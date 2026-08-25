Prima pagină » Actualitate » Cunoscut analist economic desființează reducerea accizei la motorină: „Ce am luat pe mere am dat pe pere”. Inflația va crește în comtinuare

Cunoscut analist economic desființează reducerea accizei la motorină: „Ce am luat pe mere am dat pe pere”. Inflația va crește în comtinuare

Cunoscut analist economic desființează reducerea accizei la motorină: „Ce am luat pe mere am dat pe pere”. Inflația va crește în comtinuare
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Motorina a depășit din nou pragul psihologic de 10 lei pe litru, în ciuda reducerii temporare cu 20% a accizei. Măsura ar fi trebuit să ieftinească litrul cu aproximativ 68 de bani. Analistul economic Adrian Negrescu explică de ce nu vedem încă reducerea la pompă și cât de mult mai pot crește prețurile după expirarea acestei măsuri guvernamentale.

Deși este în vigoare până la finalul lunii o reducere cu 20 % la acciza pentru motorina standard, care ar fi trebuit să reducă prețul cu aproximativ 68 de bani, litrul de motorină se vinde în continuare la pompă cu peste 10 lei.

Costurile de asigurare scumpesc în continuare combustibilul

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat la RFI că prețurile rămân mari din cauză că peste jumătate din costul unui litru merge către stat sub formă de taxe și impozite. La acestea se adaugă și costurile operaționale mari pentru vasele care aduc carburanți în portul Constanța. Astfel, reducerea accizei aproape că nu se simte în prețul final.

Din păcate, toată această reducere de acciză a fost contrabalansată de costurile de asigurare foarte mari, pe care, din păcate, România le plătește pentru a aduce motorină, în principal în portul Constanța. Vasele care aduc motorină intră din ce în ce mai greu în Marea Neagră, în condițiile în care riscurile de securitate sunt foarte mari, iar asta se traduce în costuri operaționale mai mari, care, bineînțeles, se văd și la pompă. Altfel spus, ce am luat pe mere am dat pe pere, din punct de vedere economic, având în vedere situația economică internațională, având în vedere nevoia noastră de a importa aproape 80 % din motorina pe care o consumăm„.

Analistul economic Adrian Negrescu

„Să nu ne facem iluzii”

„Noi să nu ne facem iluzii, prețurile vor rămâne foarte ridicate în România, atâta timp cât mai mult de jumătate din costurile fiecărui litru de carburant reprezintă taxe și impozite plătite statului român și, mai nou, costuri semnificative operaționale pe care jucătorii din piață le au, continuă specialistul. 

Inflația va continua să crească

Din nefericire și în mod previzibil, nici în viitorul apropiat nu avem șanse mari să beneficiem de o reducere a litrului pe motorină. Mai mult, scumpirea va alimenta creșterea inflației, care este deja cea mai mare din Europa. Economia autohtonă depinde mult de transport, așadar prețurile la raft vor crește inevitabil.

