Sorin Grindeanu merge în vizită oficială în Israel. Șeful PSD se va întâlni cu președintele Isaac Herzog și cu premierul Benjamin Netanyahu

Sorin Grindeanu, președintele PSD, va efectua o vizită oficială în Israel, în perioada 3-5 februarie, potrivit informațiilor transmise de acesta. Liderul social-democrat a anunțat deja principalele teme bilaterale care vor fi abordate în cadrul deplasării. El a subliniat că agenda vizitei include subiecte de interes major pentru relațiile dintre România și Israel.

Printre temele centrale se numără cooperarea economică, parteneriatul în industria de apărare, dar și combaterea antisemitismului, acestea urmând să fie discutate în cadrul mai multor întrevederi oficiale programate la Ierusalim.

În cadrul vizitei, Sorin Grindeanu urmează să se întâlnească cu președintele Israelului, Isaac Herzog, cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, precum și cu președintele Knessetului, Amir Ohana.

