-0.

Stanciu este un jucător modern, talentat, tehnic și vizionar la mijlocul terenului. Posedă abilități, oferă pase de top, șuturi de la distanță și marcaj la lovituri fixe, excelând în special la pase decisive sau finalizări în treimea ofensivă.

Sosirea sa va aduce o creativitate fără precedent la mijlocul terenului pentru Dalian Yingbo. Credem cu tărie că sosirea lui Stanciu va spori considerabil forța generală a echipei și va ajuta Dalian Yingbo, pentru a obține rezultate excelente în noul sezon.

Bun venit, Stanciu, în familia Dalian Yingbo!”, a scris clubul chinez pe rețelele de socializare.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Fost campion la gimnastică aerobică, mort într-un incident teribil petrecut la Constanța. A căzut de la etajul 4 al unui bloc
12:01
Fost campion la gimnastică aerobică, mort într-un incident teribil petrecut la Constanța. A căzut de la etajul 4 al unui bloc
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie roș-albastră pe un stadion pustiu. Analizăm meciul și recordul negativ
11:23
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie roș-albastră pe un stadion pustiu. Analizăm meciul și recordul negativ
SPORT Gigi Becali, atac fără precedent după FCSB – Csikszereda: „Prin faptele lui, putea muri un om. Ce să stai în fotbal, în mizeria asta?”
09:31
Gigi Becali, atac fără precedent după FCSB – Csikszereda: „Prin faptele lui, putea muri un om. Ce să stai în fotbal, în mizeria asta?”
SPORT Cum a reacționat Ilie Bolojan când a aflat că fundația lui Mihai Neșu plătește impozit 36.000 de euro
09:29
Cum a reacționat Ilie Bolojan când a aflat că fundația lui Mihai Neșu plătește impozit 36.000 de euro
SPORT Gigi Becali a reacționat la pauza meciului FCSB – Csikszereda: l-a dat afară din echipă pe atacantul de 10.000.000 de euro. „Doar nu sunt idiot”
08:57
Gigi Becali a reacționat la pauza meciului FCSB – Csikszereda: l-a dat afară din echipă pe atacantul de 10.000.000 de euro. „Doar nu sunt idiot”
SPORT Liderul din Superliga, Universitatea Craiova, umilit la Ovidiu! Alibec: „Am venit ca și cum nici n-am plecat”
20:48
Liderul din Superliga, Universitatea Craiova, umilit la Ovidiu! Alibec: „Am venit ca și cum nici n-am plecat”
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă” a partenerilor de guvernare: „Nu vom mai accepta tăieri”
Cancan.ro
Câți euro a primit eliminata Marina Dina, pentru cele 4 săptămâni la Survivor de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cele mai fiabile brand-uri auto în 2026. Care este cea mai bună marcă europeană?
Descopera.ro
Povestea omului care a traversat Polul Nord pe jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Iată de ce cârciumile sunt mai importante pentru societate decât ați crede
MEDIA Locul 1. Două luni consecutiv. Peste 13 milioane de cititori. ARCMEDIA continuă să stabilească standardul în presa online din România
14:22
Locul 1. Două luni consecutiv. Peste 13 milioane de cititori. ARCMEDIA continuă să stabilească standardul în presa online din România
ECONOMIE Cu cât au crescut pensiile magistraților în 2025. Cea mai mare pensie specială a ajuns la aproape 70.000 de lei
14:20
Cu cât au crescut pensiile magistraților în 2025. Cea mai mare pensie specială a ajuns la aproape 70.000 de lei
DECIZIE Școli închise și cursuri mutate online din cauza zăpezii în mai multe județe din țară
14:19
Școli închise și cursuri mutate online din cauza zăpezii în mai multe județe din țară
ECONOMIE Aproape 11% dintre români nu și-au permis să-și încălzească suficient locuințele în 2024. Datele Eurostat arată că România stă mai bine decât Franța sau Spania la acest capitol
14:15
Aproape 11% dintre români nu și-au permis să-și încălzească suficient locuințele în 2024. Datele Eurostat arată că România stă mai bine decât Franța sau Spania la acest capitol
FLASH NEWS Surpriză majoră pe scena premiilor Grammy: Dalai Lama s-a numărat printre marii câștigători ai serii. Ce trofeu le-a „furat“ artiștilor
14:07
Surpriză majoră pe scena premiilor Grammy: Dalai Lama s-a numărat printre marii câștigători ai serii. Ce trofeu le-a „furat“ artiștilor
ULTIMA ORĂ Iranul cheamă Statele Unite la masa negocierilor. Președintele Pezeshkian a ordonat începerea discuțiilor nucleare cu Washingtonul
14:06
Iranul cheamă Statele Unite la masa negocierilor. Președintele Pezeshkian a ordonat începerea discuțiilor nucleare cu Washingtonul

Cele mai noi

Trimite acest link pe