„Din păcate, prețurile la carburanți pe care le avem în România se vor traduce într-un un punct și jumătate procentual în inflație. Altfel spus, în loc să avem o inflație de 5,5  sau 6%, undeva în luna septembrie, probabil va rămâne peste 7%, ceea ce înseamnă, bineînțeles, prețuri mai mari decât ne-am fi așteptat. E o consecință directă, în condițiile în care, din păcate, economia românească depinde foarte mult de transportul rutier, de marfă, cu benzină, cu motorină, în primul rând. Cu cât costurile carburanților sunt mai mari, cu atât, bineînțeles, și la raft vedem prețuri mai mari la produsele alimentare, nealimentare și mai ales la servicii care rămân în topul scumpirilor la nivel european, nu doar în România”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Alexandru Rogobete cere demisia urgentă a șefului CNAS. „Accesul la medicamente nu este o falsă criză”
13:59
Alexandru Rogobete cere demisia urgentă a șefului CNAS. „Accesul la medicamente nu este o falsă criză”
REACȚIE Ponta acuză Bruxelles-ul că tratează România ca pe o „colonie”. Reacție dură după ce PPE și Renew au cerut blocarea a 770 de milioane de euro din PNRR
13:18
Ponta acuză Bruxelles-ul că tratează România ca pe o „colonie”. Reacție dură după ce PPE și Renew au cerut blocarea a 770 de milioane de euro din PNRR
ANCHETĂ Consecinţele războiului din Ucraina asupra României: 159 de mine descoperite,129 de drone căzute, 11 drone distruse
13:13
Consecinţele războiului din Ucraina asupra României: 159 de mine descoperite,129 de drone căzute, 11 drone distruse
ALERTĂ Cod galben de viituri în 19 județe din România, emis de hidrologi până miercuri la miezul nopții. Ce zone sunt vizate de atenționări
13:11
Cod galben de viituri în 19 județe din România, emis de hidrologi până miercuri la miezul nopții. Ce zone sunt vizate de atenționări
ACTUALITATE Șeful grupării care asigura transportul în Europa al drogurilor albanezilor, denumit „Matrix”. Numele său nu apare în actele oficiale
12:54
Șeful grupării care asigura transportul în Europa al drogurilor albanezilor, denumit „Matrix”. Numele său nu apare în actele oficiale
NEWS ALERT Accident grav în București: Un tânăr de 17 ani, băut și fără permis, a lovit 5 mașini. Mai multe persoane au ajuns la spital
11:45
Accident grav în București: Un tânăr de 17 ani, băut și fără permis, a lovit 5 mașini. Mai multe persoane au ajuns la spital
Mediafax
Atacul lui Radu Oprea la adresa lui Miruță: „Se laudă nevoie mare cu vrednicia lui de la UM Sadu”
Digi24
„Femeile luptă la fel de bine ca bărbații”. Fostul trimis special al SUA, Keith Kellogg, susține extinderea mobilizării în Ucraina
Cancan.ro
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
Prosport.ro
David Popovici i-a cerut lui Ilie Bolojan banii pentru sportivii medaliați la Jocurile Olimpice. Acum, a apărut o petiție online
Adevarul
Cordonul sanitar împotriva populiștilor se fisurează. De ce partidele tradiționale ajung să colaboreze cu radicalii
Mediafax
Rusia poate prelua active fizice și financiare după atacurile Ucrainei. Decretul, semnat de Putin
Click
Un român spune adevărul despre viața în Anglia, după 12 ani. Câți bani îi trebuie unei familii pentru un trai decent: „Fără copii, doar soț și soție”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Soția bogătașului Don Pepe cere în instanță bani de la EX: ”Anturajul în care ne învârtim este unul de oameni de afaceri înstăriți”
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mulți șoferi nu știu că frâna mașinii are o funcție ascunsă. Ce este „auto hold” și cum funcționează?
Descopera.ro
Ce ascundea o peșteră de la Marea Neagră veche de 13.000 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Descopera.ro
Descoperire istorică pentru fizica modernă! Ce au observat oamenii de știință pentru prima dată?
REACȚIE Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, numără centralele care ar fi trebuit să ne salveze de criza energetică
13:56
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, numără centralele care ar fi trebuit să ne salveze de criza energetică
FLASH NEWS Un avion militar al Statelor Unite a aterizat în secret la Moscova. Ce speculații au apărut în urma vizitei misterioase
13:52
Un avion militar al Statelor Unite a aterizat în secret la Moscova. Ce speculații au apărut în urma vizitei misterioase
FLASH NEWS Cine îl va înlocui pe Claudiu Năsui în Parlamentul României, după ce a acceptat un post de ministru la Chișinău
13:47
Cine îl va înlocui pe Claudiu Năsui în Parlamentul României, după ce a acceptat un post de ministru la Chișinău
NEWS ALERT Cazul NORDIS extins cu încă aproape 15 milioane de euro prejudiciu și o nouă plajă de fapte. 50 de noi plângeri analizate de DIICOT
13:45
Cazul NORDIS extins cu încă aproape 15 milioane de euro prejudiciu și o nouă plajă de fapte. 50 de noi plângeri analizate de DIICOT
CONTROVERSĂ Vasile Blaga a apărut dezbrăcat în fața colegilor, în timpul dezbaterilor despre împușcarea urșilor, în Parlament. Apariția i-a scandalizat pe parlamentari
13:41
Vasile Blaga a apărut dezbrăcat în fața colegilor, în timpul dezbaterilor despre împușcarea urșilor, în Parlament. Apariția i-a scandalizat pe parlamentari
FLASH NEWS Fostul președinte al Armeniei, Robert Kocharyan, și fiul său au fost arestați. Ce acuzații li se aduc
13:21
Fostul președinte al Armeniei, Robert Kocharyan, și fiul său au fost arestați. Ce acuzații li se aduc

Cele mai noi

Trimite acest link pe