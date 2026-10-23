Curs valutar vineri, 23 octombrie 2026. A patra zi de creștere consecutivă a euro după instalarea Guvernului Niculescu. Ce se întâmplă cu dolarul american

Banca Națională a României a publicat vineri, 23 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Leul a pierdut teren în fața euro, dolarului american și lirei sterline, dar s-a apreciat ușor în raport cu francul elvețian.

Este cea de-a patra zi de creștere consecutivă a monedei unice europene. De altfel, este și cea de-a patra zi de la instalarea Guvernului Niculescu, iar euro crește într-un mod alert.

Curs valutar BNR, 23 octombrie. Cât valorează euro și dolarul

Moneda europeană a fost cotată vineri la 5,3495 lei, în creștere față de valoarea de 5,3485 lei anunțată joi. Dolarul american a înregistrat o apreciere mai consistentă, ajungând la 4,7770 lei, față de 4,7640 lei în ședința precedentă. Creșterea este de 1,3 bani, iar moneda americană a atins cel mai ridicat nivel din 8 octombrie 2026.

Lira sterlină a urcat la 6,3909 lei, comparativ cu 6,3851 lei joi. În schimb, francul elvețian s-a depreciat ușor, fiind cotat la 5,8093 lei, față de 5,8104 lei în ziua precedentă.

Cursul principalelor valute, anunțat de BNR

Euro: 5,3495 lei

Dolar american: 4,7770 lei

Liră sterlină: 6,3909 lei

Franc elvețian: 5,8093 lei

Gramul de aur a ajuns la 617,8007 lei, în scădere de la 625,6821 lei. Diferența este de aproximativ 7,88 lei pentru un gram.

Cursul BNR reprezintă o valoare de referință pentru piața valutară. Prețurile efective de cumpărare și vânzare practicate de bănci și casele de schimb valutar pot fi diferite.