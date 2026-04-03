Prețul motorinei scade de astăzi, 3 aprilie, după ce Guvernul a decis să taie o parte din taxele plătite de șoferi la fiecare plin de combustibil. Reducerea este de 30 de bani pe litru, ceea ce înseamnă că motorina devine cu 11% mai ieftină la pompă. În ceea ce privește benzina, Executivul nu are încă în plan o reducere a accizei.

UPDATE: Nu se ia în calcul o reducere de preț și la benzină

În cadrul briefingului de la finalul ședinței extraordinare de la Guvern, purtătoarea de cuvânt, Ioana Ene Dogioiu, a transmis că nu există în acest moment un plan de reducere a accizei și pentru benzină.

„Aceasta a fost cea de-a doua ordonanță de la declanșarea crizei carburanților. În acest moment nu există un plan concret din acest punct de vedere. A fost stabilită o reducere de acciză pentru motorina standard pentru că acolo a fost cea mai mare creștere de preț.”

UPDATE: De ce s-a renunțat la compensarea voluntară

Întrebată de ce Guvernul a renunțat la varianta de compensare voluntară a prețurilor la pompă, care ar fi adus scăderi de 50 bani/litru, Dogioiu a precizat că operatorii care au participat la discuții nu au fost de acord.

„În momentul în care iei o astfel de decizie trebuie să te asiguri că perturbațiile pe care le produci în piață sunt minime. După toate discuțiile cu operatorii, doar unul a spus că ar fi de acord cu compensarea voluntară. Am fi destabilizat piața în acest caz.”

UPDATE: „Nu ne-am permis să ne jucăm cu cifrele”

Referitor la faptul că patronatele și sindicatele au propus o reducere a accizei de 45 de bani, Dogioiu a declarat:

„Din pix e ușor, se poate orice. Dar când situația bugetară este așa cum este și trebuie să-ți asumi niște responsabilități, nu faci ceea ce vrei, ci ceea ce poți.”

UPDATE: Dogioiu a transmis că taxa de solidaritate a rămas la fel, la aceleași valori ca înainte.

UPDATE: Dogioiu a confirmat că cele două ordonanțe, luate în sprijinul crizei carburanților, nu influențează măsurile luate pentru plafonarea prețurilor la gaze naturale.

Executivul s-a reunit vineri, la ora 14:30, într-o ședință extraordinară pentru a aproba oficial reducerea prețului la motorină. Pentru a face această ieftinire de 0,3 lei/litru, statul va lua bani din profiturile mari ale companiilor petroliere. Aceste firme vor plăti o „taxă de solidaritate”. Proiectul se află în transparență decizională la Ministerul Finanțelor.

Alexandru Nazare a explicat că acest plan ajută direct oamenii și firmele să suporte mai ușor criza carburanților, generată în urma conflictului dintre SUA și Iran.

„Prin aceste măsuri intervenim pentru a limita efectele creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei. Reducerea accizei va contribui direct la scăderea prețului la pompă, iar contribuția de solidaritate permite o redistribuire echitabilă a veniturilor excepționale generate în actualul context de criză”, a explicat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Reguli noi pentru benzinării

Pe lângă prețul mai mic, Guvernul introduce o regulă strictă pentru benzinării: acestea nu mai pot schimba prețul la panou de mai multe ori pe zi. Decizia vine după mai multe scenarii analizate împreună cu actorii din piață. Alte variante au picat, pentru că nu ar fi funcționat la fel pentru toți și riscau să creeze probleme în aprovizionare.

Pe lângă reducerea accizei la motorină, Guvernul discută astăzi și despre protejarea naturii. Al doilea plan vizează reguli mai clare pentru păduri și animale sălbatice, astfel încât legile noastre să fie la fel de stricte ca cele din restul Europei. Schimbările propuse ar putea viza procedurile de administrare a ariilor protejate, responsabilitățile instituțiilor implicate și mecanismele de protecție a biodiversității.

