Siegfried Mureşan anunţă că se va întâlni cu Sorin Grindeanu în orele următoare: „Va fi un moment al adevărului pentru PSD”

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat că se va întâlni cu PSD în orele următoare, el precizând că singurul dialog pe care îl va avea este cel oficial cu preşedintele partidului. El a adăugat că PSD va avea de ales dacă susţine un guvern pro-european cu o agendă bună de modernizare şi reformare a României sau colaborează cu partidele antieuropene, populiste, extremiste din Parlamentul României.

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„Am convenit împreună cu colegii din Partidul Naţional Liberal, USR şi UDMR să începem munca la programul de guvernare şi să ne coordonăm. Voi avea o întâlnire cu grupul minorităţilor naţionale şi ne aflăm de asemenea în dialog cu preşedintele Partidului Social Democrat, obiectivul fiind să discutăm pe programul de guvernare pe care îl propun, să vedem aşteptările lor şi ne vom întâlni cu siguranţă în următoarele ore”, a declarat Siegfried Mureşan, într-o declaraţie de presă.

„Menţionez foarte clar că singurul dialog pe care îl voi avea cu Partidul Social Democrat este dialogul oficial cu preşedintele partidului şi cu conducerea Partidului Social Democrat. Nu voi căuta să am dialog individual cu alţi membri, cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ţie nu îţi place, altuia nu îi face”, a mai spus premierul desemnat.

Siegfried Mureşan a precizat că „nici Partidului Naţional Liberal nu i-a plăcut când alţi actori politici au încercat să îi divizeze şi au purtat dialogul în cadrul partidului contra voinţei partidului”.

„Voi trata în mod instituţional şi corect Partidul Social Democrat, iar domnul Grindeanu şi cu mine vom discuta ca doi parlamentari ce suntem”, a adăugat Mureşan.

„PSD-ul va avea de ales dacă susţine un guvern pro-european cu o agendă bună de modernizare şi reformare a României sau colaborează cu partidele antieuropene, populiste, extremiste din Parlamentul României. Va fi un moment al adevărului. Dorinţa mea este să avem un dialog civilizat şi să găsim o cale spre colaborare”, a mai spus el.

Siegfried Mureşan a mai precizat că, după finalizarea programului de guvernare şi a echipei de miniştri, va solicita preşedintelui României o discuţie pentru a-i prezenta programul de guvernare.

„Preşedintele României şi cu mine, aşa cum vă anunţasem şi cum şi domnia sa a confirmat, am convenit să ne întâlnim la întoarcerea în ţară a domniei sale şi mă bucur să avem acest dialog”, a adăugat premierul desemnat.