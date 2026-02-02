Șoferul care a condus o Tesla Cybertruck în Lugoj a rămas fără permis la doar câteva ore după ce și-a făcut apariția. Care a fost motivul

Prima Tesla Cybertruck ajunsă la Lugoj a atras atenția localnicilor și a polițiștilor, iar șoferul mașinii a rămas fără drept de a conduce după un control rutier, potrivit presei locale.

Autovehiculul, condus de un cetățean bulgar, se afla în tranzit prin România și venea din Finlanda. Mașina a fost observată în parcarea unui restaurant din Lugoj, unde mai mulți oameni au fotografiat-o și au publicat imaginile pe rețelele de socializare.

Polițiștii din Lugoj au oprit mașina pentru control pe strada Caransebeșului. În urma verificărilor, aceștia au stabilit că șoferul, în vârstă de 30 de ani, nu deținea permis de conducere pentru categoria din care face parte mașina.

Conform legislației din România, Tesla Cybertruck nu poate fi condusă cu permis categoria B. Această categorie permite conducerea vehiculelor cu masa maximă de până la 3.500 de kilograme, iar Tesla Cybertruck depășește această limită. Pentru circulația legală este necesar permis categoria C.

„La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Rutier Lugoj au oprit pentru control, pe strada Caransebeșului din municipiu, un autovehicul condus de către un bărbat de 39 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, a rezultat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru categoria din care face parte autovehiculul. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără a deține permisul de conducere corespunzător categoriei din care face parte acesta”, a transmis IPJ Timiș.

