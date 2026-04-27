Cum arată unul din cele mai cunoscute restaurante McDonald’s din România, după remodelarea de 6 milioane de lei.

Cum arată unul din cele mai cunoscute restaurante McDonald’s din România, după remodelarea de 6 milioane de lei

Premier Restaurants România, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s în România, a redeschis restaurantul Drive-Thru din Brașov, situat pe Calea Bucureștilor 106, după un proces de remodelare.

Cum arată unul din cele mai cunoscute restaurante McDonald’s din România

Investiția în remodelare ajunge la 6 milioane de lei, potrivit unui comunicat al companiei.

Inaugurat în 1996, restaurantul este unul din cele mai cunoscute din oraș.

McDonald’s investește în România peste 400 milioane de lei în următorii 3 ani în extinderea, remodelarea și digitalizarea restaurantelor.

Premier Restaurants România, operatorul restaurantelor McDonald’s din România, anunță rezultate pentru 2025.

Cifra de afaceri a depășit 2,26 miliarde de lei, o creștere de peste 12% față de anul precedent.

McDonald’s a deservit 400.000 de clienți, cu peste 59 de milioane de comenzi înregistrate în tot anul.

În același timp, compania a deschis 8 restaurante în mai multe orașe din țară: București, Ploiești, Iași, Timișoara, Bacău, Baia Mare, Mediaș.

Evoluția pozitivă din 2025 a fost susținută de planul de expansiune și digitalizare.

Totodată, a continuat investițiile direcționate către inițiative de mediu, inclusiv implementarea de soluții de energie regenerabilă, ajungând la un total de 33 de restaurante ce au instalate panouri fotovoltaice.

„Am continuat să investim constant – în restaurante, în soluții digitale și în experiența clienților – și vom face același lucru și în 2026. Ne dorim să creștem în continuare într-un mod sustenabil, să rămânem accesibili pentru clienți și să ne dezvoltăm echipele, care sunt esențiale pentru tot ceea ce construim.”, a declarat Valentin Truță, Director General Premier Restaurants România.

Ca parte a strategiei de expansiune, în 2026 sunt planificate 9 restaurante noi, în zone cu potențial de creștere.

Pentru acest plan, compania va genera peste 500 de noi locuri de muncă.

Bugetul de investiții pentru următorii 3 ani este estimat la peste 400 milioane lei.

Premier Restaurants România operează restaurantele McDonald’s în România. McDonald’s este lider al pieței restaurantelor, cu 115 restaurante în 34 de orașe, dintre care 66 restaurante cu McDrive și 74 de cafenele McCafé.

Compania are o echipă de peste 7.000 de angajați. Premier Capital este partenerul pentru dezvoltare al restaurantelor McDonald’s din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta și România.

Premier Capital plc operează peste 200 restaurante, care oferă servicii McDrive, McDelivery și McCafé, și are peste 12.000 de angajați. Premier Capital plc reprezintă business-ul McDonald’s al grupului Hili Ventures Ltd, cu sediul în Malta, prezent în țări din Europa și Africa de Nord în domenii precum industria alimentară și a ospitalității, retail, imobiliare, transport, inginerie și tehnologie.

