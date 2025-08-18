Prima pagină » Economic » Cele mai scumpe cartiere din București, unde chiria poate depăși salariul unui programator senior din IT

18 aug. 2025, 16:20, Economic
Să locuiești în București a devenit tot mai costisitor. Apartamentele s-au scumpit atât de mult încât că unei persoane/unei familii îi trebuie un venit lunar de peste 6.000 de lei pentru a face un credit ipotecar. Prețurile unei locuințe cu condiții decente și cât de cât spațioase trec peste 90.000 – 100.000 de euro.

Problematic e și pentru românii care vor să locuiască cu chirie, mai ales pentru studenți, majoritatea fiind întreținuți financiar de părinți și neavând locuri de muncă.

Chiria în București, cât un salariu de IT-ist

Pentru a locui cu chirie în anumite cartierele mai sigure și mai curate ale Bucureștiului, chiriașii trebuie să plătească sume „amețitoare” pentru a locui în 2025, într-o garsonieră. Pentru familiile cu mulți copii, chiriile pentru apartamente cu trei camere au devenit costisitoare. Atât de costisitoare că depășesc salariul unui senior programator, care variază între 17.500 și 23.000 de lei, potrivit Devjob.ro

Mulți renunță la idee și ajung să prefere să facă naveta zilnică cu trenul sau să locuiască în condiții mai proaste la cămine studențești. Potrivit statisticilor, 52% din proprietățile disponibile pentru închiriere sunt imobile cu câte două camere.

Cartierele cu cele mai scumpe chirii

Iată cartierele cu cele mai scumpe chirii, potrivit  imobiliare.ro, site-ul citat de Fanatik,  unde chiria lunară poate să fie echivalentul unui salariul mediu net pe economie:

Cartiere unde chiria se apropie de 2.900 – 3.000 euro 

  • Cartierul Primăverii
  • Aviatorilor-Kiseleff
  • Herăstrău
  • Floreasca

Cartiere unde chiria este cuprinsă între 340 și 480 de euro

  • Militari
  • Berceni

Cartiere unde chiria este între 190 și 300 de euro

  • Rahova
  • Ferentari

Iată un exemplu de apartament de confort 3, cu o suprafață  15 metri pătrați din cartierul Ferentari, care poate fi închiriat pentru suma de 190 euro lunar, într-un bloc construit din 1974.  Chiria este acceptabilă pentru un român cu salariul minim net pe economie. Însă, traficul rutier din zonă este aglomerat.

Iată cum arată un apartament de lux cu cinci camere din cartierul Floreasca, care poate fi închiriat lunar pentru suma de 8.000 euro!

Apartamentul are o suprafață de 363,2 metri pătrați și dispune de patru dormitoare, din care două sunt matrimoniale și cu dressing propriu, de patru băi, precum și de o zonă de living spațioasă și de bucătărie open space.

