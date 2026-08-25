Motorina a depășit din nou pragul psihologic de 10 lei pe litru, în ciuda reducerii temporare cu 20% a accizei. Măsura ar fi trebuit să ieftinească litrul cu aproximativ 68 de bani. Analistul economic Adrian Negrescu explică de ce nu vedem încă reducerea la pompă și cât de mult mai pot crește prețurile după expirarea acestei măsuri guvernamentale.

Deși este în vigoare până la finalul lunii o reducere cu 20 % la acciza pentru motorina standard, care ar fi trebuit să reducă prețul cu aproximativ 68 de bani, litrul de motorină se vinde în continuare la pompă cu peste 10 lei.

Costurile de asigurare scumpesc în continuare combustibilul

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat la RFI că prețurile rămân mari din cauză că peste jumătate din costul unui litru merge către stat sub formă de taxe și impozite. La acestea se adaugă și costurile operaționale mari pentru vasele care aduc carburanți în portul Constanța. Astfel, reducerea accizei aproape că nu se simte în prețul final.

„Din păcate, toată această reducere de acciză a fost contrabalansată de costurile de asigurare foarte mari, pe care, din păcate, România le plătește pentru a aduce motorină, în principal în portul Constanța. Vasele care aduc motorină intră din ce în ce mai greu în Marea Neagră, în condițiile în care riscurile de securitate sunt foarte mari, iar asta se traduce în costuri operaționale mai mari, care, bineînțeles, se văd și la pompă. Altfel spus, ce am luat pe mere am dat pe pere, din punct de vedere economic, având în vedere situația economică internațională, având în vedere nevoia noastră de a importa aproape 80 % din motorina pe care o consumăm„.

„Să nu ne facem iluzii”

„Noi să nu ne facem iluzii, prețurile vor rămâne foarte ridicate în România, atâta timp cât mai mult de jumătate din costurile fiecărui litru de carburant reprezintă taxe și impozite plătite statului român și, mai nou, costuri semnificative operaționale pe care jucătorii din piață le au„, continuă specialistul.

Inflația va continua să crească

Din nefericire și în mod previzibil, nici în viitorul apropiat nu avem șanse mari să beneficiem de o reducere a litrului pe motorină. Mai mult, scumpirea va alimenta creșterea inflației, care este deja cea mai mare din Europa. Economia autohtonă depinde mult de transport, așadar prețurile la raft vor crește inevitabil.

„Din păcate, prețurile la carburanți pe care le avem în România se vor traduce într-un un punct și jumătate procentual în inflație. Altfel spus, în loc să avem o inflație de 5,5 sau 6%, undeva în luna septembrie, probabil va rămâne peste 7%, ceea ce înseamnă, bineînțeles, prețuri mai mari decât ne-am fi așteptat. E o consecință directă, în condițiile în care, din păcate, economia românească depinde foarte mult de transportul rutier, de marfă, cu benzină, cu motorină, în primul rând. Cu cât costurile carburanților sunt mai mari, cu atât, bineînțeles, și la raft vedem prețuri mai mari la produsele alimentare, nealimentare și mai ales la servicii care rămân în topul scumpirilor la nivel european, nu doar în România”