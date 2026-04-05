Criză de combustibil în Europa. Aeronavele primesc combustibil cu porția pe patru mari aeroporturi internaționale. Zborurile de linie, limitate

Patru aeroporturi importante din Europa introduc restricții la realimentarea aeronavelor, pe fondul unei crize de combustibil Jet A1. Măsura afectează zborurile comerciale și impune limite stricte până pe 9 aprilie.

Patru aeroporturi majore din nordul Italiei – Milano Linate, Veneția Marco Polo, Bologna și Treviso – vor aplica restricții temporare privind alimentarea cu combustibil pentru aeronavele comerciale, în urma unei „disponibilități limitate” de combustibil furnizat de operatorul Air BP Italia.

Decizia vine după emiterea mai multor notificări oficiale pentru navigatori (NOTAM), prin care companiile aeriene sunt avertizate că realimentarea aeronavelor operate sub contract cu Air BP Italia va fi limitată.

Ce zboruri au prioritate la combustibil

Restricțiile vizează în mod direct combustibilul Jet A1, un tip de kerosen utilizat pe scară largă în aviația civilă. În contextul actual, autoritățile au stabilit o ordine strictă de prioritate pentru alimentare.

Astfel, prioritate vor avea zborurile de urgență, precum cele medicale, cursele oficiale de stat și zborurile pe distanțe lungi, cu o durată de peste trei ore.

Pentru restul operatorilor comerciali, aeroporturile din Veneția, Treviso și Bologna au impus o limită maximă de 2.000 de litri de combustibil per aeronavă, o cantitate semnificativ redusă raportat la consumul standard.

În cazul Aeroportului Marco Polo din Veneția, autoritățile au transmis un avertisment clar către piloți, solicitându-le „calculeze suficient combustibil de la aeroportul anterior pentru segmentele de zbor ulterioare”.

Această recomandare vine în contextul în care un avion comercial mediu, precum Airbus A320 sau Boeing 737, consumă între 2.000 și 3.000 de litri de combustibil pe oră de zbor, ceea ce face ca restricțiile actuale să aibă un impact direct asupra planificării curselor.

De asemenea, Air BP Italia, subsidiară a gigantului energetic britanic BP, nu a oferit explicații clare privind cauzele acestei situații. Cu toate acestea, surse din industrie indică posibile probleme logistice în lanțul de aprovizionare din nordul Italiei.

