Compania Microsoft a anunțat că va oferi pachete de plecare voluntară pentru 60.000 de angajați, circa un sfert din forța sa de muncă. Pe fondul crizei energetice și creșterii costurilor vieții, gigantul tehnologic urmărește reducerea costurilor de producție. În același timp, compania urmărește să-și aloce resursele financiare către dezvoltarea inteligenței artificiale.

Potrivit CBS, este de așteptat ca Microsoft să investească 175 de miliarde de dolari pe infrastructura AI până la finalul anului 2026.

Care angajați vor fi vizați?

Microsoft a declarat că sunt eligibili angajații din anumite echipe din Statele Unite, Canada, India și Marea Britanie, care ocupă funcții până la nivelul de vicepreședinte (inclusiv).

Totuși, unele grupuri de angajați, inclusiv cei care lucrează în centrele de date, în vânzări și în marketing, sunt excluse.

„Oferta de plecare voluntară reflectă o parte importantă a modului în care ne adaptăm abordarea privind schimbarea: flexibilitate mai mare, și acolo unde este posibil, oferirea mai multor opțiuni pentru ca angajații să își contureze următoarea etapă a carierei”, a transmis Amy Coleman, vicepreședinte executiv și director pentru resurse umane într-un mail trimis angajaților.

Aproximativ 27% din forța de muncă a Microsoft este eligibilă pentru noua ofertă de plecare voluntară. Se așteaptă ca, spre sfârșitul acestei săptămâni, compania să își prezinte rezultatele financiare trimestriale, potrivit France24.

Pe 20 octombrie, Asha Sharma, directoarea Xbox, divizia de jocuri video a companiei Microsoft, a anunțat și ea concedieri masive pentru a eficientiza producția, potrivit Fortune.

În primăvară, Microsoft a redus și numărul seniorilor angajați

În luna aprilie, compania a oferit pachete pentru 7% din forța sa de muncă (numai angajații înaintați în vârstă) din SUA pentru a se pensiona anticipat. Potrivit CNBC, circa 30% dintre cei eligibili au acceptat planul de pensionare voluntară.

La sfârșitul lunii iunie, Microsoft avea 223.000 de angajați la nivel global, fiind în scădere față de cât avusese la finalul anului 2025: 228.000.

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