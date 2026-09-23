Depozitele în lei ale populației au scăzut în august 2026 cu 0,4% față de luna precedentă, în timp ce economiile în valută au crescut, arată datele publicate de Banca Națională a României (BNR). În același timp, creditarea în valută a avansat cu 17% față de august 2025.

BNR spune că depozitele în lei ale populației au ajuns la 269,617 miliarde de lei la sfârșitul lunii august, în scădere cu 0,4% față de iulie. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, acestea au urcat cu 7% însă avansul este de numai 0,8% în termeni reali.

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În același timp, depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,2% față de luna precedentă, până la echivalentul a 152,07 miliarde de lei. Exprimate în euro, acestea au fost de 28,918 miliarde de euro, în scădere cu 0,1% față de iulie.

Față de august 2025, depozitele în valută ale populației au crescut cu 9,1% în lei. Calculat în euro, avansul anual a fost de 5,2%. Datele BNR arată și o diferență importantă în evoluția creditării. Creditul neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în august cu 0,9% față de iulie, până la 476,69 miliarde de lei.

Față de august 2025, creditul neguvernamental a crescut cu 8,2%. Componenta în lei a avansat cu 4,3%, în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 17%. Și creditul guvernamental a crescut în august, cu 1,3% față de luna precedentă și cu 13,2% față de august 2025.